Семейные развлекательные туры Сергиева Посада

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Сергиевом Посаде, цены от 12 490 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Масленица в Переславле-Залесском
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Масленица в Переславле-Залесском
Начало: Москва
1 мар в 10:00
от 12 490 за человека
Новогодняя сказка в Переславле
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новогодняя сказка в Переславле
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
30 дек в 10:00
от 24 900 за человека
Гастрономические - экскурсионные туры «всё включено»
На автобусе
На микроавтобусе
1 день 21 час
Гастрономические - экскурсионные туры «всё включено»
Начало: Деревня Воронцово дом 23, Сергиев Посад
17 фев в 15:00
20 фев в 15:00
от 15 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вера
    11 января 2025
    Масленица в Переславле-Залесском
    Тур «Новый год в Ярославле» и гид очень понравились. Организация, питание, перемещение (удобный, комфортабельный автобус), размещение (отель «Космос») — всё
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    отлично! Отдельное спасибо девушкам-операторам, которые всегда были на связи. Собираемся и на следующий Новый год встречать его с «Большой страной». Спасибо!

  • С
    Светлана
    11 января 2025
    Масленица в Переславле-Залесском
    Организовано все хорошо.
  • Б
    Буканова
    11 января 2025
    Масленица в Переславле-Залесском
    Всё отлично!
    Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!
  • А
    Антонина
    6 ноября 2024
    Новогодняя сказка в Переславле
    Отличный тур, замечательный гид, все супер! Рекомендую 10 из 10.
  • А
    Алексей
    2 ноября 2024
    Новогодняя сказка в Переславле
    Организация отличная! Все учли и прекрасно организовали!
  • Р
    Руслан
    15 октября 2024
    Новогодняя сказка в Переславле
    В целом всё организованно хорошо, проживание в гостиницах нормальное, по питанию- стоит пересмотреть завтраки во Владимире, сладкая, молочная,рисовая каша, блинчики
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    и сосиска не всем подходит, некоторые не едят углеводы с утра, можно творог, салат, яйцо допустим, но обед во Владимире с фольклерным представлением все затмил- 5+; ужины тоже не соответствовали оплаченной цене, особенно в Пераславле. И не стоит в группу со взрослыми включать детские, школьные группы, они то замёрзли, то им неинтересно, то голодные.

  • Т
    Татьяна
    14 ноября 2023
    Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
    Малое Золотое кольцо России -наша красивая русская природа и богатая история. Все очень понравилось.
  • М
    Марина
    8 ноября 2023
    Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
    Всем добрый день! Отработала 2 дня и пока отчетливого впечатления от поездки не сложилось! В общем, понравилось. Понимаю, куда ещё поеду (только летом)!
  • Н
    Наталья
    8 ноября 2023
    Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
    Поездка была великолепная!!! Понравилось всё. Гид грамотная, интеллигентная. Логистика посещаемых мест отличная. Питание слегка не понравилось, так как привыкли к другому питанию, но в
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    этом тоже есть плюс. Не переедали и не приобрели лишний вес. Уважительно теперь отношусь к комплексным обеда. Гостиница «Переславль» порадовала отличным номером-просторным, комфортным и с горячей водой. Завтраки очень понравились. Путешествую с Большой страной не первый раз. Очень довольна путешествием «Русские просторы»

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Можно с детьми»

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  1. Масленица в Переславле-Залесском
  2. Новогодняя сказка в Переславле
  3. Гастрономические - экскурсионные туры «всё включено»
Сколько стоит тур в Сергиевом Посаде в январе 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 12 490 до 24 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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