Природная экскурсия по эко-тропе «Сестрорецкое болото»

Прогулка по деревянному настилу над сфагновым болотом подарит незабываемые впечатления и познакомит с уникальной природой и историей региона
Путешествие по эко-тропе в Сестрорецке открывает удивительный мир сфагновых болот.

Более 500 метров деревянного настила ведут через заповедные территории, где можно узнать о различных типах болот и их особенностях. Маршрут длиной
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3 км позволяет насладиться красотой природы и погрузиться в атмосферу тишины. История ледникового периода оживает в рассказах, а прогулка становится настоящим приключением. Перед бронированием рекомендуется связаться с гидом для выбора удобного времени

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа сфагновых болот
  • 📸 Фотогеничные пейзажи для съемки
  • 🕒 Удобный маршрут в 3 км
  • 🌍 Исторические факты о ледниковом периоде
  • 👣 Возможность безопасной прогулки
Природная экскурсия по эко-тропе «Сестрорецкое болото»
Природная экскурсия по эко-тропе «Сестрорецкое болото»
Природная экскурсия по эко-тропе «Сестрорецкое болото»
Ближайшие даты:
14
мая19
мая21
мая26
мая27
мая28
мая29
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Сестрорецкое болото

Описание экскурсии

Изучение местной флоры и фауны

Приглашаем вас на увлекательную прогулку, в ходе которой мы подробно изучим уникальную флору и фауну этого необычного места, расположенного всего в нескольких километрах от города. Вы сможете насладиться красотой природы и открыть для себя её тайны.

Маршрут и продолжительность

Наш маршрут имеет круговую форму и составляет 3 километра. Прогулка займет от 2.5 до 3 часов, что позволит вам не только увидеть живописные пейзажи, но и насладиться тишиной и спокойствием окружающей природы.

Очарование заповедных болот

Необычные заповедные болота, находящиеся недалеко от Санкт-Петербурга, являются настоящим оазисом тишины и спокойствия. Многие люди избегают подобных мест, но совершенно зря! Это уникальная возможность увидеть красоту дикой природы и ощутить атмосферу полной свободы.

Подбор времени экскурсии

Перед тем как забронировать экскурсию, пожалуйста, свяжитесь с нашим гидом. Это поможет нам подобрать для вас оптимальное время, чтобы вы могли насладиться всем, что предлагает это удивительное место.

Большая просьба, перед тем как бронировать экскурсию, уточнить свободно ли время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сестрорецкое верховое болото
  • Сеть небольших низинных болот
  • Вахтовые топи
  • Древние дюны
  • Следы древнего Литоринового моря
  • Цветущий ковёр болотистых трав
  • Хищные растения
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы, транспорт до места встречи
Место начала и завершения?
60.131877, 29.997607
Когда и сколько длится?
Когда: Большая просьба, перед тем как бронировать экскурсию, уточнить свободно ли время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Маршрут круговой 3 км
  • Обувайте удобную обувь для пешей прогулки
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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