Лопатинский сад – экскурсии в Смоленске

Найдено 20 экскурсий в категории «Лопатинский сад» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Добро пожаловать в Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600 за всё до 10 чел.
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Магия вечернего Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.
О Смоленске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300 за всё до 10 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека
Вдоль Смоленской крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500 за всё до 10 чел.
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800 за всё до 8 чел.
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
467 отзывов
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700 за человека
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 800 за всё до 10 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Город древний, город вечно молодой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает
Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
Расписание: ежедневно
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 300 за всё до 10 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
Начало: Пл. Победы, памятник Твардовскому и Теркину
Сегодня в 20:00
10 июня в 20:00
4 600 за всё до 12 чел.
Мифы и легенды Смоленска+ «Вампиры средней полосы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Смоленска+ «Вампиры средней полосы»
Начало: Башня Громовая, ул. Октябрьской Революции, д3,к. 1
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно
3 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • У
    Ульяна
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
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    отсюда. Дмитрий подсказал на какие ещё экскурсии стоит съездить и что посмотреть. Жалко, что мы только проездом, но обязательно вернёмся сюда ещё раз.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
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    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. 2,5 часа пролетели незаметно, было много интересной информации. Захотелось еще раз приехать в Смоленск! Экскурсовода рекомендуем всем!
  • М
    Майя
    28 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
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    знание истории, слушать такой прекрасный и богатый русский язык, такую грамотную речь - одно удовольствие! Рекомендуем всем, кто планирует посетить Смоленск (так любимый теперь нами).

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Лучшим отзывом станет восторженный отклик моего сына 10 лет, который вынес 3 часа и много что запомнил. Михаил -экскурсовод от Бога)))
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
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    как одно мгновение - программа составлена максимально информативно, позволяет посетить все основные достопримечательности города Смоленска за 1 день и при этом не устать. Наталья отработала на все 100% и даже больше. Большой плюс этой программы - соединение пешеходной части с поездкой на микроавтобусе. Переезды не более 10 минут между точками, куда пешком не доберешься, а по исторической части гулять одно удовольствие. Спасибо большое Наталье за её труд. Всем рекомендуем именно эту программу при посещении Смоленска 😉👍🏻🌸

    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Рекомендую
  • I
    Irina
    26 мая 2024
    Магия вечернего Смоленска
    Прекрасно погуляли по Смоленску, душевно!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Лопатинский сад»

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  1. Смоленск от древности до наших дней
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  3. Смоленск сквозь века
  4. Магия вечернего Смоленска
  5. О Смоленске с любовью
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
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