Преимущества этого путешествия:
Встреча группы в Симферополе.
Едем в направлении Алушты до остановки «Сосновка».
По Красной тропе поднимаемся на Чатыр-Даг яйлу, подъем занимает 2-3 часа.
Тропа идет по красивому лиственному лесу, потом по каменистому склону.
Размещаемся на базе спелеологов «Оникс».
После обеда отправляемся на экскурсию в одну из самых красивых пещер Крыма Эмине-Баир-Хосар.
Ночуем на «Ониксе».
По живописному плато идем к горе Ангар-Бурун.
Восхождение на гору занимает около двух часов.
С вершины открывается потрясающий вид на окрестности и море.
Самые зоркие видят минареты Турции.
Спускаемся в дубовый лес, к турстоянке.
Переход к горе Южная Демерджи занимает 2 — 3 часа.
Поднимаемся на гору.
Тропа приводит нас в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи.
Пересекаем плато и выходим к месту ночевки — турстоянке у водопада Джурла.
Тропа идет по краю плато Северная Демерджи.
Она то ныряет в лес, то выводит нас на обзорные площадки.
Потрясающие виды!
Спуск по ущелью Хапхал.
Фотографируемся у водопада Джур-Джур, отмокаем в ваннах молодости.
Ночуем в палатках на стоянке Ай-Алексий.
Еще один красивый день: идем вдоль обрывов Караби-яйлы.
Спускаемся к виноградникам.
Ставим палатки у теплого озера.
Тропа идет вниз, вдоль виноградников.
К обеду спускаемся к морю.
Размещаемся в кемпинге на берегу моря, купаемся, отдыхаем.
Не спеша собираемся, едем в Симферополь.
Поход окончен!
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.
Общий километраж тура – 75 км, в день пешком проходим примерно 8-15 км.