Погрузитесь в эпоху СССР, открывая уникальные архитектурные и художественные объекты Смоленска
История СССР оставила неизгладимый след в культуре и архитектуре Смоленска.
На экскурсии «Следы СССР на улицах Смоленска» вы увидите, как советское прошлое отражается в городской среде.
Вас ждет знакомство с уникальными барельефами, мозаиками и памятниками, которые расскажут о быте и устройстве общества той эпохи.
Вы узнаете о судьбе знаменитых смоленских зданий и монументов, о том, как они преобразовывались и что из себя представляют сегодня. Эта пешеходная экскурсия позволит вам ощутить дух времени и понять, как жили люди в эпоху СССР.
Подробности о местах сбора, продолжительности прогулки и рекомендациях по одежде будут предоставлены после бронирования.
Приглашаем вас пройти по маршруту истории и архитектуры Смоленска, сохранившего следы советского наследия
На экскурсии «Следы СССР на улицах Смоленска» вы увидите, как советское прошлое отражается в городской среде.
Вас ждет знакомство с уникальными барельефами, мозаиками и памятниками, которые расскажут о быте и устройстве общества той эпохи.
Вы узнаете о судьбе знаменитых смоленских зданий и монументов, о том, как они преобразовывались и что из себя представляют сегодня. Эта пешеходная экскурсия позволит вам ощутить дух времени и понять, как жили люди в эпоху СССР.
Подробности о местах сбора, продолжительности прогулки и рекомендациях по одежде будут предоставлены после бронирования.
Приглашаем вас пройти по маршруту истории и архитектуры Смоленска, сохранившего следы советского наследия
Ближайшие даты:
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
6
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
9
фев
фев
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Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт рассказ о Центральном универмаге, кинотеатрах, ряде образовательных учреждений, доме быта, дворике скульптур и об альтернативной деятельности Владимира Маяковского.
Вы узнаете:
- как в советское время появился магазин с именем древнеримской богини;
- работы какого смоленского художника уничтожаются чаще остальных;
- куда с мозаики на стене вуза пропал Энгельс;
- почему по городу перемещалась гостиница «Россия»;
- как Дом Советов прошёл путь от «спичечного коробка» до ампира;
- почему в Смоленске появлялись дома в форме цифр 4 и 5;
- как Ленин оказался в компании восточных женщин.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнтельных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле улицы Октябрьской революции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 93 туристов
Приветствую! Если хотите узнать больше о Смоленске, к вашим услугам — экскурсовод, прошедший путь от блогера до профессионального гида. Я готов раскрыть вам город с разных сторон. Провожу обзорные экскурсии для первого знакомства и ряд авторских для тех, кто уже бывал в Смоленске или проживает в нем. Понятный слог, живой диалог и прекрасное настроение — мои верные спутники.
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