Следы СССР на улицах Смоленска
Индивидуальная экскурсия в Смоленске

Погрузитесь в эпоху СССР, открывая уникальные архитектурные и художественные объекты Смоленска

История СССР оставила неизгладимый след в культуре и архитектуре Смоленска.

На экскурсии «Следы СССР на улицах Смоленска» вы увидите, как советское прошлое отражается в городской среде.

Вас ждет знакомство с уникальными барельефами, мозаиками и памятниками, которые расскажут о быте и устройстве общества той эпохи.

Вы узнаете о судьбе знаменитых смоленских зданий и монументов, о том, как они преобразовывались и что из себя представляют сегодня. Эта пешеходная экскурсия позволит вам ощутить дух времени и понять, как жили люди в эпоху СССР.

Подробности о местах сбора, продолжительности прогулки и рекомендациях по одежде будут предоставлены после бронирования.

Приглашаем вас пройти по маршруту истории и архитектуры Смоленска, сохранившего следы советского наследия
Следы СССР на улицах Смоленска
Следы СССР на улицах Смоленска
Следы СССР на улицах Смоленска
Ближайшие даты:
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт рассказ о Центральном универмаге, кинотеатрах, ряде образовательных учреждений, доме быта, дворике скульптур и об альтернативной деятельности Владимира Маяковского.

Вы узнаете:

  • как в советское время появился магазин с именем древнеримской богини;
  • работы какого смоленского художника уничтожаются чаще остальных;
  • куда с мозаики на стене вуза пропал Энгельс;
  • почему по городу перемещалась гостиница «Россия»;
  • как Дом Советов прошёл путь от «спичечного коробка» до ампира;
  • почему в Смоленске появлялись дома в форме цифр 4 и 5;
  • как Ленин оказался в компании восточных женщин.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнтельных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле улицы Октябрьской революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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