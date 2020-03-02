2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»

Главные исторические события и герои тысячелетнего Смоленска на экскурсии вдоль крепостной стены

38 — именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только «ожерельем всея Руси», но и защитницей ее западных границ в самые тяжелые годы нашей истории. Мы пройдем по периметру крепостной стены (ок 6 км), я познакомлю вас с этим уникальным памятником архитектуры и фортификационным сооружением и вместе с тем — с тысячелетней историей Смоленска, все события которой, как драгоценные жемчужины, нанизаны на нить крепостной стены.