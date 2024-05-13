Туры на автобусе в Сергиевом Посаде

Найдено 4 тура в категории «На автобусе» в Сергиевом Посаде, цены от 20 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Начало: Россия, Москва
8 авг в 10:00
1 ноя в 10:00
от 24 900 за человека
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
Начало: Москва
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 20 990 за человека
Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Начало: Россия, Москва
3 окт в 10:00
2 янв в 10:00
от 24 900 за человека
Новогодняя сказка в Переславле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Переславле
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
31 дек в 10:00
от 22 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров
    Огромное спасибо за прекрасно организованный и действительно познавательный тур! Очень живо, интересно, насыщенно. Отдельное спасибо Василию, за любовь к своему
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    делу, за его увлекательные рассказы. Всем гидам, включая Василия, за глубокие знания нашей истории, они давали полные ответы на все вопросы. Также благодарим водителя Вадима. Получили удовольствие, массу положительных эмоций и ярких впечатлений, многое узнали. Всего самого доброго!

  • И
    Ирена
    22 января 2024
    Новогодняя сказка в Переславле
    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня нет. Завтраки в отелях
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    были скромные, но никто голодным не остался, а вот 5 обедов во все дни тура были в ресторанах, после пробежек по морозу вкусный горячий обед очень нас всех радовал! Водитель Григорий - профессионал, ехать с ним было спокойно и надежно, везде успевали вовремя. Гид Елена Петровна вела свой рассказ не только на пешеходных и обзорных экскурсиях, но и в автобусе на протяжении всех переездов по трассе между городами, а также заботилась о нашем комфорте и после экскурсий пересчитывала нас как цыплят, чтобы никто не потерялся в чужом городе)) Спасибо организаторам Большой Страны, буду рекомендовать вас своим друзьям.

    Замечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меняЗамечаний по организации тура по размещению (проживанию в отелях), питанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию у меня
  • С
    Семыкин
    21 января 2024
    Новогодняя сказка в Переславле
    Спасибо "Большой Стране" и принимающей стороне.
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Золотого кольца переливы: Владимир, Суздаль, Александров
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Т
    Ткачева
    16 января 2024
    Новогодняя сказка в Переславле
    Все хорошо. Возили, кормили, проживание, все понравилось
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Золотого кольца зимние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
    Все четко, и по времени.
  • Т
    Татьяна
    14 ноября 2023
    Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
    Малое Золотое кольцо России -наша красивая русская природа и богатая история. Все очень понравилось.
  • Н
    Наталья
    8 ноября 2023
    Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
    Поездка была великолепная!!! Понравилось всё. Гид грамотная, интеллигентная. Логистика посещаемых мест отличная. Питание слегка не понравилось, так как привыкли к другому питанию, но в
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    этом тоже есть плюс. Не переедали и не приобрели лишний вес. Уважительно теперь отношусь к комплексным обеда. Гостиница «Переславль» порадовала отличным номером-просторным, комфортным и с горячей водой. Завтраки очень понравились. Путешествую с Большой страной не первый раз. Очень довольна путешествием «Русские просторы»

  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2023
    Русские просторы. 3-дневный тур по Золотому кольцу России
    Здравствуйте,все было отлично 🪷😊

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Сергиевом Посаде в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "На автобусе" можно забронировать 4 тура от 20 990 до 24 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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