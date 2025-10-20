Мои заказы

Горнолыжный тур в Шерегеш: обучение для всех

Вы можете выбрать один из двух вариантов участия в этом туре
Описание тура

Вы можете выбрать один из двух вариантов участия в этом тур: тур без обучения или тур с обучением. Описание вариантов ниже.

Шерегеш - одно из самых удобных мест как в плане обучения, так и в плане катания. Здесь отличный выбор самого разного рельефа, снега, трасс, а благодаря неплохой инфраструктуре и количеству подъёмников, даже в пик сезона практически не возникает коллапсов с очередями.

В организацию тура входит (цена тура без обучения - 55900 р.)

  • Трансфер от/до аэропорта Новокузнецка и на протяжении всего тура

  • Проживание в комфортном коттедже со всеми удобствами

  • Комплексные завтраки

  • Сопровождение квалифицированными инструкторами

  • Угарные разминки

  • Отдых в сибирской бане на дровах, с вениками и тажным чаем

  • Познавательные лекции

  • Интерактивы и праздничный ужин

  • Медицинская страховка

  • Совместное катание по самому пухлому снегу

  • Множество секретных маршрутов с гидом

  • Постоянное сопровождение и поддержка во всех вопросах касающихся техники катания

В курс обучения входит (цена тур с обучением - 78900 р.)

В это туре будут проходить курсы: Карвинг, Укладки, Прокач. Ниже представлен примерный набор элементов, который входит в состав курсов. Более подробное описание мы пришлем по запросу.

Групповое обучение с международным инструктором Нли (Национальной Лиги Инструкторов) по следующим основным темам:

Техника

  • Основная стойка, техника катания по подготовленным трассам

  • Низкая и средняя стойки

  • Разгрузка вниз

  • Что такое Задняя и Передняя стойки

  • Что такое Ротация

  • Что такое Ангуляция

Карвинг

  • Техника карвинговых поворотов

  • Карвинг в средней позиции

Фан карвинг

  • Карвинг в низкой позиции

  • Короткие карвинговые повороты

  • Положение рук на снегу

  • Вители трн

  • Полная укладка на переднем канте

  • Японский стиль в низкой позиции

  • Японский стиль в коротких поворотах

Технические упражнения

  • Сноубордисты с палками

  • Короткие карвинговые повороты

  • Дельфины/Перекантовка в воздухе

Программа тура по дням

1 день

Первое касание

Уникальность тура в Шерегеш в том, что мы успеваем покататься в первый же день тура. Да, после перелёта и дороги из аэропорта, и заселения, мы успеем прокатиться пару часов по классным трассам и лесу. Сделать первые фото, а вечером узнать много интересного о всех последующих днях.

- Встреча в аэропорту Новокузнецк

- Трансфер в посёлок Шерегеш

- Заселение

- Знакомство, лекция по технике безопасности и по настройке снаряжения

Первое касаниеПервое касаниеПервое касание
2 день

Катания и тренировки

Завтраки каждый раз будут вкусными и насыщенными, главное это то, что будет после них. Яркие разминки. Много времени на исследование курорта. Интересные фрирайд маршруты с гидом. А по вечерам очень познавательные лекции и мастер классы о горах и снаряжении.

- Завтрак

- Трансфер на склон

- Разминка

- Технические занятия/Свободное катание

- Совместное катание по фрирайду

- Трансфер со склона

- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин

Катания и тренировкиКатания и тренировкиКатания и тренировки
3 день

Катания и тренировки

Завтраки каждый раз будут вкусными и насыщенными, главное это то, что будет после них. Яркие разминки. Много времени на исследование курорта. Интересные фрирайд маршруты с гидом. А по вечерам очень познавательные лекции и мастер классы о горах и снаряжении.

- Завтрак

- Трансфер на склон

- Разминка

- Технические занятия/Свободное катание

- Совместное катание по фрирайду

- Трансфер со склона

- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин

Катания и тренировкиКатания и тренировкиКатания и тренировки
4 день

Катания и тренировки

Этот день мы посвящаем фрирайду и свободному катанию всей компанией. Посещаем множество фото точек, исследуем маршруты - которые ещё не успели посмотреть. А вечером нас ждет настоящая сибирская баня с вениками и тажным чаем, чтобы вы хорошенько расслабились и зарядились на оставшиеся 3 дня катания.

- Завтрак

- Трансфер на склон

- Разминка

- Технические занятия/Свободное катание

- Совместное катание по фрирайду

- Трансфер со склона

- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин

Катания и тренировкиКатания и тренировки
5 день

Катания и тренировки

Снова насыщаемся завтраками и проводим дни на горе, с вечерним катанием по фрирайду. Но главное теперь вы уже чувствуете себя вполне бывалыми райдерами, знаете все кафешки, тайные маршруты и красивые трассы.

- Завтрак

- Трансфер на склон

- Разминка

- Технические занятия/Свободное катание

- Совместное катание по фрирайду

- Трансфер со склона

- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин

Катания и тренировкиКатания и тренировкиКатания и тренировки
6 день

Катания и тренировки

Снова насыщаемся завтраками и проводим дни на горе, с вечерним катанием по фрирайду. Но главное теперь вы уже чувствуете себя вполне бывалыми райдерами, знаете все кафешки, тайные маршруты и красивые трассы.

- Завтрак

- Трансфер на склон

- Разминка

- Технические занятия/Свободное катание

- Совместное катание по фрирайду

- Трансфер со склона

- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин

Катания и тренировкиКатания и тренировки
7 день

Катания и тренировки

Снова насыщаемся завтраками и проводим дни на горе, с вечерним катанием по фрирайду. Но главное теперь вы уже чувствуете себя вполне бывалыми райдерами, знаете все кафешки, тайные маршруты и красивые трассы. Вечером в последний день нас всех ждт прощальный праздничный ужин.

- Завтрак

- Трансфер на склон

- Разминка

- Технические занятия/Свободное катание

- Совместное катание по фрирайду

- Трансфер со склона

- Лекция/баня/штрудельный интерактив/праздничный ужин

Катания и тренировкиКатания и тренировки
8 день

Едем в аэропорт Новокузнецк

Утром мы выдвигаемся в аэропорт Новокузнецк.
Грустно, а что делать, всегда приходится прощаться. Главное, что у вас теперь есть много новых друзей, с общими интересами, именно друзей.
У нас всегда так!
А часто бывает, что здесь новые друзья превращаются в новые семьи.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что не входит в цену
  • Перелет до Новокузнецка и обратно. Каждый участник самостоятельно приобретает билет, но только после согласования с инструктором времени прилета и отлета
  • Универсальный ски-пасс: +/ - 3500 р. /сутки
  • Комплексный сытный обед и ужин: от 500 р. за прием пищи
  • Экскурсии на снегоходах - 3000 р
  • Фрирайд на ратраках - 12000 р
Пожелания к путешественнику

Погода в горах - слабопрогнозируемая локально. Также на высоте всегда прохладнее, чем внизу. Ниже представлен базовый список одежды. Корректируйте его под ваши даты тура на основе прогноза не ранее, чем за 2 дня.

Документы

  • Паспорт Рф

  • Омс

Одежда на горку

  • Комплект термобелья

  • Катальные носки (минимум две пары по возможности, чтобы было комфортно)

  • Флисовая кофта

  • Пуховка (если похолодает)

  • Куртка мембранная

  • Штаны мембранные

  • Варежки/перчатки непромокаемые

  • Баф или балаклава

Защита

  • Шлем

  • Наколенники

  • Защитные шорты

Снаряжение

  • Сноуборд / лыжи и палки + крепления

  • Ботинки сноубордические / горнолыжные

  • Шлем + маска

  • Чехол для оборудования

  • Бипер, щуп, лопата (если есть для фрирайдных программ)

Все для дома

  • Пижама

  • Комплекты нижнего белья

  • Носки

  • Футболки

  • Кофты / свитеры

  • Штаны

  • Полотенце

  • Купальник (у нас в программе всегда есть поход в купель/баню/термальные источники)

  • Тапочки (ходить по отелю и в баню)

  • Зубная щетка, паста, мыло и т. д.

  • Личная аптечка

  • Солнцезащитный крем / крем против обморожений / гигиеническая помада (береги лицо и руки от солнца и мороза)

Аксессуары

  • Телефон + зарядник

  • Внешний аккумулятор для телефона

  • Рюкзак туристический / фрирайдный (чтобы брать с собой на горку попить /перекусить и все самое необходимое)

  • Термос

  • Запасные теплые перчатки

  • Мультитул (подкрутить крепления, например)

  • Солнечные очки

  • Сушилка для обуви (чтобы наверняка кататься в сухих ботинках)

Этот список носит рекомендательный характер. Выписали Все, что может пригодиться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
С 2013 года я с командой профессиональных и опытных гидов организуем активные туры по России. Мы начинали с того, что создали уникальные активные программы выходного дня для всех желающих, кто хочет
читать дальше

попробовать активный отдых, при этом не надевая тяжёлый рюкзак и не лишая себя комфорта. Затем свой опыт перенесли в путешествия. Наши туры для тех, кто не любит сидеть на месте, кому важен драйв, смена локаций, интересные истории и различные ландшафты. После таких путешествий у вас будет о чем рассказать друзьям! Все наши инструкторы прошли соответствующие обучения, имеют сертификаты первой помощи, отлично знают регионы, в которые делают туры. В последние годы я стал ориентироваться на уникальные и труднодоступные локации: плато Путорана, Сахалин, Камчатка, Якутия, дальние уголки Карелии, Кольский п-ов.

Тур входит в следующие категории Шерегеша

