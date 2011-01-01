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Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта

5
1 отзыв
Марина К.
Марина К. – Гид из Севастополя
В конце XIX — начале XX в., благодаря популярности среди российской аристократии, на Южном берегу Крыма велось интенсивное строительство летних дворцов и имений, из которых на сегодняшний день, наиболее известны царский Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, а также замок 🏰 Ласточкино гнездо — безусловная визитная карточка Южного берега, любимое место отдыха его владельца, барона фон Штейнгеля.

Именно сегодня, друзья, мы предлагаем Вам посетить эти места.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта

Что вы увидите

  • Южный берег Крыма
  • Гора Дракон и гора Кошка (обзор)
  • Воронцовский дворец и парк
  • Ласточкино гнездо
  • Ливадийский дворец
  • Крестовоздвиженская домовая церковь
  • Массандровский дворец
  • Набережная Ялты
Что вас ожидает:• Южный берег Крыма. Гора Дракон, гора Кошка (обзор);
  • Алупка. Воронцовский дворец (обзор 2 часа), экскурсия ⛳ по старинному парку, посещение Львиных террас. Выставка внутри дворца (40 мин. );
  • Время на обед в кафе на смотровой площадке Ласточкино гнездо. Обзор замка с видовой площадки;
  • Ливадия. Ливадийский дворец. Крестовоздвиженская домовая церковь ⛪ (обзор 1, 5 — 2 часа);
  • Массандра. Массандровский дворец, построенный в стиле французских замков (прогулка по парку — 30 мин. ). Посещение выставки внутри дворца (40 мин. );
  • Мы предлагаем вам на выбор посещение выставки в двух дворцах на выбор (оплачивается дополнительно в кассу дворца);
  • Набережная Ялты. Прогулка 👣 по курортной столице Крыма. Аллея «Звёзд», памятник «Дама с собачкой», памятник Михаилу Пуговкину, памятник блэкауту в виде двух электрических лампочек и другие достопримечательности 🏛️. Организационные детали:• Поддержка 24/7. Наши менеджеры на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году;
  • Официальное оформление. Договоры, чеки, что дает Вам защиту в случае форс-мажорных обстоятельств;
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия;
  • По желанию оформим страховой полис на время всего пребывания в туре
  • аттестованный гид;
  • Пенсионерам, людям предпенсионного возраста скидки (право на льготы у этих граждан будут возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии, при предъявлении любого документа, подтверждающее это).
Что входит
  • Транспортное обслуживание (мы заберем Вас из любого удобного места)
  • Аттестованный гид
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия.
Что не входит
  • Посещение выставки (40 мин. ) внутри Воронцовского дворца — 350/200 руб. /чел)
  • Экскурсия по придворцовой территории дворца — 100/50 руб. /чел
  • Посещение выставки (1, 5 часа) внутри Ливадийского дворца — 400/250 руб. /чел
  • Посещение выставки (40 мин. ) внутри Массандровского дворца — 350/200 руб. /чел
  • Комплексный обед по желанию — 400 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Нахимова
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина К.
Марина К.
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