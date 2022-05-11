Горный Крым. Треккинг к Черному морю

Этот маршрут проходит по красивейшим горам центральной и восточной части Горного Крыма. Насладитесь красотой

4.7
3 отзыва
Этот маршрут проходит по красивейшим горам центральной и восточной части Горного Крыма. Насладитесь красотой и великолепием Крыма!
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Горный Крым. Треккинг к Черному морю
Ближайшие даты:
03
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • за несколько дней мы побываем на Чатыр-Даг-яйле;
  • посетим удивительную пещеру Эмине-Баир-Хосар;
  • совершим восхождение на вершину горы Ангар-Бурун (1458м), с которой открывается сказочный вид на море и окрестные горы;
  • зайдем на гору Южная Демерджи, склон которой охраняют каменные фигуры Долины Привидений;
  • окунетесь в «ванну молодости» у самого большого водопада Крыма Джур-Джур;
  • пройдем у скальных обрывов Караби-яйлы к горному озеру Хун;
  • по тропе, идущей среди виноградников, спустимся к ласковому Черному морю.

Программа тура по дням

1 день
Симферополь, Чатыр-Даг яйлу и Эмине-Баир-Хосар

Встреча группы в Симферополе.

Едем в направлении Алушты до остановки «Сосновка».

По Красной тропе поднимаемся на Чатыр-Даг яйлу, подъем занимает 2-3 часа.

Тропа идет по красивому лиственному лесу, потом по каменистому склону.

Размещаемся на базе спелеологов «Оникс».

После обеда отправляемся на экскурсию в одну из самых красивых пещер Крыма Эмине-Баир-Хосар.

Ночуем на «Ониксе».

2 день
Гора Ангар-Бурун

По живописному плато идем к горе Ангар-Бурун.

Восхождение на гору занимает около двух часов.

С вершины открывается потрясающий вид на окрестности и море.

Самые зоркие видят минареты Турции.

Спускаемся в дубовый лес, к турстоянке.

3 день
Гора Южная Демерджи, Долина Привидений

Переход к горе Южная Демерджи занимает 2 — 3 часа.

Поднимаемся на гору.

Тропа приводит нас в Долину Привидений – удивительное нагромождение каменных фигур на юго-западном склоне горы Юж. Демерджи.

Пересекаем плато и выходим к месту ночевки — турстоянке у водопада Джурла.

4 день
Плато Северная Демерджи, ущелье Хапхал и водопад Джур-Джур

Тропа идет по краю плато Северная Демерджи.

Она то ныряет в лес, то выводит нас на обзорные площадки.

Потрясающие виды!

Спуск по ущелью Хапхал.

Фотографируемся у водопада Джур-Джур, отмокаем в ваннах молодости.

Ночуем в палатках на стоянке Ай-Алексий.

5 день
Вдоль обрывов Караби-яйлы

Еще один красивый день: идем вдоль обрывов Караби-яйлы.

Спускаемся к виноградникам.

Ставим палатки у теплого озера.

6 день
Виноградники, спуск к морю

Тропа идет вниз, вдоль виноградников.

К обеду спускаемся к морю.

Размещаемся в кемпинге на берегу моря, купаемся, отдыхаем.

7 день
Завершающий день

Не спеша собираемся, едем в Симферополь.

Поход окончен!

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Весь внутри маршрутный транспорт
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата за ночевки на турстоянках
  • Оплата за посещение природных и исторических объектов на протяжении всего маршрута
  • Регистрация в контрольно-спасательной службе Крыма
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (свидетельство о рождении);
  • Рюкзак 70-90 литров (прокат);
  • Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • Коврик туристский (прокат);
  • Спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • Треккинговые или горные ботинки;
  • Бахилы;
  • Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • Непромокаемая куртка;
  • Ходовые штаны;
  • Кофта из флиса (полара);
  • Теплая жилетка или пуховая куртка;
  • Флисовая шапка;
  • Термобелье;
  • Флисовые перчатки;
  • Легкие шорты или брюки;
  • Шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • Купальник/плавки;
  • Предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • Крем от солнца (30-50 единиц);
  • Индивидуальная аптечка;
  • Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • Треккинговые палки(прокат);
  • Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Как организовано питание в туре?

Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.

Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.

На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.

После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.

Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.

В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.

Сколько пойдем пешком?

Общий километраж тура – 75 км, в день пешком проходим примерно 8-15 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.
Н
24 авг 2020
Все прекрасно организовано. Рекомендуем.

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