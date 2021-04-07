Мы проедем через живописную Байдарскую долину, поднимемся на Байдарский перевал, где установлены...

Мы проедем через живописную Байдарскую долину, поднимемся на Байдарский перевал, где установлены знаменитые ворота.

Посетим дворцы — Массандровский и Ливадийский.

И в заключении прогулка по набережной туристической столицы Крыма города Ялты.
Форос, Ливадия и Массандра
Форос, Ливадия и Массандра
Форос, Ливадия и Массандра
Форос, Ливадия и Массандра
Форос, Ливадия и Массандра
Форос, Ливадия и Массандра

Что вы увидите 🤩

  • Байдарский перевал
  • Байдарские ворота
  • Форосский храм
  • Ливадийский дворец и парк
  • Массандровский дворец и парк
  • Набережная Ялты
Форос
Мы проедем через живописную Байдарскую долину, поднимемся на Байдарский перевал (527 метров над у. м.), где установлены знаменитые ворота, построенные в 1848 г. в честь окончания строительства старой дороги Ялта — Севастополь.
Завораживающие виды Южного берега Крыма откроются Вам со скальной смотровой площадки на высоте 412 метров над у. м. Посетим Храм Воскресения Христова, возведенный в конце 19 века., который считается символом Южного берега Крыма.
Массандра
Парки и дворцы семьи Романовых никого не оставят равнодушными.
Дворец Императора Александра III расположен в Верхней Массандре на Южном берегу Крыма. Массандровский дворец — одна из жемчужин крымского южнобережья. Наряду с другими дворцами царской семьи она входит в число выдающегося архитектурного наследия полуострова.
Ливадия
Ливадийский дворец — бывшая южная резиденция российских императоров, расположенная на берегу Чёрного моря в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты. Дворец в лёгком «итальянском» стиле был возведён в начале XX века по проекту и под руководством известного ялтинского архитектора Н. П. Краснова.
И в заключении прогулка по набережной туристической столицы Крыма города Ялты.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
8 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты во дворцы:
  • Воронцовский дворец – 400 рублей (школьники – 70 рублей, студенты и пенсионеры – 200 рублей)
  • Ливадийский дворец – 400 рублей, пенсионеры 200, школьники – 100 рублей.
  • Обед.
Место начала и завершения
Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 8:00

Светлана С.
Светлана С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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