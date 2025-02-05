Увлекательная экскурсия-квест в Смоленске предлагает погрузиться в атмосферу двух Рождеств на рубеже 19-20 веков.
Участники посетят католический костёл и православную церковь, узнают о традициях шляхты и простого народа.
Программа включает посещение исторических мест, таких как Площадь Победы и Лопатинский сад, где проходили ярмарки и гуляния. Участники разгадают философский квест, раскрывающий забытые смыслы праздника. Это путешествие обещает стать незабываемым опытом для всех
5 причин купить этот квест
- 🎄 Узнать о традициях двух Рождеств
- 🏰 Посетить исторические места Смоленска
- 🧩 Разгадать увлекательный квест
- ⛪ Побывать в католическом костёле и православной церкви
- 🎉 Ощутить атмосферу праздника прошлого века
Что можно увидеть
- Площадь Победы
- Шеинов бастион
- Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
- Смоленская крепостная стена
- Лопатинский сад
- Могила генерала Скалона
- Сад Блонье
- Вознесенская церковь
Описание квеста
Вы увидите:
- Площадь Победы — до революции Молоховскую площадь. Раньше здесь проходили рождественские ярмарки
- Шеинов бастион — место тяжелых боёв прошлых эпох. В 19 веке оно стало у детворы любимым холмом для катания на салазках
- Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — неоготическое здание конца 19 века с католическим приходом
- Смоленскую крепостную стену — от памятника её создателю Фёдору Коню до Пушкинского сквера
- Лопатинский сад — тут проходили народные гуляния и красовалась главная рождественская ёлка города
- Могилу генерала Скалона — потомка древней французской аристократии, воевавшего на стороне России в 1812 году
- Сад Блонье — он окружён особняками, в которых проходили главные новогодние балы и маскарады
- Вознесенскую церковь конца 17 века — она построена по личному указу Петра I на месте обветшавшего деревянного храма, который в рождественские дни 1660-х годов посещала его мать Наталья Нарышкина
Я расскажу:
- Как проходили дореволюционные рождественские ярмарки и как торговцы зазывали покупателей
- На каких санках наши предки неслись с зимних гор и что такое «кататься юром»
- За какие грехи свинью сделали главным мясным блюдом на праздничном православном столе
- Что за «ушки» плавали в рождественском борще в домах смоленских католиков
- Кто такие славильщики и чем они отличаются от колядующих
- Как смоляне гадали во время Святок
- Как в рождественские дни проходили народные гуляния, дворянские балы и маскарады
- Зачем купцы в эти праздники давали «обеды для разных» и кто такие эти «разные»
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная. Между удалёнными локациями мы будем перемещаться на такси (входит в стоимость).
ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
|Дети до 15 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 458 туристов
Писатель, журналист и переводчик, с 2001 года интервьюировавший российских ветеранов Великой Отечественной и Холодной войн, а также переводивший книги их оппонентов для издательств «Яуза» и «Эксмо».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
С
Сона
5 фев 2025
Спасибо Максиму за креативную и вдохновляющую экскурсию! Очень интересная задумка,оригинальный маршрут,детали,которые не узнаешь больше нигде! Обязательно приеду ещё за рассказами о Смоленске!
А
Александр
10 янв 2025
Спасибо гиду за интересную и насыщенную экскурсию. Мы были как раз в новогодние праздники, но на самом деле экскурсию можно рекомендовать к посещению круглый год, так как в рамках нее
Ирина
7 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Оригинальная небанальная тема и увлекательный формат: исторически-поэтический квиз. С его помощью гораздо лучше и легче усваиваются полученные познания: надо запоминать буквы исторических названий и имен, из которых
Д
Дмитрий
7 янв 2025
Максим владеет глубокими знаниями о польских, литовских и русских традициях, в том числе празднования Рождества. Задание квеста зашифровано в стихотворении. Для того чтобы разгадать квест необходимо посетить основные достопримечательности города. Подача информации у Максима глубже, чем у других гидов.
В
Виталий
5 янв 2025
Очень понравилась экскурсия, необычная подача, видно, что человек увлечён и влюблен в свой город! Рекомендую.
Андрей
23 дек 2024
Очень понравилось, как будто попадаешь на экскурсию не в современный Смоленск, а в тот самый древний город. Тем более, что многие локации в городе выглядят почти так же, как много
