1 день

Встреча группы. Набережная Ялты

Встреча в аэропорту Симферополя. Трансфер в Ялту с путевлй экскурсия.

Остановка на обед (за доп. плату).

Размещение в отеле.

Вечерняя экскурсия по набережной Ялты.

Гид расскажет вам романтические истории. Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура "А. П. Чехов и Дама с собачкой", Аллея Звезд, президент-отель Таврида, Виллы "Елена" и "София".

Свободное время на набережной, где есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом, уютные кафе, ресторанчики на любой вкус и кошелек.

Можно прогуляться по пышному Приморскому парку, подняться по малой канатной дороге "Ялта-Горка" на холм Дарсан (500 руб. /250 руб. туда/обратно).

Возвращение в отель.