Завораживающий Северный Байкал

Мыс Лударь, Слюдянские озера, горячие источники и Этнографический музей за 1 день

Индивидуальная
Северный Байкал покорит вас первозданной природой, самобытной культурой и захватывающими дух видами.

Вы подышите кристально чистым воздухом, насладитесь скалами, хвойными лесами и бескрайними водными просторами.

Погрузитесь в местные традиции, узнаете об эндемичных животных и растениях.

А также отдохнете в горячих источниках с целебной водой!
Завораживающий Северный Байкал
Завораживающий Северный Байкал
Завораживающий Северный Байкал
Завораживающий Северный Байкал
Завораживающий Северный Байкал
Завораживающий Северный Байкал
Завораживающий Северный Байкал
Завораживающий Северный Байкал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самая северная точка Байкала

Мы посетим Этнографический музей, раскрывающий исторические, культурные и природные особенности местных селений. Далее отправимся в сторону поселка Нижнеангарск — к самой северной точке Байкала. Вы увидите знаменующую ее стелу, выполненную в виде большого компаса со сторонами света, и полюбуетесь фантастическими панорамами озера и острова Ярки.

Слюдянские озера, мыс Лударь и горячие источники

Вы подниметесь на смотровую площадку с видом на Онокочанскую губу, побываете на живописных Слюдянских озерах и на мысе Лударь, расположенном неподалеку от села Байкальское. Прокатитесь с ветерком вдоль береговой линии озера и насладитесь чарующими северными пейзажами. Завершающим аккордом путешествия станут горячие источники на мысе Котельниковский: вы искупаетесь в целебной воде и отдохнете перед обратной дорогой.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: музей — 200 руб., горячие источники — от 300 руб.
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Центрального рынка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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Алексей
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