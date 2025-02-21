Вы увидите главные достопримечательности города, прикоснётесь к древним крепостным стенам и погрузитесь в тайны Смоленщины. Побываем на хуторе
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право по внесению изменений в программу.
Проживание. Будем жить в отеле 4-5*: «Мегаполис», «Усадьба» или «Пестриков», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взято для примера с сайта smolenskmegapolis.ru
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, а также ужин в 1-й день в ресторане разносолов смоленской кухни. Меню заказное (организатор свяжется с вами для уточнения ваших предпочтений). Будем пробовать местные снеки. В 3-й день вас ждёт знакомство с высокой смоленской кухней: отведаем бородинский медовик с икрой щуки, глазированную тыкву, сырокопчёную утку с соусом из брусники, кашу по-днепровски и раков, утиную ножку с соусом из чёрной рябины и гречневым попкорном, яблоко «Бонапарт» с хлебным мороженым.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус туристического класса с кондиционером.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторане
Встретим вас на ж/д вокзале и сразу отправимся на экскурсию. Вы узнаете, почему Смоленск был назван именно так, как с городом связан Владимир Мономах, кто такие кривичи и какие знаменитые люди родились и выросли на этой земле.
Мы прикоснёмся к постройкам 12 века и осмотрим Смоленскую крепостную стену 16 века — крупнейшую из сохранившихся кирпичных крепостей. Во время прогулки будем рассказывать вам интересные легенды и погружать в тайны города.
Затем вас ждёт фотосессия с Анной Казаковой — одним из лучших фотографов в Смоленске! Вечером поужинаем в видовом ресторане и попробуем блюда местной кухни.
Флёново, фото-прогулка и музей «Русская Старина»
После завтрака поедем на хутор Флёново, который прозвали «русскими Афинами». Княгиня Мария Тенишева в 19 веке открыла здесь бесплатную аграрную школу для крестьян. А ещё в селе и окрестностях невероятно красивая природа, привлекающая сюда творческих людей. Художники, писатели, музыканты — кто только не приезжал во Флёново за вдохновением. Например, балет «Весна священная» И. Ф. Стравинский написал именно здесь, а Н. К. Рерих работал над убранством местного храма.
После экскурсии с гидом вас ждёт прогулка с фотографом. Пообедаем вкуснейшими драниками и заглянем в музей «Русская Старина», где познакомимся с промыслами и ремёслами.
Вечером у вас будет свободное время, чтобы пройтись по улочкам Смоленска и самостоятельно поужинать — мы подскажем лучшие рестораны.
Дегустация масел, обед по-смоленски и мастер-класс
После завтрака посетим семью Петровых. Они расскажут и покажут, как создаются сыродавленные растительные масла и дадут продегустировать свою продукцию.
Трапеза нас сегодня ждёт необычная — мы отправимся на театральный обед по-смоленски, который проведёт шеф-повар Наталья Космачёва. Мы примем участие в пьесе «Записи на манжетах о смоленской кулинарии» — настоящем гастрономическом путешествии. Вы отведаете бородинский медовик с икрой щуки, глазированную тыкву, сырокопчёную утку с соусом из брусники, кашу по-днепровски и раков, утиную ножку с соусом из чёрной рябины и гречневым попкорном, яблоко «Бонапарт» с хлебным мороженым.
Затем отправимся в мастерскую, чтобы создать обережную куклу-хранительницу. Считается, что она принесёт любовь, богатство и исполнение желаний. Заедем за сувенирами, а оттуда — на ж/д вокзал. На этом наше путешествие подходит к концу. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание по программе: завтраки, обеды и 1 ужин
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида и экскурсии по программе
- Входные билеты
- Мастер-класс
- Фотосессии в Смоленске и Флёново (вы получите 25-30 кадров в обработке)
- Мини-фильм о нашей поездке
Что не входит в цену
- Билеты до Смоленска и обратно
- Ужин