Путешествие по эко-тропе в Сестрорецке открывает удивительный мир сфагновых болот.Более 500 метров деревянного настила ведут через заповедные территории, где можно узнать о различных типах болот и их особенностях. Маршрут длиной

3 км позволяет насладиться красотой природы и погрузиться в атмосферу тишины. История ледникового периода оживает в рассказах, а прогулка становится настоящим приключением. Перед бронированием рекомендуется связаться с гидом для выбора удобного времени

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Описание экскурсии

Изучение местной флоры и фауны

Приглашаем вас на увлекательную прогулку, в ходе которой мы подробно изучим уникальную флору и фауну этого необычного места, расположенного всего в нескольких километрах от города. Вы сможете насладиться красотой природы и открыть для себя её тайны.

Маршрут и продолжительность

Наш маршрут имеет круговую форму и составляет 3 километра. Прогулка займет от 2.5 до 3 часов, что позволит вам не только увидеть живописные пейзажи, но и насладиться тишиной и спокойствием окружающей природы.

Очарование заповедных болот

Необычные заповедные болота, находящиеся недалеко от Санкт-Петербурга, являются настоящим оазисом тишины и спокойствия. Многие люди избегают подобных мест, но совершенно зря! Это уникальная возможность увидеть красоту дикой природы и ощутить атмосферу полной свободы.

Подбор времени экскурсии

Перед тем как забронировать экскурсию, пожалуйста, свяжитесь с нашим гидом. Это поможет нам подобрать для вас оптимальное время, чтобы вы могли насладиться всем, что предлагает это удивительное место.