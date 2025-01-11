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и сосиска не всем подходит, некоторые не едят углеводы с утра, можно творог, салат, яйцо допустим, но обед во Владимире с фольклерным представлением все затмил- 5+; ужины тоже не соответствовали оплаченной цене, особенно в Пераславле. И не стоит в группу со взрослыми включать детские, школьные группы, они то замёрзли, то им неинтересно, то голодные.