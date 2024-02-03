История СССР оставила неизгладимый след в культуре и архитектуре Смоленска.



На экскурсии «Следы СССР на улицах Смоленска» вы увидите, как советское прошлое отражается в городской среде.



Вас ждет знакомство с уникальными барельефами, мозаиками и памятниками, которые расскажут о быте и устройстве общества той эпохи.



Вы узнаете о судьбе знаменитых смоленских зданий и монументов, о том, как они преобразовывались и что из себя представляют сегодня. Эта пешеходная экскурсия позволит вам ощутить дух времени и понять, как жили люди в эпоху СССР.



Подробности о местах сбора, продолжительности прогулки и рекомендациях по одежде будут предоставлены после бронирования.



Приглашаем вас пройти по маршруту истории и архитектуры Смоленска, сохранившего следы советского наследия