1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Закат на Ай-Петри: эксклюзивное романтическое приключение в Симферополе
Подарите себе и своей второй половинке волшебный вечер на вершине Ай-Петри с бокалом шампанского и великолепным закатом
Начало: По договоренности
«По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тур в Зеленогорье: От Арпатских водопадов до Зеленого озера
Погрузитесь в красоту неприкосновенной природы Зеленогорья. Арпатские водопады и Зеленое озеро ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Урочище Панагия в Зеленогорье, Арпатские водопады и озеро Зеленое — очень красивая природная и историческая достопримечательность, затерянная в горах восточного Крыма, на половине пути от Алушты к Судаку»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие и отдых
Присоединяйтесь к пеший маршрут к вершине южной Демерджи, где вас ждут величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман11 октября 2023Алексей, спасибо Вам за прекрасную прогулку на Ай Петри! Наверное вы правильно сказали, что настоящий отдых в Крыму это не
- ААнастасия6 декабря 2022В сердце южнобережья. В Крым на шесть днейВсё очень понравилось
- ввалентина7 мая 2022В сердце южнобережья. В Крым на шесть днейспасибо! все очень понравилось!!
- ЕЕлена30 апреля 2022В сердце южнобережья. В Крым на шесть днейОтличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом
Ответы на вопросы от путешественников по Симферополю в категории «Природа и пейзажи»
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