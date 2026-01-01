Описание тура
Гармония адреналина и уюта — от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань, термальных зон отдыха и живописных зимних пейзажей.
Это путешествие, сочетающее в себе активный отдых, комфорт, новые впечатления и знакомства.
В наших турах вас ждёт команда профессиональных инструкторов. Вместе мы разберём, как преодолеть страх первых спусков, откроем лучшие фрирайд-споты Шерегеша и получим радость от каждого момента — будь то скорость на склоне или расслабление в термальных источниках.
Каждый участник попадает в пространство взаимной поддержки: здесь можно быть собой, ошибаться, учиться и вдохновляться окружающими.
Приглашаем вас в зимнюю сказку Сибири, где искрящиеся склоны, ароматные бани и сибирское гостеприимство помогут вам:
Раскрыть потенциал (даже если никогда не стояли на лыжах или борде!),
Получить запас адреналина на лучших трассах;
Найти единомышленников и новых друзей;
Отдохнуть в лучшем спа-отеле Шерегеша и вернуться домой полными энергией.
P.S. 9 из 10 гостей возвращаются к нам снова. Может быть, следующая история будет вашей?
- Покорим лучшие склоны России — Катание по ухоженным трассам среди заснеженных пихт. Фрирайд по пухляку для опытных
- Насладимся отдыхом и Спа — Баня, купели, хаммам, массажи, бассейн и джакузи с панорамным видом
- Погрузимся в зимнюю сказку — Ферма с альпаками. Фотосессия на склоне
- Испытаем новые эмоции — Параплан или вертолет над горами (по желанию). Снегоходные прогулки к живописным вершинам
- Откроем вкус Сибири — Дегустация местных деликатесов: строганина из марала, тар-тар из оленя, и еще более 30-ти национальных блюд на ваш выбор. Роскошные завтраки с шампанским и красной икрой включены в стоимость
- Найдём свою компанию — Вечерние кинопоказы и совместный досуг после катания
Программа тура по дням
Знакомство, юрта и катание
Прилетаем в Новокузнецк рано утром. В 8:00 трансфер забирает группу из аэропорта и везёт в Шерегеш (2,5 часа в пути) Возможен индивидуальный трансфер под любое время прилета
Заселяемся в наш уютный горный отель — вас ждут просторные номера с видом на склоны и атмосферой альпийского шале.
После размещения:
Знакомство с курортом — навигация по трассам и местам досуга
Обед в настоящей сибирской юрте
Свободное время для первых спусков
Вечером — тёплая встреча-знакомство. Всего за пару часов незнакомые люди становятся друзьями!
Для Новогоднего тура:
После знакомства с курортом и обеда в Юрте отдыхаем
Едем на гору отмечать Новый год с шампанским, салютами, подарками!
Яркий праздник и Новогодний банкет
Идем плясать в аутентичный бар Шерегеша, танцуем до утра!
Катание. Квартирник
Сегодня начинается обучение:
Разделение на группы по уровню (фрирайд/ трассы/ новички)
Первые уроки с инструкторами
Обед на склоне с панорамным видом
С помощью нашей системы обучения ваше катание выйдет на новый уровень! Умения, которые вы получите с нами - это навыки безопасного катания, вы будете способны уверенно спускаться по любому склону, контролировать скорость и траекторию. Мы научим вас кайфовать, расслабляться и получать удовольствие от спусков!
Вечером идём на квартирник — живая музыка в самом атмосферном баре Шерегеша.
Катание и роскошный Spa
Продолжаем совершенствовать технику:
Работа над уверенностью в поворотах и траектории
Освоение контроля скорости
Катание в пухляке для желающих
Вечером — роскошный Spa-комплекс. Зона с бассейном и джакузи. Термальная зона с хаммамами, русской баней и сауной. В бане каждый час проходит парение. Массажные кабинеты и зона для Спа-процедур. Зона отдыха с панорамным видом - здесь вы можете насладиться фиточаем, отдохнуть у камина.
Ежедневное посещение Spa комплекса входит в стоимость тура
Катание и видеоразбор. Гастро-ужин
Отдохнувшие после Spa покоряем склоны с новыми силами.
Третий день обучения с инструкторами.
После катания:
Профессиональный видеоразбор техники
Индивидуальные рекомендации
Работа над ошибками
Вечером совместный гастро-ужин в ресторане сибирской кухни. Отдыхаем в Spa
Катание и ферма альпак. Фотосессия
По желанию: утреннее занятие йогой
Совмещаем спорт и необычные впечатления:
Фотосессия на вершине среди заснеженных елей
Посещение фермы с альпаками (кормление, фото)
Караоке-вечеринка
Для желающих организуем заброски на ратраках во фрирайде.
Вечером ужин в приватном кинозале за совместным просмотром фильма. Затем - отмокаем в бассейне и джакузи.
Катание и параплан. Снегоходы и вертолет
После катания на ваш выбор:
Полёт на параплане (с инструктором) Драйв от ощущения полета, пейзажи зимней сказки с высоты!
Снегоходный тур. Адреналин от быстрой езды и волшебные виды с высшей точки Шерегеша.
Полёт на вертолете. Свобода и все красоты как на ладони!
Вечером — трансфер в Новокузнецк и заселение в отель
Заряженная внутренняя батарейка
Вы сами выбираете удобное время вылета. Для утренних вылетов - шведский стол с 4 утра. Для вечерних вылетов - спа в отеле.
Прощаемся с участниками, с которыми вы уже успели стать настоящими друзьями! Скорее всего, не надолго, ведь 9 из 10 человек возвращаются к нам снова!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4 у подъемника
- Проживание в Новокузнецке - последняя ночь
- Трансфер Новокузнецк - Шерегеш - Новокузнецк
- Наивкуснейшие завтраки - шведский стол
- Горнолыжная страховка
- Безлимитное посещение Spa
- Поездка на ферму альпак
- Фотосессия на склоне
- Занятия йогой по утрам
- Тренажерный зал в отеле
- Организация вечерних мероприятий
- Помощь в поиске авиабилета
- Список снаряжения, рекомендации и поддержка
- Сопровождение во время тура
- Чемодан восторга, заряженная внутренняя батарейка и новые друзья
Что не входит в цену
- Авиабилет
- Обеды, ужины
- Прокат оборудования (поможем найти и подобрать удобное)
- Скипасс
- 3-дневная школа катания в мини-группах (горные лыжи, сноуборд) - по специальной стоимости для наших гостей
О чём нужно знать до поездки
Почему нас выбирают уже более 6-ти лет?
Прежде всего потому, что наши туры в Шерегеш — это про настоящие эмоции и живое общение!
Мы создаём условия, в которых каждый участник не просто отдыхает, а раскрывает свой потенциал. Горы, свежий воздух и активные приключения помогают выйти из зоны комфорта и зарядиться энергией, и все это гармонично сочетается с роскошным отдыхом и Спа.
Наш опыт работы с группами позволяет сохранять уютную атмосферу, где каждый чувствует себя частью команды. Здесь легко найти единомышленников, разделить впечатления и, возможно, обрести друзей на всю жизнь.
Почему именно мы?
Индивидуальный подход — заботимся о комфорте каждого.
Продуманная программа под ключ — баланс активности и отдыха.
Команда профессионалов — топ-инструкторы, которые работают на ваш результат!
Присоединяйтесь, и Шерегеш станет для вас не просто местом, а историей, которую захочется повторить!