2 часа
Водная прогулка
Прогулка на сапах по реке Сестра в Сестрорецке
Начало: Редугольский мост
Расписание: Каждый день в 16:00. Приехать нужно за 30 минут до начала. В 16:00 группа уходит по маршруту.
Завтра в 15:30
13 окт в 15:30
от 3 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Природная экскурсия по эко-тропе «Сестрорецкое болото»
Начало: 60.131877, 29.997607
Расписание: Большая просьба, перед тем как бронировать экскурсию, уточнить свободно ли время
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортный район на автомобиле: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Начало: У ж/д вокзала г. Сестрорецка
Расписание: Даты проведения: по пятницам и субботам
18 окт в 12:00
19 окт в 12:00
950₽ за человека
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