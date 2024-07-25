Индивидуальная
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: В любом удобном для Вас месте
«водопад "Учан-Су" — самый высокий водопад Крыма, находится на высоте 390 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 08:30 утра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1250 ₽ за человека
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Симеиза
Начало: Ваше адрес
«Вас ждёт: ранний выезд и короткий подъём на гору, чтобы встретить рассвет среди горных пейзажей, прогулка по цветущей яйле, свежий воздух и тишина природы»
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
23 сен в 03:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Симеиза
Начало: Ваш адрес
«Лучший восход солнца в Крыму Я заберу Вас ранним утром на машине и мы отправимся на горные вершины над Ореандой, на локацию с потрясающими видами»
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
23 сен в 05:00
5040 ₽
5600 ₽ за всё до 4 чел.
- ЛЛариса25 июля 2024Экскурсия очень обширная и при этом познавательная и интересная. Нудно и скучно не было. Гиды молодцы! Забрали с удобного нам места, на вопросы организации поездки ответили даже поздно вечером. Спасибо. Всё было круто!!!
