Дом — это не только адрес и номер. Люди, события, годы делают дома настоящими «проводниками» истории. Некоторые из них получают собственные имена, причем как народные так и официальные. На экскурсии приоткроем историю именных домов города и их самых известных жителей.
Ближайшие даты:
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
2
дек
дек
3
дек
дек
9
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Дом губернатора
- Дом Энгельгардта
- Дворец пионеров
- Дом «Героев железного потока»
- Дом Павлова
- Дом Ранфта
- Дом Тураева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На экскурсии узнаем:
- где в Смоленске «гостил» Наполеон;
- какие отношения связывали Пушкина и смоленского губернатора;
- об истории здания, получившего название в честь литературного романа;
- как звали самого богатого купца Смоленска и каким необычным дизайном отличался его дом;
- какой советский эксперимент уже 90 лет будоражит горожан. Важно знать: Экскурсия пешая (3 км). Продолжительность — 2 часа. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Октябрьской революции, 3Завершение: ул. Пржевальского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска
Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Похожие туры из Смоленска
Индивидуальная
3 часа
Тысячелетняя история Смоленска
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
ул. Пржевальского д. 3
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск духовный
Узнать об уникальных святынях города и проникнуться его древним очарованием
Завтра
19 ноя
21 ноя
22 ноя
4 000₽ за всё до 25 чел.