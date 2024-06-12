В Смоленске немало интересных достопримечательностей. Можно насладиться природными памятниками, погуляв по набережной или в Лопатинском саду. Культурное наследие вы увидите, посетив Смоленскую крепостную стену или один из соборов. В городе имеется и множество скверов, где расположены военные мемориалы, один из них, Сквер Памяти Героев, подробно расскажет о победе над Наполеоном

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