Что вас ожидает

Горы Шерегеша: пешком, на фуникулёре и снегоходах

Встретившись с гидом, вы направитесь к фуникулеру: он доставит вас на вершину горы ⛰️ Зеленая, главной точки притяжения в Шерегеше. Вы узнаете секрет ее названия и обойдете лучшие смотровые на высоте 1270 м. У вас будет время залюбоваться панорамами и сделать фантастические фото.

Следом вы пересядете на снегоходы и помчитесь через заснеженный лес 🌳 на гору Курган. Сфотографируетесь 📸 у поклонного креста и рассмотрите мегалиты «Каменные верблюды». В финальной части возвращение Зеленую и спуск на фуникулере.

Горная Шория: что, где, когда

Проходя мимо отелей-шале, вы узнаете о прошлом и перспективах развития курорта Шерегеш, одного из лучших в России. Услышите о географическом положении и климате нашего живописного региона. Увидите Мустаг, священную гору шорцев, коренного народа — гид расскажет его историю 📖, погрузит в легенды, традиции и таинства гор.

Организационные детали