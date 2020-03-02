2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

История и легенды древних храмов Вы посетите старинную местность Смядынь, где в 1015 году был убит князь Глеб, ставший одним из первых почитаемых православных святых. А еще зайдете в три сохранившихся домонгольских храма 12 века и узнаете историю их основания и строительства. В программе экскурсии:
Церковь Петра и Павла — самый древний памятник каменного зодчества в Смоленске, созданный во время княжения Ростислава Мстиславича, внука Владимира Мономаха.
Храм Архангела Михаила — один из красивейших храмов Древней Руси. Он поразит вас величием, устремленностью ввысь и прекрасной акустикой, которую обеспечивают голосники. Я расскажу, как его описывает Ипатьевская летопись.
Церковь Иоанна Богослова — крупный просветительский центр древности. Вы узнаете, каким образом он способствовал распространению письменности на Руси.
Организационные детали
Маршрут достаточно протяженный. По желанию, мы можем перемещаться между объектами на вашем транспорте или на такси.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на набережной Днепра.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Наталья. Я гид не только по профессии, но и по велению души. Восхищаюсь и горжусь родным Смоленском и всегда стараюсь передать свою любовь к городу путешественникам. Мне очень нравится делиться знаниями, и я с радостью познакомлю вас с необыкновенной историей, культурой и самыми интересными местами Смоленска. До скорой встречи!
Большое спасибо Наталье за экскурсию! Были в прошлую среду, 26 февраля, на "Шедеврах русского зодчества". Гид - супер профессионал, экскурсия очень информативна. Все очень позитивно и внимательно по отношению к туристам. Даже обещанный дождь не пошел, а выглянуло солнце. Будем рекомендовать своим друзьям!
Евгений
25 февраля 2020
Все прошло отлично!!! Наталья профессионал и просто замечательный человек, который знает и любит свой город. Всем рекомендую!!! Мы брали 2 экскурсии "Самобытный Смоленск" и "Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске" (2 дня). После них, город стал намного ближе и роднее, в этом огромная заслуга Натальи!!!! (Состав участников: 4 взрослых и 2-е детей, 7 и 10 лет)
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Вы раскроете самые интересные страницы истории Смоленска, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите достопримечательности раннего Средневековья и Нового времени. А еще посетите Свято-Успенский Кафедральный собор и впечатлитесь видами города с Соборного холма.
Услышать героическую историю древнего города и насладиться его красотой на душевной экскурсии
Вы погуляете по историческому центру Смоленска и узнаете о нем интересные факты, жутковатые легенды и тайны. Я не только увлекательно и вдохновенно расскажу о городе, но и помогу прочувствовать царящую в нем атмосферу «седой старины», в которой слились воедино несколько столетий.
Узнать об уникальных святынях города и проникнуться его древним очарованием
Почему Смоленск можно назвать православной сокровищницей? Почему святыни города так духовно и исторически значимы? Я отвечу на эти вопросы, понятно и увлекательно расскажу о святых, которые прославили древний город и Смоленскую землю. Маршрут включит Успенский собор, храмы 12 века, монастыри и набережную Днепра, подарит дивные виды города.
Исследовать исторический центр, узнать неожиданные факты о городе и пополнить словарный запас
Изучение языка невозможно без практики и погружения в среду, но не у каждого есть возможность отправиться за рубеж. Для всех, кто уже прошел азы обучения английскому и хочет поднять свой уровень, я разработал прогулку, которая откроет Смоленск с новой стороны. Вы познакомитесь с историей города и его тайнами и запомните много новых слов!
Главные исторические события и герои тысячелетнего Смоленска на экскурсии вдоль крепостной стены
38 — именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только «ожерельем всея Руси», но и защитницей ее западных границ в самые тяжелые годы нашей истории. Мы пройдем по периметру крепостной стены (ок 6 км), я познакомлю вас с этим уникальным памятником архитектуры и фортификационным сооружением и вместе с тем — с тысячелетней историей Смоленска, все события которой, как драгоценные жемчужины, нанизаны на нить крепостной стены.
Рассмотреть древние храмы и башни и услышать занимательные легенды и предания
Вы познакомитесь с самой длинной средневековой крепостью, сохранившейся в России. Я расскажу, по чьему приказу она была построена, кто ее осаждал, какие знаменитые люди с ней связаны, и раскрою секрет «годуновского проклятья».
Изучить величественный Успенский собор и церкви XII века, а также погулять по живописной набережной
Я расскажу о становлении и развитии Великого княжества Смоленского со времен крещения Руси. Покажу древнейшие местные храмы со святынями, аналогов которым нет на Руси, и раскрою самые любопытные факты из их истории. А еще вы пройдете по набережной, построенной к 1150-летию города, и насладитесь чудесными видами.