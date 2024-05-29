Площадь Победы – экскурсии в Смоленске

Найдено 10 экскурсий в категории «Площадь Победы» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800 за всё до 8 чел.
Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
467 отзывов
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700 за человека
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 800 за всё до 10 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Город древний, город вечно молодой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
Начало: Пл. Победы, памятник Твардовскому и Теркину
Сегодня в 20:00
10 июня в 20:00
4 600 за всё до 12 чел.
Первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно
3 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Прекрасный солнечный выходной провели в Смоленске с экскурсоводом Ольгой. Спасибо большое за интересную прогулку по исторической части города
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Лучшим отзывом станет восторженный отклик моего сына 10 лет, который вынес 3 часа и много что запомнил. Михаил -экскурсовод от Бога)))
  • П
    Переверзева
    26 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Виктор- это лучший экскурсовод, он так интересно и занимательно нам все рассказывал, показывал, даже напевал песни Михаила Васильевича Исаковского. Мы
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    в восторге. Спасибо вам большое- посетили знаковые места города, памятники известным людям и защитникам города. Все доступно, четко и понятно, на любой вопрос всегда отвечал, не просто двумя словами, а подробно все объяснял. Очень советуем попасть на экскурсию с Виктором, не пожалеете. Спасибо огромное, экскурсия на 5+++

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Были на экскурсии 19 мая 2024г. Гиду Виктору А. большое спасибо. Видно профессионализм, любовь к городу и хорошее чувство юмора. На столько интересная подача, что понравилось даже ребенку 11 лет. Мы влюбились в Смоленск. Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    20 мая 2024
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Огромное спасибо Наталье! Вся группа была в восторге от такой интересной и познавательной экскурсии. Да еще и с погодой повезло. Всем рекомендую!!!!!!!!
  • Т
    Тихонюк
    15 мая 2024
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия!!! Татьяна Аркадьевна отличный экскурсовод, любит своё дело и свой город. Отдельное спасибо за перенос экскурсии, нам было удобнее на 2 часа раньше запланированного времени и под нас подстроились.
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
    Виктор - большой молодец! Видео, что человек очень любит свой город и гордится им. Гуляли 3 часа, услышали очень много интересного. Спасибо большое!
  • А
    Алеся
    12 мая 2024
    «Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
    Добрый день. 10 мая в компании Тамары мы знакомились с чудесным городом Смоленск. У нас была компания 6 взрослых и 4
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    детей разного возраста (от 6 до 14). Погода в этот день была разнообразна, но нам это никак не мешало. Тамара с большой любовью рассказывала нам о городе и о его выдающихся жителях, все были увлечены, Тамара отлично ладит с детьми и увлекает их. Мы ОЧЕНЬ рады, что обратились именно к Тамаре. Спасибо большое.

  • В
    Василий
    11 мая 2024
    «Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
    Тамара, отличный экскурсовод. Экскурсия живая интересная не статичная. Но что самое важное смогла гибко подстроиться к нашему запросу сделать акцент на ребенка. В результате интересно было всем. 2 часа пролетели незаметно, несмотря на недружелюбную в тот день погоду. Однозначно рекомендую.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Город древний, город вечно молодой
    Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию. Три часа полетели незаметно. Великолепное знание истории города и самое главное- чувствуется любовь к Смоленску.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Площадь Победы»

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  1. «Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
  2. Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
  3. Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
  4. Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
  5. Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
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  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
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