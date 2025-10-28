Мои заказы

Новый год в Шерегеше: 4 дня

Проживание в коттедже, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашённым фотографом
Новый год в Шерегеше: 4 дня
Новый год в Шерегеше: 4 дня
Новый год в Шерегеше: 4 дня

Описание тура

Горнолыжный тур в Шерегеш с трансфером из Барнаула на Новый год.

Не важно один вы или в компании - мы вместе встретим самый волшебный праздник года на горнолыжном курорте: познакомимся, приготовим праздничный ужин и отправимся встречать Новый год под куранты к подножью горы с шампанским и бенгальскими огнями.

Три полных дня катания - с открытия и до закрытия подъемников, трансфер на склон и яркая фотосессия на горе с приглашенным фотографом. Три ночи в коттедже в поселке, завтраки включены.

Мы рады новичкам! Первый раз на сноуборде? Отлично! Проведем мастер-класс по базовым навыкам катания - вы встанете на доску и сможете самостоятельно спускаться по несложным трассам.

Вечером отправимся тусить в бары на гору (The Rooks, Grelka, Ays Bunker) или останемся чиллить дружной компанией в коттедже: новые друзья, настольные игры и хорошее настроение в компании сноубордистов и лыжников.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Горную Шорию

Перемещаемся в горы и знакомимся с группой. Не считаем этот день, ведь выезд - во второй половине дня

  • Встречаемся в Барнауле с 14.30 (время местное), отмечаемся у гида и загружаем вещи и снаряжение в автобус.

  • Отправление из Барнаула в 15.00.

  • Остановки в пути: с. Троицкое (кафе Ника) - 30 минут (ужинаем), с. Кузедеево (заправка Лукойл или Нк-нефть, с теплым туалетом) - 15 минут, а также по требованию.

  • Прибытие в Шерегеш около 23.00 (зависит от погодных условий, количества и продолжительности дополнительных остановок), разгрузка снаряжения, заселение.

2 день

Мастер-класс по сноуборду и встреча Нового года

Первый день катания. Если ты новичок - расскажем где можно покататься, как купить скипасс, где вкусно пообедать

  • Завтракаем, одеваемся и скорее на склон!

  • На выбор два времени трансфера от коттеджа до горы: 1) в 8.45 - на Сектор E (!) - к открытию подъемников; 2) в 10.30 - на Сектор Е (!) - для тех, кто хочет поспать подольше, а также на мастер-класс с гидом.

  • Мастер-класс по базовым навыкам катания на сноуборде: групповое занятие с гидом (1,5 часа) - учимся кататься с нуля на заднем канте и если остается время - осваиваем передний кант. Участие по желанию.

  • Обед в кафе на горе.

  • Катаемся до 17.00, именно до этого времени здесь работают подъемники. Сбор группы в 17.30 (точное место сбора сообщит гид).

  • Трансфер в коттедж. По пути сделаем остановку в магазине (для пополнения запасов провизии).

  • Душ, ужин, кальян, напитки, настольные игры, знакомства, в общем Apres Ski.

  • Праздничный Новогодний фуршет.

  • Отправимся встречать Новый год под куранты к подножью горы (выкат возле бара Grelka) с шампанским и бенгальскими огнями!

3 день

1 января, отсыпаемся и отдыхаем

Второй день катания, продолжаем исследовать новые сектора и трассы

  • Завтракаем, одеваемся и скорее на склон!

  • На выбор два времени трансфера от коттеджа до горы: 1) в 8.45 - на Сектор A (!) - к открытию подъемников; 2) в 10.30 - на Сектор A (!) - для тех, кто хочет поспать подольше. По решению группы время трансфера можно передвинуть (после бессонной ночи возможно все захотят поспать подольше)

  • Обед в кафе на горе.

  • Катаемся до 17.00, именно до этого времени здесь работают подъемники. Сбор группы в 17.30 (точное место сбора сообщит гид).

  • Трансфер в коттедж. По пути сделаем остановку в магазине (для пополнения запасов провизии).

  • Душ, ужин, кальян, напитки, настольные игры, знакомства, в общем Apres Ski.

  • Ночь можно провести на горе в барах: The Rooks, Clever, Горный патруль, Grelka или клубе Ays Bunker. Или же остаться чиллить в коттедже.

4 день

Катание и путь домой

Катаемся из последних сил, а вечером уезжаем назад в город.

  • Завтракаем, одеваемся и снова на склон! Внимание! Это тоже полный день катания до закрытия подъемников в 17.00.

  • На выбор два времени трансфера от коттеджа до горы: 1) в 8.45 - на Сектор А (!) - к открытию подъемников; 2) в 10.30 - на Сектор А (!) - для тех, кто хочет поспать подольше, а также на фотосессию.

  • Устроим яркую фотосессию на горе с приглашенным фотографом (если позволит погода).

  • Обед в кафе на горе.

  • Катаемся до 17.00. Сбор группы в 17.10 (точное место сбора сообщит гид).

  • Трансфер в коттедж. По пути сделаем остановку в магазине (можно будет купить напитки или снэки на обратную дорогу в Барнаул).

  • Душ, сборы и погрузка снаряжения в автобус.

  • Отправление из Шерегеша в 19.00.

  • Остановки в пути: с. Кузедеево (заправка Лукойл или Нк-нефть, с теплым туалетом) - 15 минут, а также по требованию.

  • Прибытие в Барнаул около 2.00 (зависит от погодных условий, количества и продолжительности дополнительных остановок).

Варианты проживания

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Барнаула и обратно. Автобус 17-20 мест с прицепом под вещи и снаряжение
  • Завтраки. Домашняя кухня. Меню разнообразное, в течение сезона блюда могут меняться. Пример блюд: ленивая овсянка с йогуртом, фруктами, орехами и медом греча с мясом и грибами, крем-суп с грибами, греческий салат, рис с курицей в кисло-сладком соусе, паста карбонара. Чай, кофе и сладкое
  • Праздничный Новогодний фуршет. Игристое, салаты, бутерброды и горячее
  • Трансфер по курорту. Утром доставим вас от коттеджа на гору, вечером - с горы. Доставка в первый день катания - на Сектор E. Во второй и третий дни - на Сектор А (через гору можно самостоятельно перебраться на любой сектор)
  • Проживание в коттедже в поселке
  • Гид / координатор. Расскажет программу, расселит в коттедже, успокоит слишком веселых или развеселит грустных. Расскажет на каких секторах и трассах можно покататься, какой купить скипасс, где вкусно пообедать. Постарается помочь с вашим вопросом
  • Обучение катанию. Мастер-класс по базовым навыкам катания на сноуборде: групповое занятие с гидом (1,5 часа) - учимся кататься с нуля на заднем канте и если остается время - осваиваем передний кант
  • Фотосессия. Яркая фотосессия на горе с приглашенным фотографом
  • Закрытый чат по участникам тура, чтобы легко решать организационные моменты, обмениваться контактами, скидывать фото / видео
  • Приятные бонусы в путешествии. Настольные игры, безлимитный дымный кальян
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта тура. Авиа, ж/д и другие билеты до Барнаула и обратно
  • Страховка. Туристическая / Спортивная страховка жизни и здоровья (можно оформить в любой страховой компании или в приложении вашего банка)
  • Питание, кроме завтраков. Обеды, ужины а также питание во время трансфера в кафе
  • Прокат снаряжения - cноуборд, лыжи и другая экипировка
  • Скипасс - подъемы на канатных дорогах
О чём нужно знать до поездки

Что такое Новый год в Шерегеше? Это must have любого райдера. Приключение, эмоции и адреналин! Не важно в одиночку вы едете или с друзьями, сноубордист вы или лыжник, здесь - мы одна семья. Катание - днём и ламповый чилл в коттедже - вечером.

А еще - это снег! Одно из самых снежных мест Сибири, где сезон длится до 6 месяцев в году - с ноября по май. Трассовое катание в нескольких секторах курорта, фрирайд прямо с подъемников (!) или же снегоходные / ратрак вылазки на окрестные вершины. А всё благодаря компактному расположению курорта и его инфраструктуры.

Пожелания к путешественнику

Если вы едете / летите к нам из другого города (или планируете неотложные дела / работу сразу после тура), пожалуйста, заранее рассчитайте запас по времени не менее 12 часов от планового времени прибытия на случай форс-мажора (плохие погодные условия, закрытие трасс, поломка автобуса, проблемы со здоровьем / травма и т. д.).

Трансфер в Шерегеш из Барнаула занимает 6-8 часов в зависимости от погодных условий и количества дополнительных остановок, будьте готовы к длительной поездке. Едем на автобусах 17-20 мест, всё снаряжение едет в прицепе, по размеру багажа ограничений нет (в пределах разумного).

Размещение в коттедже: 3х и 4х-местное.

Питание можно приготовить самостоятельно (в коттедже есть полноценная кухня с посудой) или питаться в кафе на горе (также можно заказать доставку).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Константин
Константин — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Константин и уже более 10 лет, как мое хобби превратилось в работу и образ жизни. Путешествия с друзьями постепенно переросли в организацию атмосферных туров по горам Алтая
читать дальше

и горной Шории. Мне 36. Родился и вырос на Алтае в городе Барнаул, откуда и отправляются все наши программы. Чем я занимаюсь с командой? Несложные трекинги, походы, авто и велотуры по Алтаю. Наша стихия летом - ледники, степи и леса Алтая; зимой - снежные склоны Шерегеша! Забыл сказать, я - профессиональный инструктор по сноуборду (NRLI) и откатал уже 17 сезонов на доске. Обожаю свою любимую собаку Микки - нашего верного спутника и охранника (хотя скорее отпугивателя лошадей и сусликов) в путешествиях. Каждому туристу я дарю фирменный стикер с Микки и настоящую почтовую открытку с Алтайскими видами! Поэтому все наши туры Дог-френдли, смело можете взять своего питомца в путешествие (без доплат). Буду рад познакомиться и показать вам Алтай таким, каким видим его мы с Микки!

Тур входит в следующие категории Шерегеша

