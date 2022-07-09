Всё о Смоленской области

Полезная информация о Смоленской области

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Местное время в Смоленской области
13:4841
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСмоленская область
По-английскиSmolensk Oblast
Население города1 022 035 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Смоленская область на карте

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