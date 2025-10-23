Елена проводит ещё 2 экскурсии

Вечерний Смоленск поражает своей красотой и историей. Прогулка вдоль крепостной стены и Королевского бастиона раскроет перед вами многовековые тайны. Вы узнаете о событиях, изменивших ход истории, и услышите о знаменитых личностях, связанных с городом. В огнях вечерней подсветки старинные площади и особняки приобретают особое очарование. Это путешествие поможет понять уникальный характер Смоленска и полюбить его навсегда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Смоленск сквозь эпохи

Вы увидите овеянный легендами Королевский бастион XVII века и услышите о далеких событиях, определивших ход истории всего Российского государства. Рассмотрите валы старинной цитадели и пройдете вдоль могучей и величественной крепостной стены. А также проверите, сбылось ли страшное заклятие, наложенное на стены и башни Борисом Годуновым, и узнаете интересные факты о том, как строили крепость и как ей удалось выдержать несколько осад.

Колоритный Смоленск

Смоленск славится богатой историей. Рассматривая дореволюционные памятники, вы услышите о войне с Наполеоном и других кровопролитных боях, выпавших на долю города. Кроме того, заглянете в сад Блонье и Лопатинский сад и оцените старинные площади и особняки в огнях вечерней подсветки. А я помогу раскрыть самобытный характер Смоленска и понять, что отличает его от других городов страны.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.