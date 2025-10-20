Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 55 900 ₽ за человека

Описание тура

Вы можете выбрать один из двух вариантов участия в этом тур: тур без обучения или тур с обучением. Описание вариантов ниже.

Шерегеш - одно из самых удобных мест как в плане обучения, так и в плане катания. Здесь отличный выбор самого разного рельефа, снега, трасс, а благодаря неплохой инфраструктуре и количеству подъёмников, даже в пик сезона практически не возникает коллапсов с очередями.

В организацию тура входит (цена тура без обучения - 55900 р.)

Трансфер от/до аэропорта Новокузнецка и на протяжении всего тура

Проживание в комфортном коттедже со всеми удобствами

Комплексные завтраки

Сопровождение квалифицированными инструкторами

Угарные разминки

Отдых в сибирской бане на дровах, с вениками и тажным чаем

Познавательные лекции

Интерактивы и праздничный ужин

Медицинская страховка

Совместное катание по самому пухлому снегу

Множество секретных маршрутов с гидом

Постоянное сопровождение и поддержка во всех вопросах касающихся техники катания

В курс обучения входит (цена тур с обучением - 78900 р.)

В это туре будут проходить курсы: Карвинг, Укладки, Прокач. Ниже представлен примерный набор элементов, который входит в состав курсов. Более подробное описание мы пришлем по запросу.

Групповое обучение с международным инструктором Нли (Национальной Лиги Инструкторов) по следующим основным темам:

Техника

Основная стойка, техника катания по подготовленным трассам

Низкая и средняя стойки

Разгрузка вниз

Что такое Задняя и Передняя стойки

Что такое Ротация

Что такое Ангуляция

Карвинг

Техника карвинговых поворотов

Карвинг в средней позиции

Фан карвинг

Карвинг в низкой позиции

Короткие карвинговые повороты

Положение рук на снегу

Вители трн

Полная укладка на переднем канте

Японский стиль в низкой позиции

Японский стиль в коротких поворотах

Технические упражнения