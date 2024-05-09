Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Индивидуальный тур в Сочи

Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль

Приглашаем отдохнуть в гостеприимной Абхазии.

Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица.

У вас будет возможность побывать на настоящем абхазском застолье под аккомпанемент кавказских мелодий в исполнении фольклорного ансамбля.

Кроме того, вы и сами сможете научиться готовить блюда национальной кухни, пройдя мастер-класс с дегустацией получившихся угощений.
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Ближайшие даты:
9
мая
27
сен
3
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Гагра и Пицунда

Встретим вас у ж. -д. вокзала Адлера или аэропорта Сочи и отвезём в Гагру. По пути заглянем на дачу Иосифа Сталина, а затем прогуляемся по самому абхазскому курорту. Пройдёмся по атмосферным улочкам исторического центра и парку принца Ольденбургского, побываем у колоннады и визитной карточки города — ресторана «Гагрипш».

После обеда поедем в уютную Пицунду, где посетим старинный Патриарший собор, возведённый в честь Апостола Андрея Первозванного. Разместимся в отеле, затем останется свободное время.

Гагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и Пицунда
2 день

Сухум, Новый Афон и Лыхны

Позавтракав в отеле, отправимся гулять по столице Абхазии — Сухуму — с живописной набережной и множеством фонтанов. Далее направимся к горячим термам и источнику лечебной грязи и вдоволь накупаемся.

Затем посетим мастер-класс по приготовлению абхазских блюд и дегустацию национальных угощений. Позже познакомимся с главными жемчужинами Нового Афона: озером с лебедями, Новоафонским мужским монастырём, храмом Симона Кананита и водопадом.

После заглянем в село Лыхны, давшее название вину. Пройдёмся по поляне и осмотрим храм Успения Богородицы 8 века. Вечером нас ждёт щедрое абхазское застолье в сопровождении фольклорного ансамбля, который исполнит кавказские песни и лезгинку.

Сухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и Лыхны
3 день

Озеро Рица

После завтрака освободим номера и поедем в красивейшее место — к озеру Рица. По дороге увидим развалины Бзыбского храма, водопады Девичье и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон. После обеда национальным блюдами вблизи Рицы отвезём вас к ж. -д. вокзалу Адлера или аэропорту Сочи.

Озеро РицаОзеро РицаОзеро РицаОзеро РицаОзеро Рица

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11:15 или аэропорт Сочи, 12:00
Завершение: ж. - д. вокзал Адлера или аэропорт Сочи, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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