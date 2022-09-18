Ровесник города и детище Петра, в свое время завод был одним из крупнейших в России, а созданное для него озеро стало одним из первых в мире искусственных водохранилищ. Я застал период, когда роль градообразующего предприятия в жизни родного Сестрорецка была на виду. А теперь, когда завод закрыт, я хочу сохранить память о нем — и буду рад рассказать об удивительном прошлом легендарного отечественного завода.

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Описание

Что вас ожидает

Славное прошлое

Вы услышите историю создания Сестрорецкого оружейного (инструментального) завода. Выясните, как устроены гидротехнические сооружения заводского водохранилища (озеро Разлив). Я расскажу, кто такой Вильгельм де-Геннин и что объединяет Сестрорецк с Екатеринбургом. Объясню, как связаны сестрорецкий завод и сестрорецкий курорт. Также вы узнаете, какую роль сыграли рабочие завода в революции 1917 г. Обсудим, что происходит с заводом сейчас и что его ждёт в будущем.

Осмотр комплекса

На экскурсии вы увидите заводское водохранилище — озеро Разлив, одно из старейших водохранилищ в мире! Осмотрите плотину Карла Гаусмана, насыпные дамбы Сестрорецка и исторический корпус завода. Не обойдем вниманием памятник Сергею Мосину, памятник основанию Сестрорецкого оружейного завода и здание Ремесленно-оружейной школы, основанной Сергеем Мосиным.

Организационные детали