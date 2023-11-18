Можно по разному относиться к советскому периоду нашей страны, но безусловный факт — в этой стране жили мы, наши родители, деды и прадеды.
К сожалению сегодня все меньше и меньше объектов, которые являются «мостиками» между культурой прошлого и современными реалиями.
Я решил пройтись по городу и найти вывески, мозаики, памятники архитектуры, а также немного окунуться в историю социалистического прошлого.
К сожалению сегодня все меньше и меньше объектов, которые являются «мостиками» между культурой прошлого и современными реалиями.
Я решил пройтись по городу и найти вывески, мозаики, памятники архитектуры, а также немного окунуться в историю социалистического прошлого.
Ближайшие даты:
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
2
дек
дек
3
дек
дек
9
дек
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- ЦУМ
- Барельефы
- Дом быта "Гамаюн"
- ТЦ "Юнона"
- "Московский дворик"
- Площадь Ленина
- Мозаика Ленина и Маркса
- Ул. Ленина
- Кинотеатр "Октябрь"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На экскурсии вы узнаете:
- работы какого смоленского художника уничтожаются чаще остальных;
- как в коммунистическом обществе появился магазин с именем древнеримской богини;
- путь Дома Советов от «спичечного коробка» до ампира;
- куда с мозаики на стене Смол.
- ГУ пропал Энгельс;
- как по городу перемещалась гостиница «Россия». Важно знать: Экскурсия пешая (4 км). Продолжительность — 2 часа. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Октябрьской Революции, 17Завершение: площадь Победы, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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