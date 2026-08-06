Индивидуальная
до 4 чел.
Сестрорецк: дачная столица России
Деревянная архитектура, красота в деталях и особое настроение старого северного курорта
Начало: У вокзала Сестрорецка
Сегодня в 10:30
10 авг в 19:00
от 5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Начало: Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Дачный Сестрорецк: от "Канонерки" до "Курорта"
Начало: У ж/д вокзала г. Сестрорецка
Расписание: Даты проведения: по пятницам и субботам
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Крушение империи - от дач эпохи модерна до истоков Страны Советов
Отправиться в Сестрорецк и оказаться в переломном начале 20 века
Начало: У вокзала города Сестрорецк
10 авг в 19:00
11 авг в 14:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Сестрорецк, Разлив, Дубки и Зощенко…»
Начало: У здания вокзала г. Сестрорецка
Расписание: по средам, субботам и воскресеньям в 12:00
12 авг в 12:00
15 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортный район на автомобиле: Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Аферисты, женихи и зимогоры: тайны старой дачи в Сестрорецке
Арт-лекция о дачной жизни начала 20 века - с её романами, скандалами и курьёзами
Начало: В Сестрорецке
Расписание: в среду, четверг и субботу в 12:00
12 авг в 12:00
13 авг в 12:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка на сапах по реке Сестра в Сестрорецке
Начало: Редугольский мост
Расписание: Каждый день в 15:00. Приехать нужно за 30 минут до начала. В 15:00 группа уходит по маршруту.
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Сестрорецк и Репино: море, старинные дачи и вдохновение
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
14 300 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Замечательная экскурсия, отличный гид. Иван хороший рассказчик, приятный человек. Экскурсия была очень интересная, не только по заявлений дачной теме, но и про Сесрорецкие места в целом. Всем рекомендую, не пожалеете!
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рекомендую! когда человек не просто ведет экскурсию, а «горит» свои делом-это просто супер! так много необычного в обычном городе узнали именно на экскурсии!! будете рядом с Сестрорецком, не поленитесь, сходите на экскурсию!)
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Е
Иван провёл увлекательную экскурсию. Было интересно, получены ответы на многочисленные вопросы по истории страны. Спасибо!
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Т
Если вы хотите узнать, откуда на самом деле появился Сестрорецк, и удивиться - эта прогулка для вас!
Очень интересно, нестандартно, не
Очень интересно, нестандартно, не
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А
Замечательная экскурсия. Лучший способ познакомиться с Сестрорецком и заинтересоваться им. Надеемся в будущем увидеть отреставрированные здания железнодорожного вокзала и завода.
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А
Всем настоятельно рекомендую экскурсии с Иваном. Гид - интеллектуал, увлеченный краевед и прекрасный рассказчик. К концу экскурсии вы осознаете всю прелесть Сестрорецка и точно захотите сюда вернуться.
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Т
Всё очень понравилось, прекрасный экскурсовод, идеально знающий т любящий свой город.
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И
Мы под невероятным впечатлением от нашего экскурсовода Ивана и всей программы. Экскурсия очень интересная. Столько неожиданных открытий, исторических персонажей, ярких объектов - мы вдохновились и уже хотим посетить другие экскурсии Ивана.
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Е
Потрясающий экскурсовод с очень душевной экскурсией по самым красивым дачам Сестрорецка. Влюбились в это место благодаря ему. Иван также поделился
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А
Идея классная, показывают места, которые сам точно не найдешь. В следующем году будет вообще бомба - после открытия отреставрированного курорта. Но хотелось бы больше информации про модерн, специфику дачной архитектуры того времени, баек дачной жизни того периода
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Всего 151 отзыв в Сестрорецке
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Ответы на вопросы от путешественников по Сестрорецку
Самые популярные экскурсии в Сестрорецке
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