Зебра рекомендует!

Великолепие южнобережных дворцов и незабываемая морская прогулка к Ласточкиному гнезду точно не оставит вас без впечатлений! Эта экскурсия позволит насладиться красотами дворцов и парков Южного берега.

Воронцовский дворец построен из полудрагоценного камня диабаза и сочетает разные архитектурные стили: готический, английский тюдоровский, мавританский. Роскошным украшением южных террас являются львы из благородного каррарского мрамора, повторяющие известную скульптуру на гробнице папы римского Климента XII. Величественные магнолии, раскидистые кедры, ажурные пальмы, гармонично уживаются среди каменного хаоса в парке дворца.

Ливадийский дворец — это летняя царская резиденция Николая II, выполнен из белого камня и кажется драгоценной жемчужиной на зеленом бархате старинного парка. Под окнами спальни императрицы находится охраняющая дом от злых духов, словно слетевшая с собора Парижской богоматери, крылатая химера.

Торжественно наряден Белый зал с огромными окнами. Именно здесь в 1945 г. проходили заседания исторической Ялтинской конференции и располагалась резиденция президента США Франклина Рузвельта.

Маршрут этой экскурсии обязательно приведет Вас к визитной карточке Крыма — замку Ласточкино гнездо, отважно прилепившемуся к самому краю отвесной Аврориной скалы.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

транспортно-экскурсионное обслуживание,

услуги аттестованного гида-экскурсовода,

сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно: