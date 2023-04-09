Трекинг по горным панорамам Шерегеша: приключение с хаски и фотосессия
Приглашаем вас в активное трёх часовое приключение в горах в связке с собакой. Участники погружаются в «мир хаски» и оставляют воспоминания в виде красивых фото на память.
Ближайшие даты:
7
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8
апр
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9
апр
апр
10
апр
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11
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13
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Красивые таежные пейзажи
- Дороги и тропы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- План маршрута: Встреча гостей, инструктаж, начало маршрута, прибытие на вершину горы Сарлык (высота 1041 м.), прогулка и фотосессия, возвращение обратно. Протяженность активной части 6 км.
- Красивые таежные пейзажи, лесные дороги и тропы, малина, земляники и черника по сезону. С верхней точки маршрута открываются восхитительные панорамы, как на ладони видны горы: Зеленая, Курган, Мустаг, просматривается таежная дорога, ведущая в настоящую шорскую деревню Усть-Анзас — таинственное место, через которое в давние времена проходил Малый шелковый путь.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную, спортивную одежду по погоде и удобную обувь.
- Категория сложности маршрута — ниже среднего.
- Рекомендуемый возраст участников: от 12 лет.
- Количество участников в группе 3-10 чел.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание (доставка до места и обратно)
- Трекинг с собачками
- Фотосессия
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Зеленая, Ваш отельЗавершение: г. Зеленая
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную, спортивную одежду по погоде и удобную обувь.
- Категория сложности маршрута — ниже среднего.
- Рекомендуемый возраст участников: от 12 лет.
- Количество участников в группе 3-10 чел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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