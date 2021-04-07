Форос

Мы проедем через живописную Байдарскую долину, поднимемся на Байдарский перевал (527 метров над у. м.), где установлены знаменитые ворота, построенные в 1848 г. в честь окончания строительства старой дороги Ялта — Севастополь.

Завораживающие виды Южного берега Крыма откроются Вам со скальной смотровой площадки на высоте 412 метров над у. м. Посетим Храм Воскресения Христова, возведенный в конце 19 века., который считается символом Южного берега Крыма.

Массандра

Парки и дворцы семьи Романовых никого не оставят равнодушными.

Дворец Императора Александра III расположен в Верхней Массандре на Южном берегу Крыма. Массандровский дворец — одна из жемчужин крымского южнобережья. Наряду с другими дворцами царской семьи она входит в число выдающегося архитектурного наследия полуострова.

Ливадия

Ливадийский дворец — бывшая южная резиденция российских императоров, расположенная на берегу Чёрного моря в посёлке Ливадия в 3 км от Ялты. Дворец в лёгком «итальянском» стиле был возведён в начале XX века по проекту и под руководством известного ялтинского архитектора Н. П. Краснова.

И в заключении прогулка по набережной туристической столицы Крыма города Ялты.