Авторские туры в Смоленске

Туры по городам России
Большое путешествие по Смоленской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Смоленской земле
Смоленская область, Вязьма
12 июня
от 26 100 за человека
Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
Смоленск
9 мая
31 мая
28 июня
от 15 000 за человека

Что посмотреть в Смоленске на экскурсиях?

В Смоленске немало интересных достопримечательностей. Можно насладиться природными памятниками, погуляв по набережной или в Лопатинском саду. Культурное наследие вы увидите, посетив Смоленскую крепостную стену или один из соборов. В городе имеется и множество скверов, где расположены военные мемориалы, один из них, Сквер Памяти Героев, подробно расскажет о победе над Наполеоном

Местные экскурсоводы

Смоленск - замечательный город для того, чтобы провести здесь свой отпуск. В нем находится множество интересных достопримечательностей, зон отдыха, исторических и природных памятников, а чтобы ваш отдых был интересным и запоминающимся, мы предлагаем приобрести несколько экскурсий по отличной цене на нашем сайте. Выбирайте понравившиеся варианты, посещайте экскурсии и тогда свое путешествие вы запомните надолго!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску

Самые популярные туры в Смоленске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Большое путешествие по Смоленской земле
  2. Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
Сколько стоит тур в Смоленске в апреле 2024
Сейчас в Смоленске можно забронировать 2 тура от 15 000 ₽ до 26 100 ₽.
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