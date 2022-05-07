В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней

На южном берегу - самый высокий коэффициент пейзажности в Крыму!

5
3 отзыва
На южном берегу – самый высокий коэффициент пейзажности в Крыму!!! Наш экскурсионный тур позволит Вам с головой погрузиться в неповторимую атмосферу южного берега Крыма.

За 6 дней вы познакомитесь с самыми интересными местами южнобережья, посетите города, попробуете национальные крымскотатарские блюда и по достоинству оцените разнообразие крымских вин.

Кроме того, искупаетесь в водах ласкового Черного моря, насладитесь горными пейзажами, надышитесь сладким крымским воздухом! Гарантируем, вы увезете с собой тонну сувениров, гигабайты фотографий и море положительных эмоции.
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
В сердце южнобережья. В Крым на шесть дней
Ближайшие даты:
25
сен

Что вас ожидает 🤩

Набережная Ялты
Набережная Ялты
Увидим красивые здания и услышим романтические истории
Гора Ай-Петри
Гора Ай-Петри
Со смотровой площадки увидим живописные пейзажи побережья, гор и, конечно же, моря
Гурзуф
Гурзуф
Прогуляемся по старинным улочкам и услышим истории о гостивших здесь великих людях
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Аннуляция тура более чем за 14 суток до дня начала тура - бесплатно.
Штраф за отмену тура менее чем за 14 суток определяется в каждом конкретном случае

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Набережная Ялты

Встреча в аэропорту Симферополя. Трансфер в Ялту с путевлй экскурсия.

Остановка на обед (за доп. плату).

Размещение в отеле.

Вечерняя экскурсия по набережной Ялты.

Гид расскажет вам романтические истории. Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан, скамейка влюбленных, скульптура "А. П. Чехов и Дама с собачкой", Аллея Звезд, президент-отель Таврида, Виллы "Елена" и "София".

Свободное время на набережной, где есть сувенирный рынок, картинная галерея под открытым небом, уютные кафе, ресторанчики на любой вкус и кошелек.

Можно прогуляться по пышному Приморскому парку, подняться по малой канатной дороге "Ялта-Горка" на холм Дарсан (500 руб. /250 руб. туда/обратно).

Возвращение в отель.

Встреча группы. Набережная ЯлтыВстреча группы. Набережная ЯлтыВстреча группы. Набережная ЯлтыВстреча группы. Набережная Ялты
2 день

Гора Ай-Петри. Водопад Учан-Су. Замок «Ласточкино Гнездо»

Автобусная экскурсия на вершину горы Ай-Петри.

Дорога вьется серпантином по лесу.

Остановки по маршруту. 1я – у водопада Учан-Су, высота 98 м, самый высокий в Крыму.

На 10 км дороги Пьяная роща: высокие сосны клонятся в разные стороны.

На высоте 900 м над ур. м. видовая площадка Серебряная беседка.

Любуемся Ялтой с высоты птичьего полета.

Еще несколько поворотов и мы на плато. 1182 м над ур. м., красивая панорама южного берега Крыма.

Отдых на плато Ай-Петри.

Спуск в Мисхор. Отдых в Мисхоре на пляже, свободное время на обед (за доп. плату на месте).

Переезд в Гаспру. Любуемся Замком"Ласточкино Гнездо" со смотровой площадки.

Эмблема Южного берега Крыма. Он гордо венчает Аврорину скалу на мысе Ай-Тодор.

Романтический замок в готическом стиле напоминает средневековые замки на берегах реки Рейн.

По желанию спуск к замку 600 ступеней, возвращение еще 600 ступенек (проход к замку 100/руб.).

Возращение в отель.

Гора Ай-Петри. Водопад Учан-Су. Замок «Ласточкино Гнездо»Гора Ай-Петри. Водопад Учан-Су. Замок «Ласточкино Гнездо»Гора Ай-Петри. Водопад Учан-Су. Замок «Ласточкино Гнездо»Гора Ай-Петри. Водопад Учан-Су. Замок «Ласточкино Гнездо»
3 день

Набережная Гурзуфа. Винодельня «Гурзуф»

Завтрак. Экскурсия в Гурзуф.

Переезд в Гурзуф. Прогулка по старинным улочкам, где вы услышите истории о гостивших здесь Пушкине, Чехове, семействе Раевских, на набережной увидите скалу, на которой пел Ф. Шаляпин, великолепную гору Медведь (Аю-Даг) и красивые скалы Адалары.

Свободное время для отдыха на пляже и обеда.

В свободное время предлагаем посетить (факультативно): посетитьДом-музей А. П. Чехова, Музей А. С. Пушкина,совершить морскую прогулку к горе Аю Даг (Медведь горе).

Приглашаем на самую старую винодельню «Гурзуф» ТМ «Массандра».

Винодельня производит классические десертные и ликерные вина, благодаря уникальности своего терруара, и сухие вина из автохтонных и известных европейских сортов.

Дегустация 9 образцов вин, в т ч знаменитый «Мускат белый Красного камня».

Возвращение в отель.

Свободное время. Отдых.

Набережная Гурзуфа. Винодельня «Гурзуф»Набережная Гурзуфа. Винодельня «Гурзуф»Набережная Гурзуфа. Винодельня «Гурзуф»Набережная Гурзуфа. Винодельня «Гурзуф»
4 день

Крымский природный заповедник

Завтрак. Свободный день. Отдых на пляже.

Факультативно. Экскурсия в Крымский природный заповедник (доп. плата на месте, состоится при группе от 6 чел.).

Алушта. Маршрут проходит в сопровождении научного сотрудника заповедника по Романовскому шоссе, построенному в 1913 г, заканчивается на кордоне «Грушевая поляна» в Массандре.

По ходу пять остановок в самых живописных местах заповедника.

  • Форелевое хозяйство;
  • Косьмо-Дамиановский монастырь;
  • Чучельский перевал;
  • Беседка ветров (1426 м над у. м.);
  • Ущелье «Уч-Кош».

Вековые сосновые леса будут сопровождать туристов в пути.

Вы узнаете о увиденных лесах, редких и опасных растениях, о животных, птицах и пресмыкающихся Крыма, возможно, встретите животных: крымского благородного оленя, косулю и др.

Возвращение в отель.

Свободное время.

5 день

«Винный Парк» Mriya Winepark

Свободный день. Отдых на пляже.

Факультативно. Экскурсия «Винный парк в Мрие» (доп. плата на месте, состоится при группе от 6 чел.).

«Винный Парк» (Mriya Winepark). Парк 300 га: виноградники, гравитационная винодельня, сыроварня, серия арт-объектов о виноделии, дегустационный зал на высоте 46 м, вина России, ресторан, искусственное озеро, видовая башня.

Вы посетите:

  • Винотеку, ассортимент – лучшие вина страны, робот-сомелье;
  • Зал приёмки винограда, где происходят первые операции;
  • Зал ферментации, где проходят процессы винификации;
  • Агора, которая находится на глубине 24 метра.

По желанию: Дегустация Standard 4 бокала вина российских виноделов (доп. плата 1500 руб.).

Возвращение в отель.

Свободное время.

«Винный Парк» Mriya Winepark«Винный Парк» Mriya Winepark«Винный Парк» Mriya Winepark«Винный Парк» Mriya Winepark
6 день

Завершение программы. Отъезд

Выселение из отеля.

Есть время окунуться в водах ласкового моря.

Трансфер в Симферополь, автобус подается к отелю без сопровождающего.

Завершение тура.

Проживание

Участники тура проживают в отеле туристического класса в районе Ялты. Просим обратить внимание, что данные отели не располагают собственными территориями и пляжами.

Отель в туре «Пансионат «Дарсан», г. Ялта или аналогичный отель такого же уровня на Южном берегу Крыма.

Размещение Стоимость
1-местный номер39 700 руб.
2 взрослых24 500 руб.
(за 1-го взрослого)
Ребенок с 6-12 (включительно)23 550 руб.

Варианты проживания

Пансионат «Дарсан»

5 ночей

Мотель Darsan расположен на холмах Дарсан в 1,5 км от Черного моря. Отсюда открывается вид на центр Ялты. Гостям предлагается традиционная украинская кухня. Из окон открывается красивый вид на побережье Крыма.

Все просто меблированные номера мотеля Darsan имеют кондиционер, спутниковое телевидение и мини-бар. Во всех номерах имеется бесплатный Wi-Fi.

Континентальный завтрак ждет гостей каждое утро. В ресторане отеля предлагается широкий выбор блюд Крымского региона. По запросу производится обслуживание номеров.

Сотрудники экскурсионного бюро и билетной кассы помогут гостям спланировать пребывание в Ялте.

Собор Александра Невского находится в 3 минутах езды от отеля. До автострады M18 можно добраться всего за 1 минуту, что обеспечивает связь со всем Крымским полуостровом. На территории отеля предоставляется бесплатная частная парковка.

Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»Пансионат «Дарсан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле на южном берегу Крыма в 2-хместных номерах с удобствами
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту, трансферы
  • Питание ВВ, завтраки в отеле (кроме дня заезда)
  • Экскурсионное сопровождение по всему маршруту
  • Обзорные экскурсии по Ялте, Южному Берегу Крыма, Гурзуфу
  • Входные билеты на объекты с экскурсией: Винодельня «Гурзуф» (экскурсия и дегустация)
  • Подъем на авто на гору Ай-Петри
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы (вода, сувениры, фрукты, туалеты и т. д.)
  • Факультативные экскурсии:экскурсия в Крымский природный заповедник 4 900 руб. экскурсия «Винный парк в Мрие» 4 050 руб. дегустация Standard 4 бокала 1 500 руб.
  • Экскурсия в Крымский природный заповедник 4 900 руб.
  • Экскурсия «Винный парк в Мрие» 4 050 руб.
  • Дегустация Standard 4 бокала 1 500 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Крым, Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда и обувь. Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много ходить, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант – кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону.

Наличные деньги. Рекомендуем брать с собой деньги наличными, потому что торговые лотки и сувенирные лавочки не всегда оборудованы терминалами, а ближайшего банкомата может и не быть. Рекомендуем гостям иметь при себе деньги мелкими купюрами.

Есть ли дополнительные экскурсии?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • экскурсия в Крымский природный заповедник (от 2500 руб. за взрослого);
  • канатная дорога на холм Дарсан (взрослый от 400 руб., детский от 200 руб.);
  • морская прогулка в Ялте (взрослый и детский от 600 руб.).
Как организовано питание не входящее в тур?

Обеды и ужины в туре не включены в стоимость, однако программа составлена так, что в обеденное время группа находится там, где есть кафе и столовые. Гиды знают, где вкусная и недорогая еда. Время на обед по программе 1 час. Во время обеда вы самостоятельно решаете, где будете обедать.

Как проходит перемещение на маршруте?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортных микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса минивэн. Все автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Водители помогут вам загрузить и выгрузить багаж.

Какой режим дня на протяжении тура?

За исключением первого экскурсионного дня, все дни начинаются в 09:00 утра. К этому времени участники тура должны успеть позавтракать. Экскурсионный день заканчивается к 18:00. В это время группа приезжает в отель по программе. Далее программа не предусмотрена, свободное время.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!
Е
30 апр 2022
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.
Е
6 янв 2022
Гид Андрей сделал поездку ещё и познавательной – постоянно рассказывал о местности, историю, факты. Получилась отличная в меру насыщенная поездка, где не нужно было ни о чем заботиться. Отдохнули хорошо:)

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