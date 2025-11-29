Промокод на 10% 🔥
Описание экскурсииЭкскурсия по историческому центру Севастополя, где каждый камень и вид на бухту расскажут о неразрывной связи с флотом от основания города до его славы. Набережная, бульвары, площадь Нахимова, Графская пристань — маршрут сквозь века! Вдохните соленый воздух истории: экскурсия по сердцу Севастополя! Приглашаем познакомиться с историей белокаменного города, который воспевали поэты и писатели, которым вдохновлялись актеры и музыканты. Легендарный Севастополь пережил две обороны. Первая оборона - в период Крымской войны, вторая - во времена Великой Отечественной войны. На экскурсии вы побываете на площади Нахимова и Приморском бульваре. Узнаете о великих флотоводцах и моряках, которые сражались на бастионах города. Увидите памятники, посвященные двум оборонам города. Севастополь - морская крепость юга России, город, который стал символом доблести и патриотизма. Почувствуйте гордость и дыхание моря! Ключ к пониманию настоящего Севастополя – в его великом прошлом. Экскурсия разработана специалистами Центра развития туризма города Севастополя.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец детского и юношеского творчества
- Приморский бульвар
- Памятник Затопленным кораблям
- Графская пристань
- Вечный огонь
- Памятник Казарскому и бригу «Меркурий»
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Корнилова, 2
Завершение: Матросский бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
