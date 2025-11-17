Описание экскурсииДанный маршрут является самым простым, он больше будет интересен новичкам. Скорость прохождения маршрута спокойная, путь пролегает вдоль полей по среднему бездорожью и лесным тропинкам, где можно потренироваться управлению квадроциклом между сосен и можевела. Маршрут практически построен в виде кольца, что позволяет на всем участке маршрута любоваться новыми пейзажами и красотами Крымской природы и долины Кара-Коба, делать шикарные фотографии. Важная информация: К управлению не допускаются лица: - младше 16 лет - беззащитного шлема - находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Что включено
- Сопровождение инструктора
- Защитная экипировка (шлем)
- Инструктаж
Что не входит в цену
- Перекус
- Вода
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пос. Сахарная Головка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- К управлению не допускаются лица:
- Младше 16 лет
- Беззащитного шлема
- Находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
