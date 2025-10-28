Описание тура
Горнолыжный тур в Шерегеш с трансфером из Барнаула на Новый год.
Не важно один вы или в компании - мы вместе встретим самый волшебный праздник года на горнолыжном курорте: познакомимся, приготовим праздничный ужин и отправимся встречать Новый год под куранты к подножью горы с шампанским и бенгальскими огнями.
Три полных дня катания - с открытия и до закрытия подъемников, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашенным фотографом. Три ночи в коттедже в поселке, завтраки включены.
Мы рады новичкам! Первый раз на сноуборде? Отлично! Проведем мастер-класс по базовым навыкам катания - вы встанете на доску и сможете самостоятельно спускаться по несложным трассам.
Вечером отправимся тусить в бары на гору (The Rooks, Grelka, Ays Bunker) или останемся чиллить дружной компанией в коттедже: новые друзья, настольные игры и хорошее настроение в компании сноубордистов и лыжников.
Программа тура по дням
Дорога в Горную Шорию
Перемещаемся в горы и знакомимся с группой. Не считаем этот день, ведь выезд - во второй половине дня
Встречаемся в Барнауле с 14.30 (время местное), отмечаемся у гида и загружаем вещи и снаряжение в автобус.
Отправление из Барнаула в 15.00.
Остановки в пути: с. Троицкое (кафе Ника) - 30 минут (ужинаем), с. Кузедеево (заправка Лукойл или Нк-нефть, с теплым туалетом) - 15 минут, а также по требованию.
Прибытие в Шерегеш около 23.00 (зависит от погодных условий, количества и продолжительности дополнительных остановок), разгрузка снаряжения, заселение.
Мастер-класс по сноуборду и встреча Нового года
Первый день катания. Если ты новичок - расскажем где можно покататься, как купить скипасс, где вкусно пообедать
Завтракаем, одеваемся и скорее на склон!
На выбор два времени трансфера от коттеджа до горы: 1) в 8.45 - на Сектор E (!) - к открытию подъемников; 2) в 10.30 - на Сектор Е (!) - для тех, кто хочет поспать подольше, а также на мастер-класс с гидом.
Мастер-класс по базовым навыкам катания на сноуборде: групповое занятие с гидом (1,5 часа) - учимся кататься с нуля на заднем канте и если остается время - осваиваем передний кант. Участие по желанию.
Обед в кафе на горе.
Катаемся до 17.00, именно до этого времени здесь работают подъемники. Сбор группы в 17.30 (точное место сбора сообщит гид).
Трансфер в коттедж. По пути сделаем остановку в магазине (для пополнения запасов провизии).
Душ, ужин, кальян, напитки, настольные игры, знакомства, в общем Apres Ski.
Праздничный Новогодний фуршет.
Отправимся встречать Новый год под куранты к подножью горы (выкат возле бара Grelka) с шампанским и бенгальскими огнями!
1 января, отсыпаемся и отдыхаем
Второй день катания, продолжаем исследовать новые сектора и трассы
Завтракаем, одеваемся и скорее на склон!
На выбор два времени трансфера от коттеджа до горы: 1) в 8.45 - на Сектор A (!) - к открытию подъемников; 2) в 10.30 - на Сектор A (!) - для тех, кто хочет поспать подольше. По решению группы время трансфера можно передвинуть (после бессонной ночи возможно все захотят поспать подольше)
Обед в кафе на горе.
Катаемся до 17.00, именно до этого времени здесь работают подъемники. Сбор группы в 17.30 (точное место сбора сообщит гид).
Трансфер в коттедж. По пути сделаем остановку в магазине (для пополнения запасов провизии).
Душ, ужин, кальян, напитки, настольные игры, знакомства, в общем Apres Ski.
Ночь можно провести на горе в барах: The Rooks, Clever, Горный патруль, Grelka или клубе Ays Bunker. Или же остаться чиллить в коттедже.
Катание и путь домой
Катаемся из последних сил, а вечером уезжаем назад в город.
Завтракаем, одеваемся и снова на склон! Внимание! Это тоже полный день катания до закрытия подъемников в 17.00.
На выбор два времени трансфера от коттеджа до горы: 1) в 8.45 - на Сектор А (!) - к открытию подъемников; 2) в 10.30 - на Сектор А (!) - для тех, кто хочет поспать подольше, а также на фотосессию.
Устроим яркую фотосессию на горе с приглашенным фотографом (если позволит погода).
Обед в кафе на горе.
Катаемся до 17.00. Сбор группы в 17.10 (точное место сбора сообщит гид).
Трансфер в коттедж. По пути сделаем остановку в магазине (можно будет купить напитки или снэки на обратную дорогу в Барнаул).
Душ, сборы и погрузка снаряжения в автобус.
Отправление из Шерегеша в 19.00.
Остановки в пути: с. Кузедеево (заправка Лукойл или Нк-нефть, с теплым туалетом) - 15 минут, а также по требованию.
Прибытие в Барнаул около 2.00 (зависит от погодных условий, количества и продолжительности дополнительных остановок).
Варианты проживания
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Барнаула и обратно. Автобус 17-20 мест с прицепом под вещи и снаряжение
- Завтраки. Домашняя кухня. Меню разнообразное, в течение сезона блюда могут меняться. Пример блюд: ленивая овсянка с йогуртом, фруктами, орехами и медом греча с мясом и грибами, крем-суп с грибами, греческий салат, рис с курицей в кисло-сладком соусе, паста карбонара. Чай, кофе и сладкое
- Праздничный Новогодний фуршет. Игристое, салаты, бутерброды и горячее
- Трансфер по курорту. Утром доставим вас от коттеджа на гору, вечером - с горы. Доставка в первый день катания - на Сектор E. Во второй и третий дни - на Сектор А (через гору можно самостоятельно перебраться на любой сектор)
- Проживание в коттедже в поселке
- Гид / координатор. Расскажет программу, расселит в коттедже, успокоит слишком веселых или развеселит грустных. Расскажет на каких секторах и трассах можно покататься, какой купить скипасс, где вкусно пообедать. Постарается помочь с вашим вопросом
- Обучение катанию. Мастер-класс по базовым навыкам катания на сноуборде: групповое занятие с гидом (1,5 часа) - учимся кататься с нуля на заднем канте и если остается время - осваиваем передний кант
- Фотосессия. Яркая фотосессия на горе с приглашенным фотографом
- Закрытый чат по участникам тура, чтобы легко решать организационные моменты, обмениваться контактами, скидывать фото / видео
- Приятные бонусы в путешествии. Настольные игры, безлимитный дымный кальян
Что не входит в цену
- Билеты до места старта тура. Авиа, ж/д и другие билеты до Барнаула и обратно
- Страховка. Туристическая / Спортивная страховка жизни и здоровья (можно оформить в любой страховой компании или в приложении вашего банка)
- Питание, кроме завтраков. Обеды, ужины а также питание во время трансфера в кафе
- Прокат снаряжения - cноуборд, лыжи и другая экипировка
- Скипасс - подъемы на канатных дорогах
О чём нужно знать до поездки
Что такое Новый год в Шерегеше? Это must have любого райдера. Приключение, эмоции и адреналин! Не важно в одиночку вы едете или с друзьями, сноубордист вы или лыжник, здесь - мы одна семья. Катание - днём и ламповый чилл в коттедже - вечером.
А еще - это снег! Одно из самых снежных мест Сибири, где сезон длится до 6 месяцев в году - с ноября по май. Трассовое катание в нескольких секторах курорта, фрирайд прямо с подъемников (!) или же снегоходные / ратрак вылазки на окрестные вершины. А всё благодаря компактному расположению курорта и его инфраструктуры.
Пожелания к путешественнику
Если вы едете / летите к нам из другого города (или планируете неотложные дела / работу сразу после тура), пожалуйста, заранее рассчитайте запас по времени не менее 12 часов от планового времени прибытия на случай форс-мажора (плохие погодные условия, закрытие трасс, поломка автобуса, проблемы со здоровьем / травма и т. д.).
Трансфер в Шерегеш из Барнаула занимает 6-8 часов в зависимости от погодных условий и количества дополнительных остановок, будьте готовы к длительной поездке. Едем на автобусах 17-20 мест, всё снаряжение едет в прицепе, по размеру багажа ограничений нет (в пределах разумного).
Размещение в коттедже: 3х и 4х-местное.
Питание можно приготовить самостоятельно (в коттедже есть полноценная кухня с посудой) или питаться в кафе на горе (также можно заказать доставку).