2 дня
Масленица в Переславле-Залесском
Начало: Москва
1 мар в 10:00
от 12 490₽ за человека
3 дня
Новогодняя сказка в Переславле
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
30 дек в 10:00
от 24 900₽ за человека
1 день 21 час
Гастрономические - экскурсионные туры «всё включено»
Начало: Деревня Воронцово дом 23, Сергиев Посад
17 фев в 15:00
20 фев в 15:00
от 15 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера11 января 2025Тур «Новый год в Ярославле» и гид очень понравились. Организация, питание, перемещение (удобный, комфортабельный автобус), размещение (отель «Космос») — всё
- ССветлана11 января 2025Организовано все хорошо.
- ББуканова11 января 2025Всё отлично!
- ААнтонина6 ноября 2024Отличный тур, замечательный гид, все супер! Рекомендую 10 из 10.
- ААлексей2 ноября 2024Организация отличная! Все учли и прекрасно организовали!
- РРуслан15 октября 2024В целом всё организованно хорошо, проживание в гостиницах нормальное, по питанию- стоит пересмотреть завтраки во Владимире, сладкая, молочная,рисовая каша, блинчики
- ТТатьяна14 ноября 2023Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу РоссииМалое Золотое кольцо России -наша красивая русская природа и богатая история. Все очень понравилось.
- ММарина8 ноября 2023Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу РоссииВсем добрый день! Отработала 2 дня и пока отчетливого впечатления от поездки не сложилось! В общем, понравилось. Понимаю, куда ещё поеду (только летом)!
- ННаталья8 ноября 2023Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу РоссииПоездка была великолепная!!! Понравилось всё. Гид грамотная, интеллигентная. Логистика посещаемых мест отличная. Питание слегка не понравилось, так как привыкли к другому питанию, но в
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Можно с детьми»
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