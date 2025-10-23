Елена проводит ещё 2 экскурсии

Вечерний Смоленск оживает в свете огней. Узнайте о его истории, легендах и уникальных достопримечательностях, которые делают город особенным
Вечерний Смоленск поражает своей красотой и историей. Прогулка вдоль крепостной стены и Королевского бастиона раскроет перед вами многовековые тайны.
Вы узнаете о событиях, изменивших ход истории, и услышите о знаменитых личностях, связанных с городом. В огнях вечерней подсветки старинные площади и особняки приобретают особое очарование. Это путешествие поможет понять уникальный характер Смоленска и полюбить его навсегда
Вы увидите овеянный легендами Королевский бастион XVII века и услышите о далеких событиях, определивших ход истории всего Российского государства. Рассмотрите валы старинной цитадели и пройдете вдоль могучей и величественной крепостной стены. А также проверите, сбылось ли страшное заклятие, наложенное на стены и башни Борисом Годуновым, и узнаете интересные факты о том, как строили крепость и как ей удалось выдержать несколько осад.
Колоритный Смоленск
Смоленск славится богатой историей. Рассматривая дореволюционные памятники, вы услышите о войне с Наполеоном и других кровопролитных боях, выпавших на долю города. Кроме того, заглянете в сад Блонье и Лопатинский сад и оцените старинные площади и особняки в огнях вечерней подсветки. А я помогу раскрыть самобытный характер Смоленска и понять, что отличает его от других городов страны.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2172 туристов
Я коренная смолянка и дипломированный экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — любимая профессия и одновременно дело для души. Не устаю восхищаться родным городом, поэтому с удовольствием поделюсь с вами интересными историями, покажу самые красивые места, расскажу о Смоленске с упоением!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
–
3
2
2
–
1
1
Елена
Добрый день! Экскурсия замечательная. Лёгкая по маршруту, красивая, по окрестностям и очень познавательная. Город достаточно советский, запущенный, но сквер с памятником Глинки, старинные дома с привидениями и ожившей историей - это очень интересно. Спасибо за экскурсию.
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А
Анна
Елена замечательный экскурсовод. Все рассказала просто, понятно, интересно. Удалось представить историю в красках. Несмотря на то, что шел снежок и был вечер, все очень красиво. Рекомендую обязательно смотреть вечерний Смоленск! И Елену однозначно рекомендую как отличного экскурсовода.
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Юлия
Мы были очарованы вечерним Смоленском. Первый день зимы, мягкий снег, весь город - белоснежная сказка! Рассказ Елены о разных периодах жизни Смоленска, известных людях, значимых событиях помог нам понять и полюбить "Западные ворота России"! Елена - настоящий профессионал, очень приятный собеседник, позитивный человек, внимательный к группе гид. Рекомендуем этот маршрут и, конечно, в сопровождении Елены!
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Г
Галина
Очень милый и знающий экскурсовод. Рекомендую однозначно!!! Некоторые вопросы истории России после экскурсии полностью прояснились👍
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Леонид
Спасибо огромное Елене, за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам очень понравилось!
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Мосевич
При условии того что погода испортилась, нам предложили перенести экскурсию на на утро! Встретились в удобном для нас месте с учетом гостиницы и времени! Экскурсия была полна интересными моментами и активностями для детей!