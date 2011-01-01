Марина К. – Гид из Севастополя

В конце XIX — начале XX в., благодаря популярности среди российской аристократии, на Южном берегу Крыма велось интенсивное строительство летних дворцов и имений, из которых на сегодняшний день, наиболее известны царский Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, а также замок 🏰 Ласточкино гнездо — безусловная визитная карточка Южного берега, любимое место отдыха его владельца, барона фон Штейнгеля.



Именно сегодня, друзья, мы предлагаем Вам посетить эти места.