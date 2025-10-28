Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Горнолыжный тур в Шерегеш с трансфером из Барнаула на Новый год.

Не важно один вы или в компании - мы вместе встретим самый волшебный праздник года на горнолыжном курорте: познакомимся, приготовим праздничный ужин и отправимся встречать Новый год под куранты к подножью горы с шампанским и бенгальскими огнями.

Три полных дня катания - с открытия и до закрытия подъемников, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашенным фотографом. Три ночи в коттедже в поселке, завтраки включены.

Мы рады новичкам! Первый раз на сноуборде? Отлично! Проведем мастер-класс по базовым навыкам катания - вы встанете на доску и сможете самостоятельно спускаться по несложным трассам.

Вечером отправимся тусить в бары на гору (The Rooks, Grelka, Ays Bunker) или останемся чиллить дружной компанией в коттедже: новые друзья, настольные игры и хорошее настроение в компании сноубордистов и лыжников.