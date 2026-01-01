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от 145 000 ₽ за человека

Описание тура

Гармония адреналина и уюта — от искрящихся склонов мирового уровня до ароматных бань, термальных зон отдыха и живописных зимних пейзажей.

Это путешествие, сочетающее в себе активный отдых, комфорт, новые впечатления и знакомства.

В наших турах вас ждёт команда профессиональных инструкторов. Вместе мы разберём, как преодолеть страх первых спусков, откроем лучшие фрирайд-споты Шерегеша и получим радость от каждого момента — будь то скорость на склоне или расслабление в термальных источниках.

Каждый участник попадает в пространство взаимной поддержки: здесь можно быть собой, ошибаться, учиться и вдохновляться окружающими.

Приглашаем вас в зимнюю сказку Сибири, где искрящиеся склоны, ароматные бани и сибирское гостеприимство помогут вам:

Раскрыть потенциал (даже если никогда не стояли на лыжах или борде!),

Получить запас адреналина на лучших трассах;

Найти единомышленников и новых друзей;

Отдохнуть в лучшем спа-отеле Шерегеша и вернуться домой полными энергией.

P.S. 9 из 10 гостей возвращаются к нам снова. Может быть, следующая история будет вашей?