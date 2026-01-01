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Горнолыжный SPA-тур в Шерегеше

Гармония адреналина и уюта: от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань
Горнолыжный SPA-тур в ШерегешеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горнолыжный SPA-тур в ШерегешеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горнолыжный SPA-тур в ШерегешеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Гармония адреналина и уюта — от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань, термальных зон отдыха и живописных зимних пейзажей.

Это путешествие, сочетающее в себе активный отдых, комфорт, новые впечатления и знакомства.

В наших турах вас ждёт команда профессиональных инструкторов. Вместе мы разберём, как преодолеть страх первых спусков, откроем лучшие фрирайд-споты Шерегеша и получим радость от каждого момента — будь то скорость на склоне или расслабление в термальных источниках.

Каждый участник попадает в пространство взаимной поддержки: здесь можно быть собой, ошибаться, учиться и вдохновляться окружающими.

Приглашаем вас в зимнюю сказку Сибири, где искрящиеся склоны, ароматные бани и сибирское гостеприимство помогут вам:

  • Раскрыть потенциал (даже если никогда не стояли на лыжах или борде!),

  • Получить запас адреналина на лучших трассах;

  • Найти единомышленников и новых друзей;

  • Отдохнуть в лучшем спа-отеле Шерегеша и вернуться домой полными энергией.

P.S. 9 из 10 гостей возвращаются к нам снова. Может быть, следующая история будет вашей?

  • Покорим лучшие склоны России — Катание по ухоженным трассам среди заснеженных пихт. Фрирайд по пухляку для опытных
  • Насладимся отдыхом и Спа — Баня, купели, хаммам, массажи, бассейн и джакузи с панорамным видом
  • Погрузимся в зимнюю сказку — Ферма с альпаками. Фотосессия на склоне
  • Испытаем новые эмоции — Параплан или вертолет над горами (по желанию). Снегоходные прогулки к живописным вершинам
  • Откроем вкус Сибири — Дегустация местных деликатесов: строганина из марала, тар-тар из оленя, и еще более 30-ти национальных блюд на ваш выбор. Роскошные завтраки с шампанским и красной икрой включены в стоимость
  • Найдём свою компанию — Вечерние кинопоказы и совместный досуг после катания

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, юрта и катание

Прилетаем в Новокузнецк рано утром. В 8:00 трансфер забирает группу из аэропорта и везёт в Шерегеш (2,5 часа в пути) Возможен индивидуальный трансфер под любое время прилета

Заселяемся в наш уютный горный отель — вас ждут просторные номера с видом на склоны и атмосферой альпийского шале.

После размещения:

  • Знакомство с курортом — навигация по трассам и местам досуга

  • Обед в настоящей сибирской юрте

  • Свободное время для первых спусков

Вечером — тёплая встреча-знакомство. Всего за пару часов незнакомые люди становятся друзьями!

Для Новогоднего тура:

  • После знакомства с курортом и обеда в Юрте отдыхаем

  • Едем на гору отмечать Новый год с шампанским, салютами, подарками!

  • Яркий праздник и Новогодний банкет

  • Идем плясать в аутентичный бар Шерегеша, танцуем до утра!

Знакомство, юрта и катаниеЗнакомство, юрта и катаниеЗнакомство, юрта и катание
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Катание. Квартирник

Сегодня начинается обучение:

  • Разделение на группы по уровню (фрирайд/ трассы/ новички)

  • Первые уроки с инструкторами

  • Обед на склоне с панорамным видом

С помощью нашей системы обучения ваше катание выйдет на новый уровень! Умения, которые вы получите с нами - это навыки безопасного катания, вы будете способны уверенно спускаться по любому склону, контролировать скорость и траекторию. Мы научим вас кайфовать, расслабляться и получать удовольствие от спусков!

Вечером идём на квартирник — живая музыка в самом атмосферном баре Шерегеша.

Катание. КвартирникКатание. КвартирникКатание. Квартирник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Катание и роскошный Spa

Продолжаем совершенствовать технику:

  • Работа над уверенностью в поворотах и траектории

  • Освоение контроля скорости

  • Катание в пухляке для желающих

Вечером — роскошный Spa-комплекс. Зона с бассейном и джакузи. Термальная зона с хаммамами, русской баней и сауной. В бане каждый час проходит парение. Массажные кабинеты и зона для Спа-процедур. Зона отдыха с панорамным видом - здесь вы можете насладиться фиточаем, отдохнуть у камина.

Ежедневное посещение Spa комплекса входит в стоимость тура

Катание и роскошный SpaКатание и роскошный SpaКатание и роскошный Spa
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Катание и видеоразбор. Гастро-ужин

Отдохнувшие после Spa покоряем склоны с новыми силами.

Третий день обучения с инструкторами.

После катания:

  • Профессиональный видеоразбор техники

  • Индивидуальные рекомендации

  • Работа над ошибками

Вечером совместный гастро-ужин в ресторане сибирской кухни. Отдыхаем в Spa

Катание и видеоразбор. Гастро-ужинКатание и видеоразбор. Гастро-ужинКатание и видеоразбор. Гастро-ужин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Катание и ферма альпак. Фотосессия

По желанию: утреннее занятие йогой

Совмещаем спорт и необычные впечатления:

  • Фотосессия на вершине среди заснеженных елей

  • Посещение фермы с альпаками (кормление, фото)

  • Караоке-вечеринка

Для желающих организуем заброски на ратраках во фрирайде.

Вечером ужин в приватном кинозале за совместным просмотром фильма. Затем - отмокаем в бассейне и джакузи.

Катание и ферма альпак. ФотосессияКатание и ферма альпак. ФотосессияКатание и ферма альпак. Фотосессия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Катание и параплан. Снегоходы и вертолет

После катания на ваш выбор:

  • Полёт на параплане (с инструктором) Драйв от ощущения полета, пейзажи зимней сказки с высоты!

  • Снегоходный тур. Адреналин от быстрой езды и волшебные виды с высшей точки Шерегеша.

  • Полёт на вертолете. Свобода и все красоты как на ладони!

Вечером — трансфер в Новокузнецк и заселение в отель

Катание и параплан. Снегоходы и вертолетКатание и параплан. Снегоходы и вертолетКатание и параплан. Снегоходы и вертолет
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Заряженная внутренняя батарейка

Вы сами выбираете удобное время вылета. Для утренних вылетов - шведский стол с 4 утра. Для вечерних вылетов - спа в отеле.

Прощаемся с участниками, с которыми вы уже успели стать настоящими друзьями! Скорее всего, не надолго, ведь 9 из 10 человек возвращаются к нам снова!

Заряженная внутренняя батарейкаЗаряженная внутренняя батарейкаЗаряженная внутренняя батарейка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4 у подъемника
  • Проживание в Новокузнецке - последняя ночь
  • Трансфер Новокузнецк - Шерегеш - Новокузнецк
  • Наивкуснейшие завтраки - шведский стол
  • Горнолыжная страховка
  • Безлимитное посещение Spa
  • Поездка на ферму альпак
  • Фотосессия на склоне
  • Занятия йогой по утрам
  • Тренажерный зал в отеле
  • Организация вечерних мероприятий
  • Помощь в поиске авиабилета
  • Список снаряжения, рекомендации и поддержка
  • Сопровождение во время тура
  • Чемодан восторга, заряженная внутренняя батарейка и новые друзья
Что не входит в цену
  • Авиабилет
  • Обеды, ужины
  • Прокат оборудования (поможем найти и подобрать удобное)
  • Скипасс
  • 3-дневная школа катания в мини-группах (горные лыжи, сноуборд) - по специальной стоимости для наших гостей
О чём нужно знать до поездки

Почему нас выбирают уже более 6-ти лет?

Прежде всего потому, что наши туры в Шерегеш — это про настоящие эмоции и живое общение!

Мы создаём условия, в которых каждый участник не просто отдыхает, а раскрывает свой потенциал. Горы, свежий воздух и активные приключения помогают выйти из зоны комфорта и зарядиться энергией, и все это гармонично сочетается с роскошным отдыхом и Спа.

Наш опыт работы с группами позволяет сохранять уютную атмосферу, где каждый чувствует себя частью команды. Здесь легко найти единомышленников, разделить впечатления и, возможно, обрести друзей на всю жизнь.

Почему именно мы?

  • Индивидуальный подход — заботимся о комфорте каждого.

  • Продуманная программа под ключ — баланс активности и отдыха.

  • Команда профессионалов — топ-инструкторы, которые работают на ваш результат!

Присоединяйтесь, и Шерегеш станет для вас не просто местом, а историей, которую захочется повторить!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Надежда
Надежда — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организатор туров, гид в Кавказских горах и в Гималаях, горнолыжный инструктор (в России и в Австрии), инструктор по дельтапланеризму, наставник по созданию авторских туров, психолог. Прошла 3 курса випассаны. Водила
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группы в треккинг вокруг Аннапурны через перевал 5400м и в треккинг к базовому лагерю Эвереста на 5550м. Я знаю, как организовать безопасные горные походы и как помочь вам достичь новых высот – в горах и в практиках. Я занимаюсь организацией туров, потому что обожаю ваши улыбки и счастливые лица. Уверена, что в наших путешествиях каждый из вас испытает невероятные эмоции новых открытий! С меня волшебная атмосфера заботы, дружелюбия, доверия и тепла. Проведу вас по горам, покажу хребты от горизонта до горизонта и верну домой в целости и сохранности! Здоровыми, заряженными, вдохновленными на новые подвиги и с магнитиками)

Тур входит в следующие категории Шерегеша

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