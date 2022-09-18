Сестрорецкие заводы - три века славных дел

Авторская экскурсия с основателем сообщества, посвященного старинному оружейному предприятию

5
3 отзыва
Ровесник города и детище Петра, в свое время завод был одним из крупнейших в России, а созданное для него озеро стало одним из первых в мире искусственных водохранилищ. Я застал период, когда роль градообразующего предприятия в жизни родного Сестрорецка была на виду.

А теперь, когда завод закрыт, я хочу сохранить память о нем — и буду рад рассказать об удивительном прошлом легендарного отечественного завода.
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
Сестрорецкие заводы - три века славных дел
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Описание

Что вас ожидает

Славное прошлое

Вы услышите историю создания Сестрорецкого оружейного (инструментального) завода. Выясните, как устроены гидротехнические сооружения заводского водохранилища (озеро Разлив). Я расскажу, кто такой Вильгельм де-Геннин и что объединяет Сестрорецк с Екатеринбургом. Объясню, как связаны сестрорецкий завод и сестрорецкий курорт. Также вы узнаете, какую роль сыграли рабочие завода в революции 1917 г. Обсудим, что происходит с заводом сейчас и что его ждёт в будущем.

Осмотр комплекса

На экскурсии вы увидите заводское водохранилище — озеро Разлив, одно из старейших водохранилищ в мире! Осмотрите плотину Карла Гаусмана, насыпные дамбы Сестрорецка и исторический корпус завода. Не обойдем вниманием памятник Сергею Мосину, памятник основанию Сестрорецкого оружейного завода и здание Ремесленно-оружейной школы, основанной Сергеем Мосиным.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в Сестрорецке, на вокзале
  • Возможен трансфер — детали обговариваются индивидуально
  • Стоимость экскурсии для группы от 5 человек — 4000 р

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
г. Сестрорецк, Дубковское ш. 1 (Ж/Д Вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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О
18 сен 2022
Экскурсия интересная. Экскурсовод очень заинтересован темой и заинтересовывает слушателей, периодически начинался дождь, но мы его даже не замечали)
В
16 авг 2022
Познавательная и содержательная Экскурсия у Владимира! Человек, который любит свой город, своё дело по другому и не сделает. Мы теперь тоже знаем историю Сестрорецка, историю его оружейного завода, его горожан и их вклад в историю нашего государства. А учитывая знойный августовский день, проплыли наш маршрут на САПах, что принесло дополнительные положительные эмоции! Благодарим!!!
Ю
11 авг 2022
Экскурсия очень понравилась! Владимир рассказывал все очень доступно и увлекательно, ссылаясь на личные исследования. В ходе экскурсии мы узнали много нового и получили море впечатлений! Всем советую посетить эту прекрасную экскурсию!

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