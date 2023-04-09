Догтрекинг «Горные панорамы»

Трекинг по горным панорамам Шерегеша: приключение с хаски и фотосессия

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаем вас в активное трёх часовое приключение в горах в связке с собакой. Участники погружаются в «мир хаски» и оставляют воспоминания в виде красивых фото на память.
Догтрекинг «Горные панорамы»
Догтрекинг «Горные панорамы»
Догтрекинг «Горные панорамы»
Догтрекинг «Горные панорамы»
Догтрекинг «Горные панорамы»
Догтрекинг «Горные панорамы»
Ближайшие даты:
7
апр
8
апр
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10
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11
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даты

Что вас ожидает:

  • Красивые таежные пейзажи
  • Дороги и тропы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • План маршрута: Встреча гостей, инструктаж, начало маршрута, прибытие на вершину горы Сарлык (высота 1041 м.), прогулка и фотосессия, возвращение обратно. Протяженность активной части 6 км.
  • Красивые таежные пейзажи, лесные дороги и тропы, малина, земляники и черника по сезону. С верхней точки маршрута открываются восхитительные панорамы, как на ладони видны горы: Зеленая, Курган, Мустаг, просматривается таежная дорога, ведущая в настоящую шорскую деревню Усть-Анзас — таинственное место, через которое в давние времена проходил Малый шелковый путь.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную, спортивную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Категория сложности маршрута — ниже среднего.
  • Рекомендуемый возраст участников: от 12 лет.
  • Количество участников в группе 3-10 чел.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание (доставка до места и обратно)
  • Трекинг с собачками
  • Фотосессия
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Зеленая, Ваш отель
Завершение: г. Зеленая
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную, спортивную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Категория сложности маршрута — ниже среднего.
  • Рекомендуемый возраст участников: от 12 лет.
  • Количество участников в группе 3-10 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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