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Полезная информация о Североуральске

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Местное время в Североуральске
02:2726
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСевероуральск
По-английскиSeveroural'sk
Население города33 500 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота173 м. от уровня моря

Где находится Североуральск на карте

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