Полезная информация о Шатуре
Что нужно знать о Шатуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Шатуре
00:2750
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Шатура
|По-английски
|Shatura
|Население города
|30 069 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|124 м. от уровня моря
Где находится Шатура на карте
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1 отзыв
3900
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