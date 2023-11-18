Можно по разному относиться к советскому периоду нашей страны, но безусловный факт — в этой стране жили мы, наши родители, деды и прадеды.



К сожалению сегодня все меньше и меньше объектов, которые являются «мостиками» между культурой прошлого и современными реалиями.



Я решил пройтись по городу и найти вывески, мозаики, памятники архитектуры, а также немного окунуться в историю социалистического прошлого.