Всё о Шатуре

Полезная информация о Шатуре

Что нужно знать о Шатуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Шатуре
00:2750
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаШатура
По-английскиShatura
Население города30 069 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота124 м. от уровня моря

Где находится Шатура на карте

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Неизведанная Шатура
Неизведанная Шатура
4
1 отзыв
3900
за чел.
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