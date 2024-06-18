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Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
«После завтрака соберём вещи и сами поедем на озеро Рица»
18 июня в 14:00
1 июля в 14:00
5850046 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
«Вы полюбуетесь невероятными закатами, совершите треккинг на гору Мамзышха и познакомитесь с популярными достопримечательностями: озером Рица, Новоафонским монастырём и Анакопийской крепостью, Голубым озером и водопадами»
28 авг в 08:00
2 сен в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
«Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица»
27 сен в 11:15
3 янв в 11:15
23 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
«Позавтракав, выезжаем к самому известному озеру этих краёв — Рица»
22 июля в 10:00
5 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Озеро Рица»
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