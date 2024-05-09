Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица.
У вас будет возможность побывать на настоящем абхазском застолье под аккомпанемент кавказских мелодий в исполнении фольклорного ансамбля.
Кроме того, вы и сами сможете научиться готовить блюда национальной кухни, пройдя мастер-класс с дегустацией получившихся угощений.
мая
сен
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Гагра и Пицунда
Встретим вас у ж. -д. вокзала Адлера или аэропорта Сочи и отвезём в Гагру. По пути заглянем на дачу Иосифа Сталина, а затем прогуляемся по самому абхазскому курорту. Пройдёмся по атмосферным улочкам исторического центра и парку принца Ольденбургского, побываем у колоннады и визитной карточки города — ресторана «Гагрипш».
После обеда поедем в уютную Пицунду, где посетим старинный Патриарший собор, возведённый в честь Апостола Андрея Первозванного. Разместимся в отеле, затем останется свободное время.
Сухум, Новый Афон и Лыхны
Позавтракав в отеле, отправимся гулять по столице Абхазии — Сухуму — с живописной набережной и множеством фонтанов. Далее направимся к горячим термам и источнику лечебной грязи и вдоволь накупаемся.
Затем посетим мастер-класс по приготовлению абхазских блюд и дегустацию национальных угощений. Позже познакомимся с главными жемчужинами Нового Афона: озером с лебедями, Новоафонским мужским монастырём, храмом Симона Кананита и водопадом.
После заглянем в село Лыхны, давшее название вину. Пройдёмся по поляне и осмотрим храм Успения Богородицы 8 века. Вечером нас ждёт щедрое абхазское застолье в сопровождении фольклорного ансамбля, который исполнит кавказские песни и лезгинку.
Озеро Рица
После завтрака освободим номера и поедем в красивейшее место — к озеру Рица. По дороге увидим развалины Бзыбского храма, водопады Девичье и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон. После обеда национальным блюдами вблизи Рицы отвезём вас к ж. -д. вокзалу Адлера или аэропорту Сочи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11:15 или аэропорт Сочи, 12:00Завершение: ж. - д. вокзал Адлера или аэропорт Сочи, после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.