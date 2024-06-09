1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: ежедневно в 08:30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 250₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
390₽ за человека
Аудиогид
1 час
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Начало: Сімферопольське ш., 13, Masandra
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
7 окт в 09:00
8 окт в 09:00
390₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Прекрасны вы, брега Тавриды
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Симеизу в категории «Индивидуальные»
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