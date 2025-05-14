Более 500 метров деревянного настила ведут через заповедные территории, где можно узнать о различных типах болот и их особенностях. Маршрут длиной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа сфагновых болот
- 📸 Фотогеничные пейзажи для съемки
- 🕒 Удобный маршрут в 3 км
- 🌍 Исторические факты о ледниковом периоде
- 👣 Возможность безопасной прогулки
Что можно увидеть
- Сестрорецкое болото
Описание экскурсии
Изучение местной флоры и фауны
Приглашаем вас на увлекательную прогулку, в ходе которой мы подробно изучим уникальную флору и фауну этого необычного места, расположенного всего в нескольких километрах от города. Вы сможете насладиться красотой природы и открыть для себя её тайны.
Маршрут и продолжительность
Наш маршрут имеет круговую форму и составляет 3 километра. Прогулка займет от 2.5 до 3 часов, что позволит вам не только увидеть живописные пейзажи, но и насладиться тишиной и спокойствием окружающей природы.
Очарование заповедных болот
Необычные заповедные болота, находящиеся недалеко от Санкт-Петербурга, являются настоящим оазисом тишины и спокойствия. Многие люди избегают подобных мест, но совершенно зря! Это уникальная возможность увидеть красоту дикой природы и ощутить атмосферу полной свободы.
Подбор времени экскурсии
Перед тем как забронировать экскурсию, пожалуйста, свяжитесь с нашим гидом. Это поможет нам подобрать для вас оптимальное время, чтобы вы могли насладиться всем, что предлагает это удивительное место.
Большая просьба, перед тем как бронировать экскурсию, уточнить свободно ли время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сестрорецкое верховое болото
- Сеть небольших низинных болот
- Вахтовые топи
- Древние дюны
- Следы древнего Литоринового моря
- Цветущий ковёр болотистых трав
- Хищные растения
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы, транспорт до места встречи
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Маршрут круговой 3 км
- Обувайте удобную обувь для пешей прогулки
- Возьмите с собой воду и легкий перекус