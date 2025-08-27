Комфортная автопрогулка по Курортному району: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск.
Нас ждут песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи и поселки, где раньше проводили время великие творческие умы. Присоединяйтесь и узнайте невероятною историю этих мест!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииОтправьтесь в путешествие в Курортный район, на северное побережье Финского залива! В пути мы поговорим о петровском времени, о значении Финляндской железной дороги и окунемся в дачную атмосферу «Русской Финляндии». Нас ждут песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи. По желанию, можно посетить с экскурсией Музей-шалаш, где вам расскажут о политической, культурной и повседневной жизни Петрограда и его жителей в 1917 г. Сестрорецк — это город, где воплотились замыслы Петра I. Сестрорецк становится одной из малых резиденций императора и центром оружейного производства. Мы увидим корпуса оружейного завода, и памятник первой подводной лодке петровского времени. Именно в Сестрорецке начиналась та курортная и дачная жизнь, которую воспевали поэты Серебряного века. Мы пересечем старую границу с Финляндией. И дальше нас ждут старые дачные посёлки Оллила, Куокала, Келломяки. Здесь проводили лето и богатые петербуржцы, и творческая интеллигенция: М. Горький, К. Чуковский, Ю. Анненский, О. Мандельштам и и др. Владимир Маяковский, гуляя по пляжу, сочинял поэму «Облако в штанах». Мы обязательно выйдем на этот пляж и полюбуемся заливом «всех оттенков серебра». В Куокале творил великий художник Илья Репин. Виллу «Пенаты» в поселке Репино (бывшая Куокала) можно посетить с экскурсией, или просто прогуляться по дорожкам парка, и подойти к могиле художника. Не так много осталось старинных деревянных дач начала XX века с высокими башенками, просторными верандами с разноцветными стеклами и резными наличниками. Именно такая дача принадлежала фрейлине Анне Вырубовой. Теперь — это загородный ресторан, внутри которого все напоминает прошлое: массивные буфеты, кружевные занавески, камин. Здесь вы можете заказать обед и ощутить вкус дачной жизни. Далее наш путь лежит в поселок Комарово — Келломяки. Он всегда являлся и является местом для поддержания здоровья и творческих сил русской интеллигенции. Мы сделаем остановку около «Зеленой Будки» — так называла свою дачу Анна Андреевна Ахматова. К ней приезжали в то время начинающие литераторы — Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Василий Аксенов, Андрей Битов. По дорожкам поселка гуляли братья Стругацкие и придумали загадочную «зону» для «Пикника на обочине». Помимо деревянных дач, в Комарово будет интересно посещение музея «Келломяки-Комарово» и «Комаровского некрополя». Кладбище небольшое, на нем нашли свой последний приют знаменитые дачники поселка. Завершим экскурсию у могилы Анны Ахматовой. При желании мы можем продлить экскурсию посещением Зеленогорска. Зеленогорск — маленький городок — входит в состав Курортного района Петербурга. С XVI века это поселение называлось Терийоки. А в начале ХХ века становится частью Великого княжества Финляндского. Здесь много сохранилось от «финского прошлого»: и планировка города, и дореволюционные постройки, и атмосфера приморского курорта. Дачные Терийоки притягивали к себе ярких и творческих людей. Прогуливаясь по центральному парку Зеленогорска, мы вспомним, как труппа Мейерхольда устраивали здесь театральные сезоны, и как проводила в Терийоках летний досуг столичная публика. Главная аллея парка выходит на Золотой пляж, рядом — яхт-клуб, открытый еще в 1909 г по инициативе адмирала Скрыдлова. В парке много интересных памятников. В центре аллеи стоят ботинки неизвестного дачника, ближе к морю — главный контрабандист Терийок. Во время войн пострадали главные доминанты Зеленогорска — храмы. Ещё в начале ХХ века здесь строят Лютеранскую кирху, и, пожалуй, самую красивую Православную церковь на Карельском перешейке — Казанскую. Сейчас оба храма восстановлены. И популярность этого курортного городка напоминает курортный бум в начале прошлого века. Узнайте ещё больше на экскурсии и оцените красоту мест, сохранивших в себе невероятную историю!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сестрорецк
- Репино
- Комарово
- Зеленогорск (При желании)
- Длительность: 6-9 часов
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле по маршруту. Забираем вас где вам удобно (от отеля, квартиры, вокзала, аэропорта). Возвращаем куда скажете
- Экскурсия в пути
- Пешеходная экскурсия по Сестрорецку, Репино, Комарово, Зеленогорску
- Время на обед, свободное время для посещения дополнительных экскурсий
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей в Разливе - 200 руб. (Выходной - среда)
- Экскурсия по музею в Разливе - 300 руб.
- Входной билет в музей «Пенаты» - 350 руб. (только по предварительно купленным онлайн билетам. Выходной - вторник)
- Входной билет в музей «Келломяки-Комарово» - 300 руб. (Экскурсия от 2-х человек. Работает - с четверга по воскресенье)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Завершение: Где вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
27 авг 2025
Прекрасный экскурсовод нам достался. Ольга любит город, историю, а главное, экскурсантов). Показала нам интересные места, много рассказывала, как говорится "не по учебнику". Очень рекомендую эту программу и экскурсовода Ольгу.
В
Вячеслав
29 июл 2025
Очень хорошая экскурсия, узнали много нового, Александр приятный в общении, грамотный и эрудированный человек. Видно что получил профильное образование, много знает, терпеливо слушает и отвечает на вопросы, видно что профессионал!!
