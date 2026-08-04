Сестрорецкий завод, основанный Петром Великим, был важным промышленным объектом.



Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о его роли в истории города и познакомиться с культурным наследием. Участники смогут увидеть озеро Разлив, плотину Карла Гаусмана и другие исторические объекты.



Память о заводе жива в сердцах местных жителей, и экскурсия помогает сохранить её для будущих поколений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Сестрорецка - с мая по сентябрь. В это время экскурсия наиболее комфортна благодаря приятной погоде и возможности насладиться видами на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.