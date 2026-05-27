Мы приглашаем Вас поехать с нами в гости к Илье Ефимовичу Репину в его усадьбу «Пенаты», которая находится на берегу финского залива в поселке, который когда-то назывался смешным словом Куоккала (в переводе означает рыбный крючок).
Описание экскурсииНаш путь лежит в одно из самых престижных дачных мест Петербурга — Курортный район, на побережье Финского залива. Петербург- морской город ведь именно здесь можно увидеть песчаные дюны и коряжистые сосны, услышать крики чаек и шум прибоя, почувствовать на себе водяные брызги, подышать прохладным, насыщенным воздухом моря с примесью хвои. Мы проедем по берегу залива от Сестрорецка до Репино, совершая остановки в самых знаковых и красивых местах. В Сестрорецке мы ощутим курортный шарм этого места на берегу Финского залива, увидим красивые постройки в стиле северного модерна, вспомним о судьбе некоторых известных людей, живших в этом популярном курорте. Также мы увидим макет первой в мире подводной лодки и памятник создателю трехлинейной винтовки Мосина. Первую чашечку кофе мы сможем выпить в отеле Скандинавия, заодно разглядев 3 прекрасные старинные дачи. Далее наш путь лежит в Репино. «Скажи, скажи художник, какого цвета дождик? Какого цвета ветер? Какого цвета вечер?» (с) — Какие сложные вопросы! Не каждый художник может ответить на них, а вот Илья Ефимович Репин ответил бы. Потому что он один из тех, кому удавалось писать «говорящие картины». Это были не просто картины, по ним можно было составить историю, описать людей, увидеть добрые они или злые, богатые или бедные и даже разгадать их мысли. В усадьбе «Пенаты», устраивали знаменитые «Репинские среды» на которых присутствовали исторические личности, чтобы интересно провести время, обсудить новости, почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, кто-то приезжал позировать для картин, а кто-то поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Ведь именно такими новомодными диетами увлекались в семье художника. Обо всем этом, а также о том, для чего вешали флаг на флагштоке дома, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, что делали с еловыми иголками в семье художника, что такое храм Осириса и Изиды вы узнаете на нашей экскурсии. Пока дом художника на реставрации, мы подойдем к нему, полюбуемся этим старинным особняком и поговорим о том, как жили в XIX веке. Мы познакомимся с великолепным усадебным парком, где каждый уголок имеет свое название, подойдем к могиле Репина. Далее, мы прогуляемся по побережью Финского залива и подышим целебным морским воздухом, смешанным с сосновым. По желанию можно будет устроить веселый пикник на природе. Описание маршрута: Гид подъедет за вами в удобное для вас месте. Далее мы отправляемся в город Сестрорецк. Мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых, но уж знаменитых объектов: стадиона Газпром Арена и Башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. При желании, мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. По дороге мы поговорим об истории этих мест, о знаменитом «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре 1-м и семье Романовых и о петербургских наводнениях. В Сестрорецке мы полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку), узнаем его историю, полюбуемся бурными шумными водами плотины Гаусмана, поговорим о судьбе Сестрорецкого оружейного завода, разберемся в том что такое трехлинейная винтовка Мосина, и почему миром правит любовь. Далее, мы отправимся в поселок Репино, предварительно заказав экскурсию по музею — усадьбе Репина. Атмосфера музея и наличие подлинных вещей И. Е. Репина создают ощущение, что он вышел ненадолго. После экскурсии нас ждет небольшая прогулка в красивейшем старинном усадебном парке, где можно подышать свежим сосновым воздухом. После прогулки по парку запланирован обед в ресторане «Русская Рыбалка» (или любом другом по выбору гостей), расположенный на берегу Финского Залива. Там вы сможете насладиться морскими видами и морским воздухом. Эта экскурсия хороша в любое время года! Важная информация:
- Для посещения самой усадьбы-музея Пенаты билеты необходимо приобретать заранее, желательно недели за две.
- Внутри усадьбы экскурсию проводит гид музея.
- Наши гиды на наличие билетов в Усадьбе Пенаты повлиять не могут, они проводят путевую экскурсию и экскурсию в посёлке Репино. По запросу пришлём вам ссылку на официальный сайт для покупки билетов, либо приобретем их для вас (при наличии) после бронирования.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сестрорецк
- Маршрут вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина
- Храм Петра и Павла
- Первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку)
- Поселок Репино и музей-усадьбу Репина
- Старинный усадебный парк
- Берег и песчаный пляж Финского Залива
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель - если отель расположен в Центральном, Василеостровском, Петроградском или Северных районах города. Остальные - по договоренности
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты в усадебный парк (само здание усадьбы Репина в данное время на реставрации)
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для посещения самой усадьбы-музея Пенаты билеты необходимо приобретать заранее, желательно недели за две
- Внутри усадьбы экскурсию проводит гид музея
- Наши гиды на наличие билетов в Усадьбе Пенаты повлиять не могут, они проводят путевую экскурсию и экскурсию в посёлке Репино. По запросу пришлём вам ссылку на официальный сайт для покупки билетов, либо приобретем их для вас (при наличии) после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «В Сестрорецк и Репино: море, старинные дачи и вдохновение»
Индивидуальная
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Начало: У ж/д вокзала г. Сестрорецка
Расписание: Даты проведения: по пятницам и субботам
29 мая в 12:00
30 мая в 12:00
1290 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
Расписание: по средам, субботам и воскресеньям в 12:00
Сегодня в 12:00
30 мая в 12:00
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортный район на автомобиле: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
14 300 ₽ за экскурсию