Экскурсия-квест: два Рождества в Смоленске

Путешествие в прошлое Смоленска: два Рождества, католическое и православное. Узнайте, как отмечали праздник шляхта и простой народ, разгадывая квест
Увлекательная экскурсия-квест в Смоленске предлагает погрузиться в атмосферу двух Рождеств на рубеже 19-20 веков.

Участники посетят католический костёл и православную церковь, узнают о традициях шляхты и простого народа.

Программа включает посещение исторических мест, таких как Площадь Победы и Лопатинский сад, где проходили ярмарки и гуляния. Участники разгадают философский квест, раскрывающий забытые смыслы праздника. Это путешествие обещает стать незабываемым опытом для всех
5
6 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🎄 Узнать о традициях двух Рождеств
  • 🏰 Посетить исторические места Смоленска
  • 🧩 Разгадать увлекательный квест
  • ⛪ Побывать в католическом костёле и православной церкви
  • 🎉 Ощутить атмосферу праздника прошлого века
Время начала: 12:00, 15:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Победы
  • Шеинов бастион
  • Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
  • Смоленская крепостная стена
  • Лопатинский сад
  • Могила генерала Скалона
  • Сад Блонье
  • Вознесенская церковь

Описание квеста

Вы увидите:

  • Площадь Победы — до революции Молоховскую площадь. Раньше здесь проходили рождественские ярмарки
  • Шеинов бастион — место тяжелых боёв прошлых эпох. В 19 веке оно стало у детворы любимым холмом для катания на салазках
  • Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — неоготическое здание конца 19 века с католическим приходом
  • Смоленскую крепостную стену — от памятника её создателю Фёдору Коню до Пушкинского сквера
  • Лопатинский сад — тут проходили народные гуляния и красовалась главная рождественская ёлка города
  • Могилу генерала Скалона — потомка древней французской аристократии, воевавшего на стороне России в 1812 году
  • Сад Блонье — он окружён особняками, в которых проходили главные новогодние балы и маскарады
  • Вознесенскую церковь конца 17 века — она построена по личному указу Петра I на месте обветшавшего деревянного храма, который в рождественские дни 1660-х годов посещала его мать Наталья Нарышкина

Я расскажу:

  • Как проходили дореволюционные рождественские ярмарки и как торговцы зазывали покупателей
  • На каких санках наши предки неслись с зимних гор и что такое «кататься юром»
  • За какие грехи свинью сделали главным мясным блюдом на праздничном православном столе
  • Что за «ушки» плавали в рождественском борще в домах смоленских католиков
  • Кто такие славильщики и чем они отличаются от колядующих
  • Как смоляне гадали во время Святок
  • Как в рождественские дни проходили народные гуляния, дворянские балы и маскарады
  • Зачем купцы в эти праздники давали «обеды для разных» и кто такие эти «разные»

Организационные детали

Экскурсия автопешеходная. Между удалёнными локациями мы будем перемещаться на такси (входит в стоимость).

ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Дети до 15 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 458 туристов
Писатель, журналист и переводчик, с 2001 года интервьюировавший российских ветеранов Великой Отечественной и Холодной войн, а также переводивший книги их оппонентов для издательств «Яуза» и «Эксмо».
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
С
Сона
5 фев 2025
Спасибо Максиму за креативную и вдохновляющую экскурсию! Очень интересная задумка,оригинальный маршрут,детали,которые не узнаешь больше нигде! Обязательно приеду ещё за рассказами о Смоленске!
А
Александр
10 янв 2025
Спасибо гиду за интересную и насыщенную экскурсию. Мы были как раз в новогодние праздники, но на самом деле экскурсию можно рекомендовать к посещению круглый год, так как в рамках нее
приводится рассказ и много интересных исторических фактов про Смоленск и его жителей. При этом сам формат подачи материала достаточно прост и понятен, даже с учетом того, что мы были с детьми. Маршрут экскурсии был хорошо продуман, при этом гид принимал во внимание наши пожелания и учитывал их. Узнали много нового и интересно провели время. Планируем вернуться и на другие экскурсии у данного гида.

Ирина
Ирина
7 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Оригинальная небанальная тема и увлекательный формат: исторически-поэтический квиз. С его помощью гораздо лучше и легче усваиваются полученные познания: надо запоминать буквы исторических названий и имен, из которых
потом нужно сложить слово, составляющее суть Рождества как праздника. Проходит по местам, которые лежат в стороне от путей обзорных экскурсий и открывают "другой Смоленск". Впервые удалось побывать на настоящем католическом богослужении и посмотреть удивительно атмосферное польское кладбище! Автор отлично владеет материалом и реально в теме, по пути рассказывает о других, формально не входящих в тему местах и достопримечательностях. Работает не по времени, а по результату: не спешит закончить путешествие по истечение номинально отведенного на маршрут времени. Рекомендую тем, кто хочет получить не просто знания, но эмоции и атмосферу!

Д
Дмитрий
7 янв 2025
Максим владеет глубокими знаниями о польских, литовских и русских традициях, в том числе празднования Рождества. Задание квеста зашифровано в стихотворении. Для того чтобы разгадать квест необходимо посетить основные достопримечательности города. Подача информации у Максима глубже, чем у других гидов.
В
Виталий
5 янв 2025
Очень понравилась экскурсия, необычная подача, видно, что человек увлечён и влюблен в свой город! Рекомендую.
Андрей
Андрей
23 дек 2024
Очень понравилось, как будто попадаешь на экскурсию не в современный Смоленск, а в тот самый древний город. Тем более, что многие локации в городе выглядят почти так же, как много
веков назад, и усиливают уютную рождественвскую атмосферу. Как и рассказы Максима о праздничных традициях смолян.
А традиции, как православные, так и католические здесь, как оказалось имеют свой особый колорит. Еще большее погружение создает квест, который проходишь во время экскурсии, особенно понравилось дочке разгадывать загадки. Спасибо Максиму за увлекательную экскурсию, интересный маршрут, эрудицию и культурный багаж. Однозначно рекомендую гида!

