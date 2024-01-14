3 день

Дача Сталина, отъезд

07:00-09:00 Завтрак в отеле (шведский стол).

Освобождение номеров.

Парк «Южные культуры» —один из старейших парков на Черноморском побережье, имеет богатую историю и главное, разнообразную, уникальную флору.

Здесь собрана одна из самых крупных в стране коллекций экзотов, привезенных со всего мира.

На сегодняшний день в коллекции парка 638 видов растений.

Посещение сочинской Дачи Сталина —одной из важнейших достопримечательностей города.

Облик Сталинской Дачи не изменился до сих пор ни снаружи, ни внутри.

В экспозиции подлинные предметы мебели и интерьер тех лет, когда сюда приезжал И. В. Сталин.

В сохраненном кабинете за большим письменным столом восседает восковая фигура Сталина, воссозданы даже детали его облика: непременная трубка, сапоги, китель.

Программа тура ориентировочно заканчивается в 15:00.

15:00Выезд в Краснодар.

По пути остановка на обед (по желанию за доп. плату).

22:00Прибытие группы к Театру Драмы (время указано ориентировочно).