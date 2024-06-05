1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Сегодня в 18:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Знакомство со Смоленском: прогулка-квест
Нырнуть в легендарное прошлое города, разгадать с десяток загадок и увидеть самое-самое
Начало: Сад им. Глинки
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Башня Громовая
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории
Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории
Начало: На Б. Советской улице
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
24 июня в 09:30
25 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
24 июня в 10:00
25 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам
Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
38 башен Смоленска - уникальное путешествие в прошлое
Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги
17 июня в 08:30
20 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Welcome to Смоленск - экскурсия для любителей английского и истории
Поднимите свой уровень английского, исследуя богатую историю и культуру Смоленска в увлекательной экскурсии
Начало: у памятника Александру Твардовскому и Василию Терк...
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Смоленск мистический»: двухчасовая прогулка по загадочным местам
Погрузитесь в атмосферу тайн и мистики во время прогулки по старинному Смоленску. Узнайте истории, скрытые от большинства
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: По договоренности
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 6 300₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Начало: Смоленск, городской сад имени М.И. Глинки
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Были и легенды Смоленской крепости
Начало: Пл. Победы
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Смоленск: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает
Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
Расписание: ежедневно
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Начало: «Арка с орденами», ориентир пл. Ленина
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
1 час
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
Расписание: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Смоленска: обзорная экскурсия по знаковым местам
Начало: Пл. Победы, памятник Твардовскому и Теркину
Сегодня в 20:00
10 июня в 20:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы и легенды Смоленска+ «Вампиры средней полосы»
Начало: Башня Громовая, ул. Октябрьской Революции, д3,к. 1
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия вдоль Смоленской крепости
Начало: Никольские ворота
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana5 июня 2024Большое спасибо!!!
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- ММихаил4 июня 2024Все было отлично! Спасибо, Маргарите!
- ААлександра4 июня 2024Очень понравился гид! она живая, интересная, приятная в общении, отзывчивая к просьбам и предложениям! любит историю и свой город! очень понравилось, время пролетело незаметно
- ЕЕкатерина3 июня 2024Отличная экскурсия с Натальей. Договорились день в день (буквально за пару часов) чему были очень рады. И экскурсия выше всяких
- ММария3 июня 2024Были с подругами на экскурсии-квесте. Даже с учетом того, что квест был рассчитан больше на детей, нам очень понравилось! Прекрасный экскурсовод Александра рассказала много интересных фактов, время пробежало незаметно.
- ММария3 июня 2024Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
- УУльяна3 июня 2024Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
- ИИрина2 июня 2024После этой экскурсии Вы узнаете Смоленск со всех сторон: исторической,культуной, уникальной (по легендам). Спасибо огромное Тамара за увлекательную экскурсию,3 часа пролетели полезно и занимательно!
- ООльга1 июня 2024Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию! Были в Смоленске впервые! И в первый день мы погрузились в жизнь Смоленска! Впечатлило! Захотелось приехать ещё! Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Смоленская Крепость»
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