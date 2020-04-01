Елена проводит ещё 2 экскурсии

Смоленск сквозь эпохи Вы увидите овеянный легендами Королевский бастион XVII века и услышите о далеких событиях, определивших ход истории всего Российского государства. Рассмотрите валы старинной цитадели и пройдете вдоль могучей и величественной крепостной стены. А также проверите, сбылось ли страшное заклятие, наложенное на стены и башни Борисом Годуновым, и узнаете интересные факты о том, как строили крепость и как ей удалось выдержать несколько осад.
Колоритный Смоленск Смоленск славится богатой историей. Рассматривая дореволюционные памятники, вы услышите о войне с Наполеоном и других кровопролитных боях, выпавших на долю города. Кроме того, заглянете в сад Блонье и Лопатинский сад и оцените старинные площади и особняки в огнях вечерней подсветки. А я помогу раскрыть самобытный характер Смоленска и понять, что отличает его от других городов страны.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у входа в сад Блонье.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я коренная смолянка и дипломированный экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — любимое хобби и одновременно дело для души. Не устаю восхищаться родным городом, поэтому с удовольствием поделюсь с вами интересными историями, покажу самые красивые места, расскажу о Смоленске с упоением!
Исследовать нетуристические и самые колоритные уголки города на прогулке по его семи холмам
Если вы уже встретились с главными достопримечательностями Смоленска, самое время заглянуть туда, где скрыт его истинный дух. Мы пройдем по булыжным мостовым, по которым не ступала нога туриста, взглянем на Смоленск с необычных ракурсов, отыщем дворики, где время замерло в 19 столетии, и вспомним легенды города, стоящего на семи холмах.
Услышать героическую историю древнего города и насладиться его красотой на душевной экскурсии
Вы погуляете по историческому центру Смоленска и узнаете о нем интересные факты, жутковатые легенды и тайны. Я не только увлекательно и вдохновенно расскажу о городе, но и помогу прочувствовать царящую в нем атмосферу «седой старины», в которой слились воедино несколько столетий.
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Вы раскроете самые интересные страницы истории Смоленска, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите достопримечательности раннего Средневековья и Нового времени. А еще посетите Свято-Успенский Кафедральный собор и впечатлитесь видами города с Соборного холма.
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
На обзорной экскурсии по Смоленску я покажу главные достопримечательности города и расскажу об основных вехах его истории: о торговом средневековом пути «из варяг в греки», о процветании Смоленского княжества в XII веке, о захватчиках смоленской земли разных эпох, а также о легендах и преданиях города и о современном Смоленске, который называют «бриллиантовой столицей России».
Познакомиться с историей города через судьбу купеческого сословия и увидеть главные памятники
Наш город возник на перепутье крупных торговых путей. Хозяйская рука купцов, фабрикантов и банкиров до сих пор отчетливо прослеживается в облике Смоленска. Я расскажу о выдающихся жителях и их благодеяниях, историю крепостной стены, старинных храмов и особняков.
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Вы прогуляетесь по городу, который за свои размеры в старину сравнивали с Киевом, а за погоду сегодня – с Лондоном. Узнаете о роли его пригорода на торговом маршруте «из варяг в греки», о значении Смоленска в отечественных войнах, о том, чем сейчас живет город и даже попробуете разгадать, что с ним будет дальше. Автор экскурсии – смоленский журналист, поэтому море интересных историй о городе и его жителях вам гарантированы.
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Я расскажу, как развивался Смоленск с древнейших времен и до наших дней. Покажу могучую древнюю крепость, Успенский собор, Лопатинский сад, парк Блонье, памятник Глинке и помогу почувствовать особую атмосферу героического города.
Спортивная экскурсия по Смоленску с душой, погружением в историю и пользой для тела
У многих людей есть традиция знакомиться с городом, совершая по нему пробежку. Если вы принадлежите к числу таких людей или хотите стать одним из них, то эта экскурсия вам как раз подойдет. Вместе мы пробежим по парадным и малоизвестным улочкам города и погрузимся в его повседневную жизнь и тысячелетнюю историю.