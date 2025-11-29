Описание Выбрать день Ответы на вопросы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Групповая экскурсия Длитель­ность 1 час Размер группы 1-15 человек 700 ₽ за человека

Описание экскурсии Экскурсия по историческому центру Севастополя, где каждый камень и вид на бухту расскажут о неразрывной связи с флотом от основания города до его славы. Набережная, бульвары, площадь Нахимова, Графская пристань — маршрут сквозь века! Вдохните соленый воздух истории: экскурсия по сердцу Севастополя! Приглашаем познакомиться с историей белокаменного города, который воспевали поэты и писатели, которым вдохновлялись актеры и музыканты. Легендарный Севастополь пережил две обороны. Первая оборона - в период Крымской войны, вторая - во времена Великой Отечественной войны. На экскурсии вы побываете на площади Нахимова и Приморском бульваре. Узнаете о великих флотоводцах и моряках, которые сражались на бастионах города. Увидите памятники, посвященные двум оборонам города. Севастополь - морская крепость юга России, город, который стал символом доблести и патриотизма. Почувствуйте гордость и дыхание моря! Ключ к пониманию настоящего Севастополя – в его великом прошлом. Экскурсия разработана специалистами Центра развития туризма города Севастополя.

