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Завораживающие панорамы зимней Шории

Пешком и на снегоходах насладиться красотами Шерегеша, открывая местные легенды

Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Шерегеша
Горную Шорию заслуженно называют сибирской Швейцарией — здесь вас ждет царство гор ⛰️ и снега! На нашей групповой экскурсии 🧭 вы подниметесь на вершину горы на фуникулере, проедете на снегоходах по белоснежному сказочному лесу 🌲, насладитесь пушистым снегом и отыщете древние мегалиты.

А попутно узнаете об истории 📖 курорта и преданиях Шории, о таинствах и духах гор.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 60 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Завораживающие панорамы зимней Шории
Завораживающие панорамы зимней Шории

Что вас ожидает

Горы Шерегеша: пешком, на фуникулёре и снегоходах
Встретившись с гидом, вы направитесь к фуникулеру: он доставит вас на вершину горы ⛰️ Зеленая, главной точки притяжения в Шерегеше. Вы узнаете секрет ее названия и обойдете лучшие смотровые на высоте 1270 м. У вас будет время залюбоваться панорамами и сделать фантастические фото.

Следом вы пересядете на снегоходы и помчитесь через заснеженный лес 🌳 на гору Курган. Сфотографируетесь 📸 у поклонного креста и рассмотрите мегалиты «Каменные верблюды». В финальной части возвращение Зеленую и спуск на фуникулере.

Горная Шория: что, где, когда
Проходя мимо отелей-шале, вы узнаете о прошлом и перспективах развития курорта Шерегеш, одного из лучших в России. Услышите о географическом положении и климате нашего живописного региона. Увидите Мустаг, священную гору шорцев, коренного народа — гид расскажет его историю 📖, погрузит в легенды, традиции и таинства гор.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 10 ноября по 15 апреля и подойдет всем путешественникам от 12 лет
  • Экскурсия комбинированная: пешком и на снегоходах (вы пассажир, за рулём опытный инструктор)
  • Аренда снегоходов, подъем и спуск на фуникулере включены в стоимость. Дополнительных расходов нет.
Начало и место завершения
🚩 в Шерегеше
Завораживающие панорамы зимней Шории
Завораживающие панорамы зимней Шории
Завораживающие панорамы зимней Шории
Завораживающие панорамы зимней Шории
Завораживающие панорамы зимней Шории
Завораживающие панорамы зимней Шории

Экскурсия проводится в пятницу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Мы туристическая компания в Шерегеше. Проводим экскурсии, организуем активные и нестандартные туры, корпоративные программы. Наши гиды, местные жители с большим опытом работы, покажут лучшие места Шерегеша и Горной Шории с самых выгодных ракурсов!
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