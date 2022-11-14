Гранд-тур по Крыму

Отправьтесь в увлекательное кругосветное путешествие по Крыму

5
3 отзыва
Отправьтесь в увлекательное кругосветное путешествие по Крыму. Несколько городов и десятки достопримечательностей. История и современность полуострова всего за неделю. Насыщенная программа раскроет для Вас этот полуостров с разных сторон.
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
Гранд-тур по Крыму
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Что вас ожидает 🤩

Знаменитый Керченский мост
Знаменитый Керченский мост
Увидим Керченский пролив и масштабный, производящий впечатление, Керченский мост
Очарование Южного берега Крыма
Очарование Южного берега Крыма
Восхитимся красотой Никитского ботанического сада, познакомимся с Ливадийским дворцом и посетим Воронцовский дворец-музей в Алупке
Масандра
Масандра
По желанию посетим дворец Александра III – бывшую «Сталинскую» госдачу, а ныне музей, посвященный царской династии Романовых
Севастополь и Балаклава
Севастополь и Балаклава
Заглянем в историко-археологический музей "Херсонес Таврический" и прогуляемся по Севастопольской и Балаклавской набережным
Бахчисарай
Бахчисарай
Побываем в исторической столице Крымского ханства, расположенной в окружении Крымских гор
Феодосия и Коктебель
Феодосия и Коктебель
Побываем в самых интересных местах этих курортов и при желании совершим морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Феодосии

Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Руководитель группы встречает с табличкой «Гранд тур».

Присоединение в г. Белогорск (13:30, кафе «Ак-кая»), в городе Феодосия (в 15:00 на ж/д вокзале).

(о присоединении в Белогорске или Феодосии просим предварительно сообщать менеджеру).

Переезд в Белогорск.

Осмотр поражающего своими размерами Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) - уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т. д.

Обед (в 13:30, с элементами крымско-татарской кухни).

Переезд в Феодосию.

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

Обзорная экскурсия по ФеодосииОбзорная экскурсия по ФеодосииОбзорная экскурсия по ФеодосииОбзорная экскурсия по Феодосии
2 день

Керчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедник

Завтрак.

Переезд в Керчь – город-герой, один из древнейших городов мира, столица Боспорского царства, место смерти легендарного понтийского царя Митридата V.

Обзорная экскурсия по центру Керчи с осмотром Храма Иоанна Предтечи (VIII в.), горы Митридат, обзор Керченского пролива и Керченского моста.

Посещение Аджимушкайского мемориала героической обороны Аджимушкайских каменоломен периода Великой отечественной войны, Царского кургана (IV в. до н. э. - Боспорское царство), трехсотлетней турецкой крепости Ени-Кале (по желанию).

Трансфер в п. Щелкино.

Знакомство с Казантипским природным заповедником, ископаемым атолловым рифом древнего теплого моря.

Отдых на Азовском море (в летнее время).

Возвращение в гостиницу.

Керчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедникКерчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедникКерчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедникКерчь, Аджимушкайский мемориал и Казантипский природный заповедник
3 день

Экскурсия по Коктебелю

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженным созданными природой достопримечательностями – горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.

Именно в этом живописном уголке Крыма поэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.

Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун- сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.

Свободное время.

Предлагаем за доп. плату посетить:

  • морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату - от 1100 руб).
  • посещение дома-музея М. Волошина (за доп. плату: взрослые – 300 руб).

Переезд в г. Судак.

Обзор Генуэзской крепости - уникального комплекса фортификационных сооружений Средневековья (без посещения).

Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.

Экскурсия по КоктебелюЭкскурсия по КоктебелюЭкскурсия по КоктебелюЭкскурсия по Коктебелю
4 день

Южный берег Крыма, Никита, Ливадия

Завтрак.

Переезд в п. Никита.

Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной - тюльпанов, летом - роз, а осенью - хризантем.

Переезд в Ливадию.

Знакомство с Ливадийским дворцом - летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.

Возвращение в гостиницу.

Южный берег Крыма, Никита, ЛивадияЮжный берег Крыма, Никита, ЛивадияЮжный берег Крыма, Никита, Ливадия
5 день

Воронцовский дворец-музей в Алупке. Севастополь

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в Алупку.

Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке – летней резиденцией генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.

Вблизи парка расположен дегустационный зал, где вы сможете попробовать знаменитые Массандровские вина (за доп. плату – от 600 руб).

Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому - первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату от 500 руб).

Размещение в одной из гостиниц Севастополя.

Воронцовский дворец-музей в Алупке. СевастопольВоронцовский дворец-музей в Алупке. СевастопольВоронцовский дворец-музей в Алупке. СевастопольВоронцовский дворец-музей в Алупке. СевастопольВоронцовский дворец-музей в Алупке. СевастопольВоронцовский дворец-музей в Алупке. СевастопольВоронцовский дворец-музей в Алупке. Севастополь
6 день

Бахчисарай

Завтрак.

Переезд в Бахчисарай через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Прибытие в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.

Знакомство со Свято-Успенским пещерным монастырем и святым источником в ущелье Марьям-Дере.

Свободнее время.

По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):

  • комплекс Ханского дворца - единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта (500 руб с чел, ведется частичная реконструкция);
  • дегустацию крымских вин (за доп. плату - 350 руб с чел);
  • музей с мини-зоопарком «Крым на ладони» - самый большой в Крыму парк миниатюр, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова (взр/реб – 700/500 руб).

Возвращение в гостиницу.

БахчисарайБахчисарайБахчисарайБахчисарай
7 день

Историко-археологический музей «Херсонес Таврический», экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережной

Завтрак.

Выезд на экскурсию.

Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический», включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.

Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники.

Переезд в Балаклаву - удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

По желанию, на выбор, предлагаем (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно) посетить музей истории Балаклавы (взрослый – 500руб) или морскую прогулка по Балаклавской бухте (от 500 руб).

Возвращение в гостиницу.

Историко-археологический музей «Херсонес Таврический», экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережнойИсторико-археологический музей «Херсонес Таврический», экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережнойИсторико-археологический музей «Херсонес Таврический», экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережнойИсторико-археологический музей «Херсонес Таврический», экскурсия на Сапун-гору и экскурсия по Балаклавской набережной
8 день

Малый Иерусалим. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд на Западный берег Крыма.

Прибытие в Евпаторию.

Экскурсия «Малый Иерусалим» (маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО): вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей – единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс – храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» – главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).

По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.

Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

период2-местное размещение1-местное размещение
22.04 – 29.0436 90041 900
29.04 – 13.0537 90042 900
13.05 – 27.0536 90041 900
27.05 – 10.0637 90042 900
10.06 – 24.0639 90044 900
24.06 – 23.0940 90048 900
23.09 – 07.1037 90042 900
07.10 – 14.1036 90041 900

Варианты проживания

Гостиница

7 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (7 завтраков, 1 обед)
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в музеи (Аджимушкайские каменоломни, Казантипский заповедник, Никитский сад, Ливадийский и Воронцовский дворец, Херсонес, Дегирмен, обзорная экскурсия по Феодосии, Севастополю, Балаклаве, Сапун-горе, Ялте и Евпатории)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Симферополя
  • Факультативные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура (7 обедов и ужины)
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие документы необходимо иметь при себе?
  • общегражданский или загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
  • для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
  • медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%.

Для пенсионеров 60+ скидка - 5%.

Акция раннего бронирования до 31.03.2023

Условия: предоплата - в течение 7 банковских дней с даты выставления счета, остаток за месяц до заезда.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Встреча гостей на Ж/Д ВОКЗАЛЕ г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Заканчивается тур на ж/д вокзал г. Симферополя в 16:30 – 17:00.

Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.

Рекомендуем выбирать время отъезда туристов не ранее 18:00 и сообщать ваше время отъезда экскурсоводу.

К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течение сезона.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
14 ноя 2022
Уважаемая компания «Большая страна»!

Благодарна за обширный материал по поездкам в различные регионы нашей страны. Очень удобно пользоваться вашим сайтом. Мне понравилось, что предоставлена полная информация о каждом туре с датами и ценами.

Мы с мамой выбрали «Гранд-тур по Крыму» 8 дней/7 ночей. Тур хорошо организован, можно посмотреть многие достопримечательности. Были предоставлены интересные экскурсии. Очень жаль, что художественная галерея Айвазовского и дворец в Бахчисарае были на ремонте. Так хотелось посмотреть эти места, а не только любоваться строительными лесами.

При планировании в дальнейшем отдыха буду с удовольствием пользоваться вашим сайтом. Уверена, что вы и дальше будете предоставлять достоверную информацию и прекрасные туры.

С уважением, Медведева И. В.
М
23 окт 2022
Все хорошо, спасибо огромное. Принимающая сторона представила замечательных гида - Викторию и водителя Евгения. Группа была всего из 9 человек. Тур очень насыщенный и хорошо организован. Спасибо большое!
Е
18 окт 2022
Гранд-тур замечательно подобран маршрут: от Керчи до Севастополя. Памятники истории, природа, архитектура просто восхитительно! Группа была 13 чел. с 08/10 по 15/10/2022г экскурсовод Галина Ивановна влюбила нас в Крым своими познаниями. Профессионалы высокого уровня экскурсовод и водитель Александр. Она выбирала интересные локации для фотографирования. Нам понравилось в октябре- погода, фрукты, море тёплое, столпотворения нет. Просим включить в программу тура посещение 35 батареи в Севастополе. Спасибо

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