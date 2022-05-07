Встреча в аэропорту Симферополя. Трансфер в Ялту с путевлй экскурсия.
Остановка на обед (за доп. плату).
Размещение в отеле.
Вечерняя экскурсия по набережной Ялты.
Гид расскажет вам романтические истории. Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура "А. П. Чехов и Дама с собачкой", Аллея Звезд, президент-отель Таврида, Виллы "Елена" и "София".
Свободное время на набережной, где есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом, уютные кафе, ресторанчики на любой вкус и кошелек.
Можно прогуляться по пышному Приморскому парку, подняться по малой канатной дороге "Ялта-Горка" на холм Дарсан (500 руб. /250 руб. туда/обратно).
Возвращение в отель.
Автобусная экскурсия на вершину горы Ай-Петри.
Дорога вьется серпантином по лесу.
Остановки по маршруту. 1я – у водопада Учан-Су, высота 98 м, самый высокий в Крыму.
На 10 км дороги Пьяная роща: высокие сосны клонятся в разные стороны.
На высоте 900 м над ур. м. видовая площадка Серебряная беседка.
Любуемся Ялтой с высоты птичьего полета.
Еще несколько поворотов и мы на плато. 1182 м над ур. м., красивая панорама южного берега Крыма.
Отдых на плато Ай-Петри.
Спуск в Мисхор. Отдых в Мисхоре на пляже, свободное время на обед (за доп. плату на месте).
Переезд в Гаспру. Любуемся Замком"Ласточкино Гнездо" со смотровой площадки.
Эмблема Южного берега Крыма. Он гордо венчает Аврорину скалу на мысе Ай-Тодор.
Романтический замок в готическом стиле напоминает средневековые замки на берегах реки Рейн.
По желанию спуск к замку 600 ступеней, возвращение еще 600 ступенек (проход к замку 100/руб.).
Возращение в отель.
Завтрак. Экскурсия в Гурзуф.
Переезд в Гурзуф. Прогулка по старинным улочкам, где вы услышите истории о гостивших здесь Пушкине, Чехове, семействе Раевских, на набережной увидите скалу, на которой пел Ф. Шаляпин, великолепную гору Медведь (Аю-Даг) и красивые скалы Адалары.
Свободное время для отдыха на пляже и обеда.
В свободное время предлагаем посетить (факультативно): посетитьДом-музей А. П. Чехова, Музей А. С. Пушкина,совершить морскую прогулку к горе Аю Даг (Медведь горе).
Приглашаем на самую старую винодельню «Гурзуф» ТМ «Массандра».
Винодельня производит классические десертные и ликерные вина, благодаря уникальности своего терруара, и сухие вина из автохтонных и известных европейских сортов.
Дегустация 9 образцов вин, в т ч знаменитый «Мускат белый Красного камня».
Возвращение в отель.
Свободное время. Отдых.
Завтрак. Свободный день. Отдых на пляже.
Факультативно. Экскурсия в Крымский природный заповедник (доп. плата на месте, состоится при группе от 6 чел.).
Алушта. Маршрут проходит в сопровождении научного сотрудника заповедника по Романовскому шоссе, построенному в 1913 г, заканчивается на кордоне «Грушевая поляна» в Массандре.
По ходу пять остановок в самых живописных местах заповедника.
Вековые сосновые леса будут сопровождать туристов в пути.
Вы узнаете о увиденных лесах, редких и опасных растениях, о животных, птицах и пресмыкающихся Крыма, возможно, встретите животных: крымского благородного оленя, косулю и др.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Свободный день. Отдых на пляже.
Факультативно. Экскурсия «Винный парк в Мрие» (доп. плата на месте, состоится при группе от 6 чел.).
«Винный Парк» (Mriya Winepark). Парк 300 га: виноградники, гравитационная винодельня, сыроварня, серия арт-объектов о виноделии, дегустационный зал на высоте 46 м, вина России, ресторан, искусственное озеро, видовая башня.
Вы посетите:
По желанию: Дегустация Standard 4 бокала вина российских виноделов (доп. плата 1500 руб.).
Возвращение в отель.
Свободное время.
Выселение из отеля.
Есть время окунуться в водах ласкового моря.
Трансфер в Симферополь, автобус подается к отелю без сопровождающего.
Завершение тура.
Участники тура проживают в отеле туристического класса в районе Ялты. Просим обратить внимание, что данные отели не располагают собственными территориями и пляжами.
Отель в туре «Пансионат «Дарсан», г. Ялта или аналогичный отель такого же уровня на Южном берегу Крыма.
|Размещение
|Стоимость
|1-местный номер
|39 700 руб.
|2 взрослых
|24 500 руб.
(за 1-го взрослого)
|Ребенок с 6-12 (включительно)
|23 550 руб.
Мотель Darsan расположен на холмах Дарсан в 1,5 км от Черного моря. Отсюда открывается вид на центр Ялты. Гостям предлагается традиционная украинская кухня. Из окон открывается красивый вид на побережье Крыма.
Все просто меблированные номера мотеля Darsan имеют кондиционер, спутниковое телевидение и мини-бар. Во всех номерах имеется бесплатный Wi-Fi.
Континентальный завтрак ждет гостей каждое утро. В ресторане отеля предлагается широкий выбор блюд Крымского региона. По запросу производится обслуживание номеров.
Сотрудники экскурсионного бюро и билетной кассы помогут гостям спланировать пребывание в Ялте.
Собор Александра Невского находится в 3 минутах езды от отеля. До автострады M18 можно добраться всего за 1 минуту, что обеспечивает связь со всем Крымским полуостровом. На территории отеля предоставляется бесплатная частная парковка.
Удобная одежда и обувь. Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант – кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону.
Наличные деньги. Рекомендуем брать с собой деньги наличными, потому что торговые лотки и сувенирные лавочки не всегда оборудованы терминалами, а ближайшего банкомата может и не быть. Рекомендуем гостям иметь при себе деньги мелкими купюрами.
Стоимость дополнительных экскурсий:
Обеды и ужины в туре не включены в стоимость, однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится там, где есть кафе и столовые. Гиды знают, где вкусная и недорогая еда. Время на обед по программе 1 час. Во время обеда вы самостоятельно решаете, где будете обедать.
Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортных микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса минивэн. Все автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Водители помогут вам загрузить и выгрузить багаж.
За исключением первого экскурсионного дня, все дни начинаются в 09:00 утра. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать. Экскурсионный день заканчивается к 18:00. В это время группа приезжает в отель по программе. Далее программа не предусмотрена, свободное время.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.