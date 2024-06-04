🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 488 отзывов Самобытный Смоленск Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки) 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 198 отзывов Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории Начало: На Б. Советской улице 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории 4 500 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва О Смоленске с любовью Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ... 4 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории Начало: На набережной Днепра 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории Начало: На улице Октябрьской революции 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 2 отзыва Погружение в историю Смоленска (в группе) Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя Начало: На площади Победы 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого Начало: Соборный двор 5 350 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 22 отзыва 38 башен Смоленска - уникальное путешествие в прошлое Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены Начало: На набережной 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк... 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 467 отзывов Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города Расписание: Выходные и праздники от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев Расписание: Ежедневно в вечернее время. от 5 000 ₽ за всё до 16 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Были и легенды Смоленской крепости Начало: Пл. Победы Расписание: Ежедневно от 5 000 ₽ за всё до 16 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов «Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1 Расписание: ежедневно от 7 500 ₽ за всё до 16 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Тайны немецкого бункера «Barenhalle» Начало: ТРЦ «Галактика» Расписание: По договоренности 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв «Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида 6 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Экскурсия вдоль Смоленской крепости Начало: Никольские ворота 3 000 ₽ за всё до 10 чел.