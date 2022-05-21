«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке

Романтичное приключение для семей и пар

Романтичное приключение для семей и пар.

Вечер у костра и лёгкий трекинг, ночёвка в палатке под звёздным небом с полевым ужином и завтраком.
«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке
«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке
«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке
«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Каритшал (Зеленая)
  • Г. «Верблюды»
  • Г. Курган

Что вас ожидает:

  • Ночёвка в палатке у таежной реки, ранний подъём, несложное восхождение в гору, встреча рассвета. Незабываемые фото на память.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида, организатора
  • Аренда палатки, спальника
  • Питание: ужин и завтрак
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Усть-Кабырза, Кемеровская обл. , 652974
Когда и сколько длится?
Когда: 18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)

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