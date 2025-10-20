Описание тура
Вы можете выбрать один из двух вариантов участия в этом тур: тур без обучения или тур с обучением. Описание вариантов ниже.
Шерегеш - одно из самых удобных мест как в плане обучения, так и в плане катания. Здесь отличный выбор самого разного рельефа, снега, трасс, а благодаря неплохой инфраструктуре и количеству подъёмников, даже в пик сезона практически не возникает коллапсов с очередями.
В организацию тура входит (цена тура без обучения - 55900 р.)
Трансфер от/до аэропорта Новокузнецка и на протяжении всего тура
Проживание в комфортном коттедже со всеми удобствами
Комплексные завтраки
Сопровождение квалифицированными инструкторами
Угарные разминки
Отдых в сибирской бане на дровах, с вениками и тажным чаем
Познавательные лекции
Интерактивы и праздничный ужин
Медицинская страховка
Совместное катание по самому пухлому снегу
Множество секретных маршрутов с гидом
Постоянное сопровождение и поддержка во всех вопросах касающихся техники катания
В курс обучения входит (цена тур с обучением - 78900 р.)
В это туре будут проходить курсы: Карвинг, Укладки, Прокач. Ниже представлен примерный набор элементов, который входит в состав курсов. Более подробное описание мы пришлем по запросу.
Групповое обучение с международным инструктором Нли (Национальной Лиги Инструкторов) по следующим основным темам:
Техника
Основная стойка, техника катания по подготовленным трассам
Низкая и средняя стойки
Разгрузка вниз
Что такое Задняя и Передняя стойки
Что такое Ротация
Что такое Ангуляция
Карвинг
Техника карвинговых поворотов
Карвинг в средней позиции
Фан карвинг
Карвинг в низкой позиции
Короткие карвинговые повороты
Положение рук на снегу
Вители трн
Полная укладка на переднем канте
Японский стиль в низкой позиции
Японский стиль в коротких поворотах
Технические упражнения
Сноубордисты с палками
Короткие карвинговые повороты
Дельфины/Перекантовка в воздухе
Программа тура по дням
Первое касание
Уникальность тура в Шерегеш в том, что мы успеваем покататься в первый же день тура. Да, после перелёта и дороги из аэропорта, и заселения, мы успеем прокатиться пару часов по классным трассам и лесу. Сделать первые фото, а вечером узнать много интересного о всех последующих днях.
- Встреча в аэропорту Новокузнецк
- Трансфер в посёлок Шерегеш
- Заселение
- Знакомство, лекция по технике безопасности и по настройке снаряжения
Катания и тренировки
Завтраки каждый раз будут вкусными и насыщенными, главное это то, что будет после них. Яркие разминки. Много времени на исследование курорта. Интересные фрирайд маршруты с гидом. А по вечерам очень познавательные лекции и мастер классы о горах и снаряжении.
- Завтрак
- Трансфер на склон
- Разминка
- Технические занятия/Свободное катание
- Совместное катание по фрирайду
- Трансфер со склона
- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин
Катания и тренировки
Завтраки каждый раз будут вкусными и насыщенными, главное это то, что будет после них. Яркие разминки. Много времени на исследование курорта. Интересные фрирайд маршруты с гидом. А по вечерам очень познавательные лекции и мастер классы о горах и снаряжении.
- Завтрак
- Трансфер на склон
- Разминка
- Технические занятия/Свободное катание
- Совместное катание по фрирайду
- Трансфер со склона
- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин
Катания и тренировки
Этот день мы посвящаем фрирайду и свободному катанию всей компанией. Посещаем множество фото точек, исследуем маршруты - которые ещё не успели посмотреть. А вечером нас ждет настоящая сибирская баня с вениками и тажным чаем, чтобы вы хорошенько расслабились и зарядились на оставшиеся 3 дня катания.
- Завтрак
- Трансфер на склон
- Разминка
- Технические занятия/Свободное катание
- Совместное катание по фрирайду
- Трансфер со склона
- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин
Катания и тренировки
Снова насыщаемся завтраками и проводим дни на горе, с вечерним катанием по фрирайду. Но главное теперь вы уже чувствуете себя вполне бывалыми райдерами, знаете все кафешки, тайные маршруты и красивые трассы.
- Завтрак
- Трансфер на склон
- Разминка
- Технические занятия/Свободное катание
- Совместное катание по фрирайду
- Трансфер со склона
- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин
Катания и тренировки
Снова насыщаемся завтраками и проводим дни на горе, с вечерним катанием по фрирайду. Но главное теперь вы уже чувствуете себя вполне бывалыми райдерами, знаете все кафешки, тайные маршруты и красивые трассы.
- Завтрак
- Трансфер на склон
- Разминка
- Технические занятия/Свободное катание
- Совместное катание по фрирайду
- Трансфер со склона
- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин
Катания и тренировки
Снова насыщаемся завтраками и проводим дни на горе, с вечерним катанием по фрирайду. Но главное теперь вы уже чувствуете себя вполне бывалыми райдерами, знаете все кафешки, тайные маршруты и красивые трассы. Вечером в последний день нас всех ждт прощальный праздничный ужин.
- Завтрак
- Трансфер на склон
- Разминка
- Технические занятия/Свободное катание
- Совместное катание по фрирайду
- Трансфер со склона
- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин
Едем в аэропорт Новокузнецк
Утром мы выдвигаемся в аэропорт Новокузнецк.
Грустно, а что делать, всегда приходится прощаться. Главное, что у вас теперь есть много новых друзей, с общими интересами, именно друзей.
У нас всегда так!
А часто бывает, что здесь новые друзья превращаются в новые семьи.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта Новокузнецк и на протяжении всего тура
- Проживание в комфортном коттедже со всеми удобствами
- Комплексные завтраки
- Сопровождение квалифицированными инструкторами
- Угарные разминки
- Отдых в сибирской бане на дровах с вениками и тажным чаем
- Познавательные лекции Интерактивы и праздничный ужин
- Медицинская страховка
- Совместное катание по самому пухлому снегу
- Множество секретных маршрутов с гидом
- Постоянное сопровождение и поддержка во всех вопросах касающихся техники катания
Что не входит в цену
- Перелет до Новокузнецка и обратно. Каждый участник самостоятельно приобретает билет, но только после согласования с инструктором времени прилета и отлета
- Универсальный ски-пасс: +/ - 3500 р. /сутки
- Комплексный сытный обед и ужин: от 500 р. за прием пищи
- Экскурсии на снегоходах - 3000 р
- Фрирайд на ратраках - 12000 р
Пожелания к путешественнику
Погода в горах - слабопрогнозируемая локально. Также на высоте всегда прохладнее, чем внизу. Ниже представлен базовый список одежды. Корректируйте его под ваши даты тура на основе прогноза не ранее, чем за 2 дня.
Документы
Паспорт Рф
Омс
Одежда на горку
Комплект термобелья
Катальные носки (минимум две пары по возможности, чтобы было комфортно)
Флисовая кофта
Пуховка (если похолодает)
Куртка мембранная
Штаны мембранные
Варежки/перчатки непромокаемые
Баф или балаклава
Защита
Шлем
Наколенники
Защитные шорты
Снаряжение
Сноуборд / лыжи и палки + крепления
Ботинки сноубордические / горнолыжные
Шлем + маска
Чехол для оборудования
Бипер, щуп, лопата (если есть для фрирайдных программ)
Все для дома
Пижама
Комплекты нижнего белья
Носки
Футболки
Кофты / свитеры
Штаны
Полотенце
Купальник (у нас в программе всегда есть поход в купель/баню/термальные источники)
Тапочки (ходить по отелю и в баню)
Зубная щетка, паста, мыло и т. д.
Личная аптечка
Солнцезащитный крем / крем против обморожений / гигиеническая помада (береги лицо и руки от солнца и мороза)
Аксессуары
Телефон + зарядник
Внешний аккумулятор для телефона
Рюкзак туристический / фрирайдный (чтобы брать с собой на горку попить /перекусить и все самое необходимое)
Термос
Запасные теплые перчатки
Мультитул (подкрутить крепления, например)
Солнечные очки
Сушилка для обуви (чтобы наверняка кататься в сухих ботинках)
Этот список носит рекомендательный характер. Выписали Все, что может пригодиться.