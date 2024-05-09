Посиделки по-смоленски
Вы увидите «Ожерелье Руси православной» – Смоленскую крепость, посетите главную святыню города – Успенский Собор. Вас ждет легендарный олень из восточной Пруссии, памятник с орлами и единственная сохранившаяся в России стелла А. Адамини. Попадете в золотой век русской культуры – поселок Новоспасское, который так любил великий русский композитор М. И. Глинка. И конечно попробуете разнообразные блюда смоленской кухни. Мы приглашаем вас на «Посиделки по-смоленски»!
мая
мая
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Смоленск. Обзорная экскурсия по городу
11:15 Встреча с туристами прибывающими поездом «Ласточка» возле центрального входа ж/д вокзала с гидом (табличка «Посиделки по-смоленски»).
Размещение в гостинице.
12:47 Встреча с туристами прибывающими поездом из г. Санкт-Петербурга возле центрального входа ж/д вокзала с гидом (табличка «Посиделки по-смоленски»).
Экскурсия «Святыни Успенского собора»
Возвышается над днепровскими холмами Успенский Собор, именно он является визитной карточкой города.
Владимир Мономах в 1101 году на Соборной горе в Смоленске заложил первое каменное сооружение и поместил икону «Одигитрии», написанную по преданию святым Лукой.
Смоленская «Одигитрия» — священный образ для воинов и всех верующих, ведь именно на эту икону молился М. И. Кутузов и все русское войско перед Бородинской битвой.
Красота и богатое убранство Успенского собора никого не оставит равнодушным.
Здесь же хранятся настоящие шедевры искусства: золоченый резной иконостас и плащаница, вышитая мастерицами тетки Ивана Грозного Ефросиньи Старицкой.
Обед с дегустаций блюд смоленской кухни.
Обзорная экскурсия «Смоленск – наш город».
Увлекательная обзорная экскурсия по городу, на которой вы познакомитесь со Смоленском.
Вы прогуляетесь вдоль Крепостной стены, загадаете желание у птицы Феникс, сфотографируетесь у скульптуры Оленя, услышите музыкальные произведения М. И. Глинки.
Окунетесь в богатую историю Смоленской земли: Памятник с орлами и Вечный огонь, аллея Славы и Сквер памяти героев – символы благодарности за героический подвиг, который был совершен русским народом в войнах 1812 года и ВОВ.
Парки и скверы Смоленска, необычный ландшафт, сочетание старого и нового города, его самобытность и камерность, неповторимость и благодушие смолян подарят вам приятные воспоминания, которые еще долго будут с вами.
16:00 Окончание программы в центре города возле Драмтеатра.
Свободное время.
Новоспасское, Загорье и Талашкино
Завтрак.
07:30 Выезд на экскурсии.
Экскурсия в музей-усадьбу М. И. Глинки в п. Новоспасское (120 км. от Смоленска).
09:30 Посещение усадьбы М. И. Глинки (120 км. от Смоленска).
В 1804 году в селе Новоспасское родился мальчик. Легенда гласит: как только мальчик появился на свет, за окном запел соловей.
В историю Михаил Иванович Глинка вошел как основоположник русской классической музыки.
Здесь, в Новоспасском, прошло детство Глинки, здесь получил он первые музыкальные впечатления, познал красоту русской народной песни, здесь работал над своими бессмертными произведениями.
Музей-усадьба М. И. Глинки в Новоспасском – единственный в мире мемориальный музей композитора, открытый в мае 1982 г. Сейчас это один из культурно-исторических центров Смоленщины.
12:30 Посещение музея-усадьбы А. Т. Твардовского с интерактивной программой «Чаепитие с Василием Теркиным» (состоится при составе группы от 10 человек).
Хутор Загорье – малая родина А. Т. Твардовского.
Поэт всегда отзывался о родных краях с особой душевной теплотой, ведь здесь он написал свои первые стихи, впитал любовь к этой «кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но нашей земле».
В 1988 году накануне дня рождения поэта был открыт мемориальный музей А. Твардовского. Со дня открытия и по сей день, музей-усадьба встречает гостей и почитателей творчества великого поэта.
Гостей встретит Василий Теркин со своей веселой гармонью, песнями и стихами, а вкусным дополнением станет свежий деревенский хлеб и домашнее варенье с ароматным чаем.
Обед, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфеты.
15:30 Посещение историко-архитектурного комплекса «Теремок».
В конце 19 века имение известной меценатки, коллекционера и художницы Марии Клавдиевы Тенишевой стало культурно- художественным центром, где создавали свои шедевры И. Е. Репин, М. А. Врубель, К. А. Коровин, С. Малютин, А. Н. Бенуа и др.
Сейчас все гости княжеского имения могут посетить «Теремок», возведенному по проекту С. В. Малютина, который своими фантастическими росписями, напоминает домик, сошедший со страниц старых добрых сказок.
В «Теремке» можно увидеть изделия талашкинских мастерских, мебель, изготовленную по эскизам С. В. Малютина, акварели М. А. Врубеля, керамику Н. К. Рериха и расписные балалайки, произведшие фурор на Всемирной выставке 1907 года в Париже. А еще здесь была расписана первая матрешка.
По эскизам Н. К. Рериха была создана смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный» над порталом церкви Святого Духа.
На хуторе сохранилось здание бывшей сельскохозяйственной школы, которую также посещают гости, восстановлен класс, где учили крестьянских детей и представлены предметы народно-прикладного искусства.
18:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Завершение программы. Поселок Пржевальское
Завтрак.
07:30 Выезд на экскурсии
10:00 Прогулочная экскурсия по эко-тропе.
11:30 Посещение дома музея Н. М. Пржевальского.
В блестящем созвездии исследователей Центральной Азии особое место занимает имя Николая Михайловича Пржевальского.
Родился Пржевальский на Смоленщине, в имении Кимборово Ельнинского уезда. А в 1881 году приобретает имение в с. Слобода, ныне пос. Пржевальское.
Гости музея оказываются в обстановке, которая окружала Пржевальского в последние месяцы жизни – все мемориальные комнаты бережно воссозданы по сохранившимся архивным документам.
Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского.
Это подлинный кусочек деревянной колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До свиданья, Слобода!».
12:40 Обед с дегустацией торта «Сапшо» – назван в честь озера Сапшо, на берегу которого стоит поселок Пржевальское, именно это озеро выдающийся путешественник и географ, уроженец Смоленской области, Николай Пржевальский называл «Байкалом в миниатюре».
Рецепт торта «Сапшо» – секрет, который никому не раскрывается.
14:20 Посещение дома-музея Юрия Никулина в г. Демидове (77 км. от Смоленска).
Именно здесь родился всеми любимый артист.
В музее собрано много интересных материалов о жизни и творчестве Юрия Никулина.
Вам расскажут об этом замечательном актере, талантливом человеке, о его детстве и юности, о его родителях.
15:15 Отъезд в Смоленск.
16:40 Прибытие в Смоленск на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Смоленска на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Наименование гостиницы
|Стоимость
|Доплата за одноместное размещение
|*Размещение на доп. месте
|Гостиница «Респект Отель» 3*
|15000
|2400
|13150
|Гостиница «Смоленскотель» 3*
|17200
|3000
|13900
|Гостиница «Стандарт Отель» 4*
|16000
|2400
|–
|Гостиница «Мегаполис» 5* (стандартные 2-х местные номера)
|17500
|2600
|15800
|Гостиница «Мегаполис» 5* (номера категории «Джуниор Сюит» - 2-х местное/3-х местное размещение)
|18800
|–
|15800
*Дополнительные места: гостиница «Респект Отель» – евро раскладушка; гостиница «Мегаполис» - евро раскладушка.
Скидки на тур предоставляются:
- пенсионерам – 330 рублей;
- школьникам – 480 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Респект Отель» 3
Отель «Респект» расположен в центре Смоленска, всего в 5 минутах ходьбы от площади Ленина и сада Блонье. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля установлены телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и письменный стол. Из окон открывается вид на Успенский собор. Также в распоряжении гостей обеденная зона и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе удобств отеля «Респект» круглосуточная стойка регистрации, сад и терраса. Гости могут воспользоваться услугами туристического бюро и гладильными услугами. На территории обустроена бесплатная парковка.
Гостиница «Смоленскотель» 3
Отель «Смоленскотель» расположен в историческом центре Смоленска, прямо на главной площади Ленина. К услугам гостей элегантные номера и бесплатный Wi-Fi.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором и холодильником, а в большинстве из них установлен кондиционер. В ванной комнате предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане отеля подают различные блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки.
Гостиница «Стандарт Отель» 4
Отель «Стандарт» расположен в Смоленске, в 4 км от площади Победы и в 4,4 км от сада Блонье и Смоленского исторического музея. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей фитнес-зал и сауна.
Номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. Из некоторых номеров отеля «Стандарт» открывается вид на город. В собственной ванной комнате установлен душ. В номерах установлен шкаф.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Гостиница «Мегаполис» 5
Гранд-отель «Мегаполис» расположен в центре Смоленска, рядом со сквером им. Гагарина.
Стильные номера с собственной ванной комнатой оборудованы современной мебелью, сейфом, кондиционером, телевизором, Wi-Fi.
Для питания есть мини-бар, холодильник, посуда. В отеле работают два авторских ресторана и бар. За отдельную плату можно заказать завтрак в формате «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание (завтраки, обеды)
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием
- Дегустации
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Смоленска и обратно
- Ужины
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Рекомендуемые поезда
Прибытие:
- Санкт-Петербург – Смоленск, поезд 087А (отправление в 20:00 (21:09), прибытие в Смоленск в 12:48);
- Москва – Смоленск, поезд «Ласточка» 715М (отправление в 07:15, прибытие в г. Смоленск в 11:17)
Отправление:
- Смоленск – Москва, поезд «Ласточка» 732М (отправление в 18:40, прибытие в Москву в 22:45);
- Смоленск – Санкт-Петербург, поезд О88А (отправление в 17:40, прибытие в Санкт-Петербург в 10:35).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- пенсионерам – 330 рублей;
- школьникам – 480 рублей.