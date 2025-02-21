Гостеприимный Смоленск: прогулки по городу с фотографом, мастер-класс, дегустация

Сделать обережную куклу, побывать на театральном обеде и привезти из тура качественные снимки
Приглашаем в путешествие по Смоленску. Мы подготовили для вас насыщенную и необычную программу.

Вы увидите главные достопримечательности города, прикоснётесь к древним крепостным стенам и погрузитесь в тайны Смоленщины. Побываем на хуторе
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Флёново, который в 20 веке облюбовали писатели, музыканты и художники.

А ещё вы понаблюдаете за тем, как производят сыродавленных растительные масла, и вдоволь наедитесь блюд смоленской кухни.

В стоимость тура входит фотосессия с профессиональным фотографом — вы получите 25-30 кадров в обработке, а также мини-фильм о нашем путешествии.

Гостеприимный Смоленск: прогулки по городу с фотографом, мастер-класс, дегустация
Гостеприимный Смоленск: прогулки по городу с фотографом, мастер-класс, дегустация
Гостеприимный Смоленск: прогулки по городу с фотографом, мастер-класс, дегустация
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право по внесению изменений в программу.

Проживание. Будем жить в отеле 4-5*: «Мегаполис», «Усадьба» или «Пестриков», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взято для примера с сайта smolenskmegapolis.ru

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, а также ужин в 1-й день в ресторане разносолов смоленской кухни. Меню заказное (организатор свяжется с вами для уточнения ваших предпочтений). Будем пробовать местные снеки. В 3-й день вас ждёт знакомство с высокой смоленской кухней: отведаем бородинский медовик с икрой щуки, глазированную тыкву, сырокопчёную утку с соусом из брусники, кашу по-днепровски и раков, утиную ножку с соусом из чёрной рябины и гречневым попкорном, яблоко «Бонапарт» с хлебным мороженым.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус туристического класса с кондиционером.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторане

Встретим вас на ж/д вокзале и сразу отправимся на экскурсию. Вы узнаете, почему Смоленск был назван именно так, как с городом связан Владимир Мономах, кто такие кривичи и какие знаменитые люди родились и выросли на этой земле.

Мы прикоснёмся к постройкам 12 века и осмотрим Смоленскую крепостную стену 16 века — крупнейшую из сохранившихся кирпичных крепостей. Во время прогулки будем рассказывать вам интересные легенды и погружать в тайны города.

Затем вас ждёт фотосессия с Анной Казаковой — одним из лучших фотографов в Смоленске! Вечером поужинаем в видовом ресторане и попробуем блюда местной кухни.

Экскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторанеЭкскурсия по Смоленску, фотосессия и ужин в ресторане
2 день

Флёново, фото-прогулка и музей «Русская Старина»

После завтрака поедем на хутор Флёново, который прозвали «русскими Афинами». Княгиня Мария Тенишева в 19 веке открыла здесь бесплатную аграрную школу для крестьян. А ещё в селе и окрестностях невероятно красивая природа, привлекающая сюда творческих людей. Художники, писатели, музыканты — кто только не приезжал во Флёново за вдохновением. Например, балет «Весна священная» И. Ф. Стравинский написал именно здесь, а Н. К. Рерих работал над убранством местного храма.

После экскурсии с гидом вас ждёт прогулка с фотографом. Пообедаем вкуснейшими драниками и заглянем в музей «Русская Старина», где познакомимся с промыслами и ремёслами.

Вечером у вас будет свободное время, чтобы пройтись по улочкам Смоленска и самостоятельно поужинать — мы подскажем лучшие рестораны.

Флёново, фото-прогулка и музей «Русская Старина»Флёново, фото-прогулка и музей «Русская Старина»Флёново, фото-прогулка и музей «Русская Старина»Флёново, фото-прогулка и музей «Русская Старина»Флёново, фото-прогулка и музей «Русская Старина»Флёново, фото-прогулка и музей «Русская Старина»
3 день

Дегустация масел, обед по-смоленски и мастер-класс

После завтрака посетим семью Петровых. Они расскажут и покажут, как создаются сыродавленные растительные масла и дадут продегустировать свою продукцию.

Трапеза нас сегодня ждёт необычная — мы отправимся на театральный обед по-смоленски, который проведёт шеф-повар Наталья Космачёва. Мы примем участие в пьесе «Записи на манжетах о смоленской кулинарии» — настоящем гастрономическом путешествии. Вы отведаете бородинский медовик с икрой щуки, глазированную тыкву, сырокопчёную утку с соусом из брусники, кашу по-днепровски и раков, утиную ножку с соусом из чёрной рябины и гречневым попкорном, яблоко «Бонапарт» с хлебным мороженым.

Затем отправимся в мастерскую, чтобы создать обережную куклу-хранительницу. Считается, что она принесёт любовь, богатство и исполнение желаний. Заедем за сувенирами, а оттуда — на ж/д вокзал. На этом наше путешествие подходит к концу. До новых встреч!

Дегустация масел, обед по-смоленски и мастер-классДегустация масел, обед по-смоленски и мастер-классДегустация масел, обед по-смоленски и мастер-классДегустация масел, обед по-смоленски и мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе: завтраки, обеды и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида и экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-класс
  • Фотосессии в Смоленске и Флёново (вы получите 25-30 кадров в обработке)
  • Мини-фильм о нашей поездке
Что не входит в цену
  • Билеты до Смоленска и обратно
  • Ужин
Место начала и завершения?
Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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