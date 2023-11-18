СССР: вчера, сегодня, завтра?

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Можно по разному относиться к советскому периоду нашей страны, но безусловный факт — в этой стране жили мы, наши родители, деды и прадеды.

К сожалению сегодня все меньше и меньше объектов, которые являются «мостиками» между культурой прошлого и современными реалиями.

Я решил пройтись по городу и найти вывески, мозаики, памятники архитектуры, а также немного окунуться в историю социалистического прошлого.
СССР: вчера, сегодня, завтра?
СССР: вчера, сегодня, завтра?
СССР: вчера, сегодня, завтра?
СССР: вчера, сегодня, завтра?
СССР: вчера, сегодня, завтра?
СССР: вчера, сегодня, завтра?
СССР: вчера, сегодня, завтра?
Ближайшие даты:
18
ноя
19
ноя
25
ноя
26
ноя
2
дек
3
дек
9
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • ЦУМ
  • Барельефы
  • Дом быта "Гамаюн"
  • ТЦ "Юнона"
  • "Московский дворик"
  • Площадь Ленина
  • Мозаика Ленина и Маркса
  • Ул. Ленина
  • Кинотеатр "Октябрь"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На экскурсии вы узнаете:

  • работы какого смоленского художника уничтожаются чаще остальных;
  • как в коммунистическом обществе появился магазин с именем древнеримской богини;
  • путь Дома Советов от «спичечного коробка» до ампира;
  • куда с мозаики на стене Смол.
  • ГУ пропал Энгельс;
  • как по городу перемещалась гостиница «Россия». Важно знать: Экскурсия пешая (4 км). Продолжительность — 2 часа. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Октябрьской Революции, 17
Завершение: площадь Победы, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска

Индивидуальные
Пешеходные
Для пенсионеров
История и архитектура
Площадь Победы
Популярные места
Смоленская Крепость

Похожие туры из Смоленска

Назад в СССР - путешествие в 20-й век
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Назад в СССР - путешествие в 20-й век
пл. Победы
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
3 900 за всё до 16 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ