2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древнерусским храмам Смоленска, где каждый камень хранит эхо истории.
Вас ждет знакомство с уникальными памятниками 12 века, включая Церковь Петра и Павла, Храм Архангела Михаила
Вас ждет знакомство с уникальными памятниками 12 века, включая Церковь Петра и Павла, Храм Архангела Михаила
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные древнерусские храмы
- 📜 Исторические легенды и факты
- 🎤 Прекрасная акустика храмов
- 🗺 Возможность перемещаться на своем транспорте
- 📚 Узнаете о распространении письменности на Руси
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посещать Смоленск с июня по август, когда погода наиболее комфортная для длительных прогулок, а природа радует зеленью. В это время вы сможете в полной мере насладиться красотой древних храмов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но учтите, что возможны дожди и прохладная погода. Зимой и в начале весны посещение возможно, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может усложнить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Петра и Павла
- Храм Архангела Михаила
- Церковь Иоанна Богослова
Описание экскурсии
История и легенды древних храмов
Вы посетите старинную местность Смядынь, где в 1015 году был убит князь Глеб, ставший одним из первых почитаемых православных святых. А еще зайдете в три сохранившихся домонгольских храма 12 века и узнаете историю их основания и строительства. В программе экскурсии:
- Церковь Петра и Павла — самый древний памятник каменного зодчества в Смоленске, созданный во время княжения Ростислава Мстиславича, внука Владимира Мономаха.
- Храм Архангела Михаила — один из красивейших храмов Древней Руси. Он поразит вас величием, устремленностью ввысь и прекрасной акустикой, которую обеспечивают голосники. Я расскажу, как его описывает Ипатьевская летопись.
- Церковь Иоанна Богослова — крупный просветительский центр древности. Вы узнаете, каким образом он способствовал распространению письменности на Руси.
Организационные детали
Маршрут достаточно протяженный. По желанию, мы можем перемещаться между объектами на вашем транспорте или на такси.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Днепра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 16331 туриста
Меня зовут Наталья, я и мои коллеги, профессиональные гиды-экскурсоводы, имеющие аккредитацию и значительный опыт работы, с радостью познакомим вас с уникальной историей города. Мы проведём для вас увлекательные экскурсии, на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Наталья чудесный рассказчик, твердый профессионал своего дела и потрясающе добрый и отзывчивый человек!
Мы с мамой не заметили, как пролетело больше 2х часов, когда силой таланта рассказчика Натальи оживали Роман Ростиславович, Давид и сам Ростислав. Категорически рекомендую начинать знакомство со Смоленском с его старины, о которой Вам чудесно поведает Наталья.
Мы с мамой не заметили, как пролетело больше 2х часов, когда силой таланта рассказчика Натальи оживали Роман Ростиславович, Давид и сам Ростислав. Категорически рекомендую начинать знакомство со Смоленском с его старины, о которой Вам чудесно поведает Наталья.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо гиду Александре за интересную экскурсию по храмам 12 века. Очень много познавательной информации, очень красивые храмы. Бонусом даже был Успенский собор. Остались очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
С
От всей души благодарим Александру за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: мы посетили древнейшие храмы Смоленска, при этом поговорили о городе, его истории, жителях и просто влюбились в Смоленск с
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсию проводила Маргарита. Вместе с Маргаритой мы окунулись в 11-12 век нашей истории. Осмотрели четыре действующих храма. Маргарита - замечательный рассказчик! Экскурсия была организована оптимально и грамотно. По городу мы
Вам был полезен этот отзыв?
Чудесная экскурсия в чудесном городе! Всей нашей семье программа и рассказ экскурсовода Натальи были очень интересны и понятны. Особенно хочется отметить, что Наталья пошла навстречу нашей просьбе, и мы сделали
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья была занята и порекомендовала нам свою знакомую, Маргарита не только замечательный гид с обширными знаниями, но и очень приятный и чуткий человек. При встрече она полушутя сказала, что молчать
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии на «Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске»
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск и Польша
Исследовать непростую историю взаимоотношений Речи Посполитой и России
Начало: В саду Блонье
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги
Завтра в 15:00
14 авг в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Смоленск духовный
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Сегодня в 14:30
13 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 25 чел.
от 5650 ₽ за экскурсию