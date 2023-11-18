Именные дома Смоленска

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Дом — это не только адрес и номер. Люди, события, годы делают дома настоящими «проводниками» истории. Некоторые из них получают собственные имена, причем как народные так и официальные. На экскурсии приоткроем историю именных домов города и их самых известных жителей.
Именные дома Смоленска
Именные дома Смоленска
Именные дома Смоленска
Именные дома Смоленска
Именные дома Смоленска
Именные дома Смоленска
Именные дома Смоленска
Ближайшие даты:
18
ноя
19
ноя
25
ноя
26
ноя
2
дек
3
дек
9
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Дом губернатора
  • Дом Энгельгардта
  • Дворец пионеров
  • Дом «Героев железного потока»
  • Дом Павлова
  • Дом Ранфта
  • Дом Тураева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На экскурсии узнаем:

  • где в Смоленске «гостил» Наполеон;
  • какие отношения связывали Пушкина и смоленского губернатора;
  • об истории здания, получившего название в честь литературного романа;
  • как звали самого богатого купца Смоленска и каким необычным дизайном отличался его дом;
  • какой советский эксперимент уже 90 лет будоражит горожан. Важно знать: Экскурсия пешая (3 км). Продолжительность — 2 часа. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Октябрьской революции, 3
Завершение: ул. Пржевальского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура

Похожие туры из Смоленска

Тысячелетняя история Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
215 отзывов
Тысячелетняя история Смоленска
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
ул. Пржевальского д. 3
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
3 500 за всё до 10 чел.
Магия вечернего Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
2 500 за всё до 10 чел.
Смоленск духовный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Смоленск духовный
Узнать об уникальных святынях города и проникнуться его древним очарованием
Завтра
19 ноя
21 ноя
22 ноя
4 000 за всё до 25 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ