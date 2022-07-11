Это свершилось! В Сочи появился российский круизный лайнер Astoria Grande, на нём можно отправиться в Турцию через Чёрное море 🌊 с заходом в Средиземное. Обзор корабля, цен билетов на круизы, направления, количество дней в пути, каюты, бары 🍹 и развлечения на борту

Совершить круизное путешествие по Средиземному и Черному морям и посетить различные страны на первом отечественном круизном лайнере предлагает компания Круиз.Онлайн. Многопалубный круизный лайнер Astoria Grande прошел модернизацию и соответствует международным стандартам. Соотечественников, несомненно, порадуют доступные демократичные цены на билеты, комфортные условия, экзотические блюда кухонь разных стран мира и развлечения.

Вас ждут потрясающие морские виды, незабываемые впечатления, множество городов и стран и, конечно, насыщенная развлекательная программа на борту самого круизного лайнера.

Каюты и размещение на лайнере Астория Гранде

Каюты с балконом и двуспальной кроватью Балконы в каютах (если выбрано) Каюта с окном Джуниор-сьют с балконом Королевский сьют

Для 1328 человек, которые вмешает круизное судно, на выбор представлено 6 классов кают:

Королевский сьют с собственной террасой. Всего 4 единицы.

Джуниор-сют. Всего 12 кают.

С оборудованными балконами – 32 единицы.

С окном в количестве 343 штук.

Без окон – 212 штук.

Для пассажиров с ограниченными возможностями места расположены между 6 и 7 палубами. Для их удобства оборудован отдельный заезд. Всего 8 единиц.

Четырех разовое питание на борту корабля организовано по системе шведский стол. Сюда входят и безалкогольные напитки. Обслуживание по принципу Le Buffet’ осуществляется целой сетью заведений общественного питания корабля и уже входит в цену билета. Все рестораны работают в различных стилях. При желании можно воспользоваться услугами ресторанов и баров для организации праздников, торжеств, банкетов, юбилеев.

На корабле есть фитнес и спа-зоны со свободным доступом. Любой желающий может посетить сауну, бассейн, хамам, джакузи или спортивную площадку. Действует развлекательный центр. На борту работают собственные магазины.

Каждый пассажир получает полноценное медицинское обслуживание. На 3 палубе расположен многофункциональный центр с самым современным оборудованием. Медицинский персонал проводит профилактические мероприятия и осмотры. При диагностике заболевания больной получает эффективное лечение.

Весь персонал круизного лайнера – русскоязычный.

Развлечения на борту корабля

Роскошный двухэтажный Theater Grande расположился сразу на 2 палубах: 8 и 9. Этот развлекательный центр совмещает театр, кабаре и шоу ландж. Theater Grande имеет самое современное оснащение: сценическое оборудование, светотехнику, все необходимое для звуковой постановки, профессиональные кинопроекторы, станция DJ. Это мега комплекс развлечений.

Здесь проводится ежедневная вечерняя программа для гостей корабля: выступают артисты, балетные студии, проводятся шоу нашего Кабаре, а также световые шоу, кинопоказы и многое другое.

Развлекательный Theater Grande рассчитан на прием 800 посетителей. Во время проведения праздничных мероприятий, концертов посетителям предлагаются напитки и легкие закуски.

Не останутся без развлечений и маленькие гости нашего корабля. В Theater Grande работает детская комната с профессиональными аниматорами.

Кухня и заведения общепита, досуга лайнера

Бар Astoria Grande Кинотеатр на корабле

Кухня Astoria Grande – это не только полноценное питание по системе шведский стол, но и множество ресторанов и баров, предлагающих познакомиться с блюдами разных стран и народов.

Ресторан Europe

Создан по типу отеля на корабле. Команда шеф-поваров представлена всемирно известной в круизной индустрии компанией Sea Chefs. Все предприятия индустрии развлечений компании полностью идентичны вне зависимости от страновой принадлежности судна. Вас ждет европейское качество и кулинарные шедевры Le Buffet’, а также огромный выбор десертов. Все десерты ручной работы и только свежая выпечка – это визитная карточка ресторана Europe. Детей, несомненно, порадует целая станция шоколадного фондю. Главные блюда ресторана в традиции европейской кухни.

Очень удобно, что ресторан работает по четырех разовой системе питания корабля каждый день. Вместительность заведения – 400 персон. Здесь можно завтракать, обедать, полдничать и ужинать всей семьей.

В заведении возможно проведение торжественных мероприятий: корпоративов, банкетов.

Riviera

Riviera – это заведение, совмещающее бар и ресторан. Здесь можно попробовать средиземноморскую кухню: мясное мезе, настоящие хачапури, салаты народов средиземноморья. Само заведение оформлено в стиле тропикана и оборудовано открытой террасой, с которой открывается морской пейзаж. Вместительность помещения – 360 мест. Дополнительно оборудован бар на 126 посетителей, где можно попробовать самые разнообразные коктейли и напитки от команды кулинаров Sea Chefs.

На завтрак и обед в стиле La Buffet Рмвьера ждет всех пассажиров корабля. Ужин в заведении можно провести по записи. В Riviera можно заказать проведение корпоративных и частных закрытых мероприятий в вечернее время.

Ресторан Selection

Это изюминка гастрономического отдыха круизного лайнера Astoria Grande. Заведение имеет собственную винную карту A’la Carte. Selection предлагает огромный выбор изысканных вин для прекрасного ужина и знаменитую профессиональную коллекцию напитков digestif из Италии и Франции. К услугам посетителей ресторана кулинары Sea Cshef. Гостей, несомненно, порадуют авторские десерты. А помощь в выборе и подборе вин окажут профессиональные сомелье. Поэтому ужин от кулинаров Sea Cshef в ресторане Selection станет незабываемым. Всем этим гастрономическим очарованием можно насладиться в лучах восходящего солнца или морского заката.

Уютный Selection имеет 98 посадочных мест и принимает на завтраки пассажиров кают королевский сьют, джуниор, кают с балконом. Для них посещение заведения входит в цену билета. Другие гости корабля смогут оценить винную карту, кухню заведения во время ужина по записи.

Бар Astoria Grande

Зато главный бар Astoria Grande очень либерален и ждет каждого гостя. Нужно просто пройти по галерее магазинов. Вас ждет коллекция настоящего итальянского мороженного, самые известные коктейли, свежая выпечка и кофе по-турецки. Здесь приятно начинать день.

А вечером посетителей порадует живая музыка и широкий выбор шампанского.

Lambada Bar

Любителям музыки и вечерних дискотек стоит посетить музыкальный бар Lambada Bar. Он расположен в центральной части судна на 9 палубе на входе в ресторан Ривьера. Каждый вечер здесь проводится музыкальное шоу с выступлением артистов и дискотека. Можно послушать музыку и потанцевать. Гостей бара ждут легкие закуски, десерты, фирменное шампанское и международные коктейли.

Pool Bar

Pool Bar Астория Гранде – это спортивно-развлекательный центр корабля. Здесь есть бассейн с морской водой и подогревом, баскетбольная и волейбольная площадки, джакузи, концертная палуба.

Вечером проводятся барбекю party и дегустации коктейлей, выступают артисты шоу-балета Astoria Grande. А днем можно искупаться в бассейне, поиграть в спортивные игры или просто позагорать в шезлонге на открытой палубе. Дети тоже смогут развлечься с аниматорами.

Гостям приготовят кофе по-турецки, принесут кружку холодного немецкого пива, предложат на десерт итальянское мороженое. Расположен Pool Bar на верхней открытой 10 палубе.

Ibiza Bar

На верхней 11 палубе разместился панорамный бар Ibiza. Посетить его хотя бы однажды должен каждый пассажир лайнера. Здесь есть возможность побывать на капитанском мостике и запечатлеть панорамные виды моря с высоты многоэтажного дома.

Дискотеки в баре проводятся ежедневно до рассвета. Специально для этих целей оборудован танцпол, трудятся лучшие DJ и бармены нашей команды. А еще увлекательные конкурсы, живая музыка и многое другое.

Частные мероприятия можно провести в любом ресторане круизного лайнера.

10 причин купить билет на круиз по Средиземному, Черному морям на лайнере Astoria Grande

Качество сервиса. Заключенные договора с сетью всемирно известных ресторанов, шеф-поваров, винных карт, обслуживающих круизную индустрию, A’la Carte, Sea Chefs позволяют предоставлять отечественному потребителю такие же возможности, что и в путешествии на иностранных круизных лайнерах. Весь персонал – русскоязычный. Нет необходимости дополнительно учить иностранный язык, хорошо им владеть, покупать и использовать дополнительное оборудование. На отдыхе не возникает неудобств из-за непонимания. Astoria Grande – отечественный круизный лайнер. Все время морского путешествия пассажир остается в российской юрисдикции. Доступные демократичные цены на круиз. Билеты на круизный отдых с Асторией Гранде по Средиземному, Черному морям стоят значительно дешевле услуг иностранных компаний. Возможность посетить на отдыхе сразу несколько стран и различные города. Значительно меньшее количество необходимых документов для соотечественников, чем при путешествии на иностранных судах. Отправление осуществляется из России из города Сочи. Нет необходимости дополнительно приобретать авиабилеты за границу, тратить время отдыха. На борту предоставляется весь комплекс услуг, включая медицинское обслуживание. Astoria Grande – это первый современный отечественный круизный лайнер. Вы можете стать одним из первых пассажиров и оценить качество отдыха после глубокой модернизации в декабре 2021 года. Билеты на круиз на многопалубном лайнере Astoria Grande можно подарить. Это может быть близкий родственник, член семьи, друг или просто близкий человек. Круиз может стать ценным призом для сотрудников любой организации, компании.

Сейчас доступны круизные направления:

Сочи – Стамбул – Бозджаада – Синоп – Сочи;

Сочи – Стамбул – Чешме – Бозджаада – Синоп – Сочи;

Сочи – Трабзон – Синоп – Стамбул – Сочи.

Цены от 88 480 руб. за 8 дней/7 ночей

Безопасность круиза

Многопалубный круизный лайнер Астория Гранде оборудован всеми средствами пожарной и навигационной безопасности. Безопасность – приоритет № 1 для экипажа корабля. Проводится необходимое обучение персонала и плановые занятия. Тренинги экипажа на борту корабля осуществляются еженедельно.

Специальная система стабилизации позволяет чувствовать себя на корабле как на суше даже в шторм. Маршрут круиза проложен по безопасным местам оживленного морского движения. Каждый день по нему проходят десятки кораблей.

Необходимые документы

Заграничный паспорт. Обратите внимание, что при бронировании мест фамилии, имена и отчества в паспорте и брони должны быть идентичны;

Медицинская страховка.

Подробные консультации о документах, медицинском страховании, их оформлении вы можете получить у наших сотрудников.