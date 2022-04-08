Что вас ожидает

Самая северная точка Байкала

Мы посетим Этнографический музей, раскрывающий исторические, культурные и природные особенности местных селений. Далее отправимся в сторону поселка Нижнеангарск — к самой северной точке Байкала. Вы увидите знаменующую ее стелу, выполненную в виде большого компаса со сторонами света, и полюбуетесь фантастическими панорамами озера и острова Ярки.

Слюдянские озера, мыс Лударь и горячие источники

Вы подниметесь на смотровую площадку с видом на Онокочанскую губу, побываете на живописных Слюдянских озерах и на мысе Лударь, расположенном неподалеку от села Байкальское. Прокатитесь с ветерком вдоль береговой линии озера и насладитесь чарующими северными пейзажами. Завершающим аккордом путешествия станут горячие источники на мысе Котельниковский: вы искупаетесь в целебной воде и отдохнете перед обратной дорогой.

Организационные детали