Два дворца и морская прогулка

Великолепие южнобережных дворцов и незабываемая морская прогулка к Ласточкиному гнезду точно не оставит вас без

Групповая
Великолепие южнобережных дворцов и незабываемая морская прогулка к Ласточкиному гнезду точно не оставит вас без впечатлений! Эта экскурсия позволит насладиться красотами дворцов и парков Южного берега.
Два дворца и морская прогулка
Два дворца и морская прогулка
Два дворца и морская прогулка
Два дворца и морская прогулка
Два дворца и морская прогулка
Два дворца и морская прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Ласпинский перевал (со смотровой площадки)
  • Воронцовский дворец (посещение внутренних покоев по желанию)
  • «Английский» парк
  • Лебединые озера
  • Львиные террасы
  • Ласточкино гнездо
  • Ливадийский дворец (посещение внутренних покоев по желанию)
  • Итальянский дворик
  • Крестовоздвиженский храм
  • Ялта

Зебра рекомендует!

Великолепие южнобережных дворцов и незабываемая морская прогулка к Ласточкиному гнезду точно не оставит вас без впечатлений! Эта экскурсия позволит насладиться красотами дворцов и парков Южного берега.
Воронцовский дворец построен из полудрагоценного камня диабаза и сочетает разные архитектурные стили: готический, английский тюдоровский, мавританский. Роскошным украшением южных террас являются львы из благородного каррарского мрамора, повторяющие известную скульптуру на гробнице папы римского Климента XII. Величественные магнолии, раскидистые кедры, ажурные пальмы, гармонично уживаются среди каменного хаоса в парке дворца.
Ливадийский дворец — это летняя царская резиденция Николая II, выполнен из белого камня и кажется драгоценной жемчужиной на зеленом бархате старинного парка. Под окнами спальни императрицы находится охраняющая дом от злых духов, словно слетевшая с собора Парижской богоматери, крылатая химера.
Торжественно наряден Белый зал с огромными окнами. Именно здесь в 1945 г. проходили заседания исторической Ялтинской конференции и располагалась резиденция президента США Франклина Рузвельта.
Маршрут этой экскурсии обязательно приведет Вас к визитной карточке Крыма — замку Ласточкино гнездо, отважно прилепившемуся к самому краю отвесной Аврориной скалы.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты: Воронцовский дворец 500 руб., Ливадийский дворец 500 руб.
  • морская прогулка к Ласточкиному гнезду (1 час) 600 руб.,
  • обед в кафе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
  • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
  • Входные билеты: Воронцовский дворец 500 руб., Ливадийский дворец 500 руб.
  • Морская прогулка к Ласточкиному гнезду (1 час) 600 руб.
  • Обед в кафе
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:30

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