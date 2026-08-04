Погрузитесь в историю Сестрорецкого завода, который был одним из крупнейших в России. Узнайте о его влиянии на город и знаменитых жителях
Сестрорецкий завод, основанный Петром Великим, был важным промышленным объектом.
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о его роли в истории города и познакомиться с культурным наследием. Участники смогут увидеть озеро Разлив, плотину Карла Гаусмана и другие исторические объекты.
Память о заводе жива в сердцах местных жителей, и экскурсия помогает сохранить её для будущих поколений
Лучшие месяцы для посещения Сестрорецка - с мая по сентябрь. В это время экскурсия наиболее комфортна благодаря приятной погоде и возможности насладиться видами на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Разлив
Плотина Карла Гаусмана
Исторический корпус завода
Памятник Сергею Мосину
Здание Ремесленно-оружейной школы
Описание экскурсии
Славное прошлое
Вы услышите историю создания Сестрорецкого оружейного (инструментального) завода. Выясните, как устроены гидротехнические сооружения заводского водохранилища (озеро Разлив). Я расскажу, кто такой Вильгельм де-Геннин и что объединяет Сестрорецк с Екатеринбургом и другими городами России. Объясню, как связаны Сестрорецкий завод и санаторий «Сестрорецкий курорт». Также вы познакомитесь с биографиями известных жителей Сестрорецка. Я объясню, как связаны с городом популярные писатели и деятели отечественной культуры и как здесь был устроен дачный быт. Обсудим, что происходит с заводом сейчас и что его ждёт в будущем.
Осмотр комплекса
На экскурсии вы увидите заводское водохранилище — озеро Разлив, одно из старейших водохранилищ в мире! Осмотрите плотину Карла Гаусмана, насыпные дамбы Сестрорецка и исторический корпус завода. Не обойдем вниманием памятник Сергею Мосину, памятник основанию Сестрорецкого оружейного завода и здание Ремесленно-оружейной школы, основанной Сергеем Мосиным.
Организационные детали
Начало экскурсии в Сестрорецке, у здания ж/д вокзала
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Сестрорецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 380 туристов
Краевед, участник проекта «Петербург глазами инженера» и основатель сообщества «Сестрорецкий оружейный завод». Родился в Петербурге, вырос в Сестрорецке. В детстве играл в футбольной команде Сестрорецкого завода, который закрыли в 2008 читать дальшеуменьшить
году. В том же году закрыли Народный музей Сестрорецкого завода. В 2017 году вместе с друзьями я основал сообщество ради сохранения истории и культуры градообразующего предприятия и памяти о людях, трудившихся на заводе. Во время прогулки вы узнаете, как наше сообщество стало обладателем архивных документов, а некоторые увидите сами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
–
3
–
2
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1
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катерина
рекомендую! когда человек не просто ведет экскурсию, а «горит» свои делом-это просто супер! так много необычного в обычном городе узнали именно на экскурсии!! будете рядом с Сестрорецком, не поленитесь, сходите на экскурсию!)
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А
Алиса
Если коротко, то экскурсия была настолько хороша, что хочется приехать ещё раз в Сестрорецк, чтобы погулять по его дачно-курортной части и послушать рассказ Владимира и о ней:)
Два часа экскурсии пролетели читать дальшеуменьшить
незаметно, несмотря на ноябрьскую погоду – настолько было интересно! Был разрушен шаблон о том, что Сестрорецк – это только деревянные дачные домики на побережье Финского залива. Мы узнали историю создания завода, его известных работников и изменения в природе этого края, которые произошли из-за строительства. И не только это!
Владимир заряжает любовью к Курортном району и его истории. Рекомендую его экскурсию – это намного интереснее школьных уроков истории:)
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Т
Татьяна
Если вы хотите узнать, откуда на самом деле появился Сестрорецк, и удивиться - эта прогулка для вас! Очень интересно, нестандартно, не напряженно. 2 часа как 15 минут:))). Очень интересная история, и очень красивые виды. Владимир отличный экскурсовод и увлеченный исследователь - спасибо ему огромное. От всей души рекомендуем.
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Орел
Экскурсия пролетела просто на одном дыхании, хотя и была очень насыщена. Владимир очень увлеченный историей своего родного города человек с превосходными знаниями. Сестрорецку очень повезло, что у него есть такие неравнодушные жители!))) Спасибо огромное за великолепную экскурсию!!! Нам было легко и ооочень интересно! Рекомендую к посещению!
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Е
Елена
Добрый день! Выражаю огромную благодарность гиду Владимиру за проведение индивидуальной экскурсии в Сестрорецке, понравилось ВСЕ - от построения живописного и познавательного маршрута до повествования истории, в данном случае, города и конечно же старинных прекраснейших дач ушедшей эпохи. Рекомендую, великолепный гид, чувствуется, искренне любит свой милый город!!! Огромное спасибо!!! Удачи!!!
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А
Антонова
Отличная экскурсия! Глубокие знания по теме,увлеченность Владимира позволили узнать за два часа массу интересных фактов о славном прошлом города. Успехов автору во всех его начинаниях! Экскурсию рекомендую к посещению.
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