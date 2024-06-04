Экскурсии Смоленска об истории и архитектуре

Найдено 21 экскурсия в категории «История и архитектура» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самобытный Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
488 отзывов
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Сегодня в 18:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Смоленск вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
198 отзывов
Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории
Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории
Начало: На Б. Советской улице
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
700 за человека
Смоленск духовный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 25 чел.
О Смоленске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300 за всё до 10 чел.
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 900 за всё до 5 чел.
Именные дома Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по именным домам Смоленска: путеводитель в прошлое
Встречайте дух времени в уникальном туре по именным домам Смоленска, где каждый угол говорит истории
Начало: На улице Октябрьской революции
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека
Золотые купола Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 10 чел.
38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
38 башен Смоленска - уникальное путешествие в прошлое
Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги
17 июня в 08:30
20 июня в 08:30
8 000 за всё до 5 чел.
Вдоль Смоленской крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500 за всё до 10 чел.
Welcome to Смоленск - экскурсия для изучающих английский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
467 отзывов
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700 за человека
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Были и легенды Смоленской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Были и легенды Смоленской крепости
Начало: Пл. Победы
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Начало: ТРЦ «Галактика»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Старинные храмы Смоленска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900 за всё до 3 чел.
Смоленск 12 века: храмы и руины
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия вдоль Смоленской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия вдоль Смоленской крепости
Начало: Никольские ворота
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Тайны Успенского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Все было отлично! Спасибо, Маргарите!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Очень понравился гид! она живая, интересная, приятная в общении, отзывчивая к просьбам и предложениям! любит историю и свой город! очень понравилось, время пролетело незаметно
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Отличная экскурсия с Натальей. Договорились день в день (буквально за пару часов) чему были очень рады. И экскурсия выше всяких
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    похвал! Интересно, занимательно, и с большой любовью к городу (которая и нам передалась). Хотя экскурсия была 3 часа пешком даже самый маленький «клиент» 5 лет остался доволен

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Смоленск вчера, сегодня, завтра
    После этой экскурсии Вы узнаете Смоленск со всех сторон: исторической,культуной, уникальной (по легендам). Спасибо огромное Тамара за увлекательную экскурсию,3 часа пролетели полезно и занимательно!
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Лучшим отзывом станет восторженный отклик моего сына 10 лет, который вынес 3 часа и много что запомнил. Михаил -экскурсовод от Бога)))
  • П
    Переверзева
    26 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Виктор- это лучший экскурсовод, он так интересно и занимательно нам все рассказывал, показывал, даже напевал песни Михаила Васильевича Исаковского. Мы
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    в восторге. Спасибо вам большое- посетили знаковые места города, памятники известным людям и защитникам города. Все доступно, четко и понятно, на любой вопрос всегда отвечал, не просто двумя словами, а подробно все объяснял. Очень советуем попасть на экскурсию с Виктором, не пожалеете. Спасибо огромное, экскурсия на 5+++

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Были на экскурсии 19 мая 2024г. Гиду Виктору А. большое спасибо. Видно профессионализм, любовь к городу и хорошее чувство юмора. На столько интересная подача, что понравилось даже ребенку 11 лет. Мы влюбились в Смоленск. Рекомендую!
  • и
    инна
    19 мая 2024
    Смоленск вчера, сегодня, завтра
    Прекрасная экскурсия и прекрасный гид. Очень живо, интересно, познавательно. Не смотря на плохую погоду и дождь 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо
  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Погружение в историю Смоленска (в группе)
    Экскурсия мне понравилась! Виктор отличный гид, структурированно и с юмором подаёт материал, интересно было слушать! Спасибо!
    Экскурсия мне понравилась! Виктор отличный гид, структурированно и с юмором подаёт материал, интересно было слушать! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Смоленск вчера, сегодня, завтра
    Роскошная экскурсия по городу! Невероятные впечатления. Ольга с такой любовью, уважением, теплом говорила о родном городе, его жителях, его прошлом
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    и настоящем - в самое сердце! Услышанное и увиденное обсуждали с мужем и дочкой потом аж до вечера:) Большое спасибо за прекрасный день! Очень хочется вернуться. И не раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «История и архитектура»

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  7. Успенский собор (Мономаха)
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  10. Соборная гора
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