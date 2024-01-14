В программе тура: обзорная экскурсия по Сочи, Олимпийский парк, этнографический центр «Моя Россия» и восхитительные катание на лыжах, сноубордах и санках.
Вы сможете прогуляться по красиво украшенным в рождественском стиле улицам курорта и поучаствовать в традиционной рождественской ярмарке.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Сочи, Олимпийский парк
05:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе (сбор за 20 мин в г. Краснодар, Красноармейской 110, Театр Драмы, главный вход).
Переезд в Сочи (290 км).
Прибытие в г. Сочи.
Завтрак (свой сух. паек).
Для присоединившихся к группе туристов в Сочи сбор ориентировочно в 11:00, точная точка сбора уточняется ближе к туру.
11:00 Обзорная экскурсия по Сочи — городу-курорту мирового уровня.
Прогулка по приморскому парку и главной набережной города.
Здесь сконцентрирована вся история Сочи со времен последнего императора до первого президента новой России.
Вечно-зеленая растительность, уютные аллеи, монументальная сталинская архитектура и современный модерн.
Увидим необычные памятники и сокровенные уголки старого города.
Визитной карточкой Сочи являются: набережная, морской вокзал, Курортный проспект и парк «Ривьера».
Пройдем квизитной карточке Сочи — знаменитому Морскому Вокзалу.
Сфотографируемся у памятника героям культового советского фильма «Брильянтовая рука», который снимался здесь.
13:00 Обед в одном из кафе города (за доп. плату).
15:00 Размещение в городе-отеле «Бархатные сезоны» (Спортивный квартал).
Непродолжительный отдых.
16:00-19:00 Вечерняя экскурсия «Сочи Олимпийский», с посещением Олимпийского парка — это прекрасная возможность посетить прибрежный кластер Олимпийского Сочи, увидеть своими глазами такие величественные сооружения, как стадион «Фишт», ледовый дворец «Большой», ледовый дворец «Айсберг», ледовая арена «Шайба», кёрлинговый центр «Ледяной куб», конькобежный центр «Арена — Адлер», азавершит экскурсионный день шоу музыкальных фонтанов.
19:30-22:00 Ужин в отеле (шведский стол).
Катание на «Красной Поляне» или экскурсия по горнолыжным курортам
07:00-09:00 Завтрак в отеле (шведский стол).
Переезд на один из лучших горнолыжных курортов России — Красная поляна (45 км).
Для любителей активного отдыха — целый день катания по заснеженным горным склонам!
Лыжи, сноуборды, санки — каждый найдет для себя развлечения по своему вкусу.
Для тех, кто не катается: обзорная экскурсия по поселку с осмотром трех основных курортов «Роза хутор», «Красная поляна», «Газпром», подъем по канатной дороге на гору Аибга (высота 2300 м).
В период праздников для гостей курорта будет работать традиционная рождественская ярмарка.
Обед в кафе (за доп. плату).
Прогулка по Культурно-этнографическому центру «Моя Россия» —уникальному архитектурному ансамблю, возведенному с учетом многовековых традиций 12 регионов России.
Этот объект напомнит нам о необъятности нашей Родины, ее разнообразию, смешанности культур, что подчеркивает дружбу народов и придает нам уверенности в завтрашнем дне.
19:00-22:00 Возвращение в отель.
Ужин (шведский стол).
Свободное время, отдых.
Дача Сталина, отъезд
07:00-09:00 Завтрак в отеле (шведский стол).
Освобождение номеров.
Парк «Южные культуры» —один из старейших парков на Черноморском побережье, имеет богатую историю и главное, разнообразную, уникальную флору.
Здесь собрана одна из самых крупных в стране коллекций экзотов, привезенных со всего мира.
На сегодняшний день в коллекции парка 638 видов растений.
Посещение сочинской Дачи Сталина —одной из важнейших достопримечательностей города.
Облик Сталинской Дачи не изменился до сих пор ни снаружи, ни внутри.
В экспозиции подлинные предметы мебели и интерьер тех лет, когда сюда приезжал И. В. Сталин.
В сохраненном кабинете за большим письменным столом восседает восковая фигура Сталина, воссозданы даже детали его облика: непременная трубка, сапоги, китель.
Программа тура ориентировочно заканчивается в 15:00.
15:00Выезд в Краснодар.
По пути остановка на обед (по желанию за доп. плату).
22:00Прибытие группы к Театру Драмы (время указано ориентировочно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в городе-отеле «Бархатные сезоны» (Спортивный квартал) в двухместных номерах стандарт.
Одноместного размещения нет - возможно подселение.
Варианты проживания
Бархатные сезоны
Курортный отель «Бархатные Сезоны Русский Дом Спортивный Квартал» с фитнес-центром и детской игровой площадкой расположен рядом с парком с субтропической растительностью площадью 300 гектаров. В числе удобств бесплатный Wi-Fi. До пляжа Имеретинской бухты 10 минут ходьбы. До гоночной трассы «Сочи Автодром» и Олимпийского парка — 4 км.
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане при отеле подают блюда европейской кухни. В нескольких минутах ходьбы работают кафе, бары и рестораны.
Поездка до железнодорожного вокзала «Олимпийский парк» занимает 10 минут. Расстояние от курортного отеля «Бархатные Сезоны Русский Дом Спортивный Квартал» до железнодорожного вокзала Адлер составляет 11,5 км. До международного аэропорта Сочи 12 минут езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в 2-х местных номерах «стандарт»
- Питание: 2 завтрака, 2 ужина
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Питание на маршруте и не указанное в программе тура
- Трансферы от аэропорта / ж/д вокзала в первый день тура до точки сбора и обратно в последний день тура
- Прокат горнолыжного снаряжения
- Входные билеты на экскурсионные объекты: парк "Южные Культуры" - 300 руб. /взр., 150 руб. /дети до 14 лет + 250 руб. за экскурсионное обслуживание на территории паркагольф кары в Олимпийском парке - 350 руб. прогулочный билет "Путь к вершинам + Моя Россия" - 2 800 руб. /взр., 1 700 руб. /детскийдача Сталина - 500 руб. /взр., 250 руб. /дети до 13 лет
- Парк «Южные Культуры» - 300 руб. /взр., 150 руб. /дети до 14 лет + 250 руб. за экскурсионное обслуживание на территории парка
- Гольф кары в Олимпийском парке - 350 руб
- Прогулочный билет «Путь к вершинам + Моя Россия» - 2 800 руб. /взр., 1 700 руб. /детский
- Дача Сталина - 500 руб. /взр., 250 руб. /дети до 13 лет
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт/свидетельство о рождении;
- полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начинается и заканчивается тур?
Тур начинается и заканчивается у Драмтеатра (Краснодар).