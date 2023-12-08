Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
В тёплой женской компании — не более 3 человек — в 2 километрах от Чёрного моря вы поживёте в уютном доме на берегу реки и в окружении лесов.
Научитесь основам нутрициологии, чтобы уже дома иметь возможность продолжать заботиться о своём здоровье.
Снимите стресс с помощью расслабляющих и оздоровительных практик и зарядитесь положительными эмоциями.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендованный возраст участниц: 30-50 лет.
К участию в туре не допускаются участницы с ОРЗ в активной фазе (с симптомами: высокая температура, кашель, насморк).
Противопоказания к участию в туре:
наличие заболеваний неврологического характера,
проблемы опорно-двигательного аппарата (больные колени, тазобедренные суставы),
период менее 1 года после оперативного лечения,
состояния, требующие оперативного лечения.
Проживание. Одноместное размещение в бунгало экодома «Ветряная мельница» — комфортном, стильном и современном домике в окружении гор и леса на берегу реки.
Питание. В программу тура включено 3-разовое сбалансированное питание, построенное на основных принципах нутрициологии, с использованием продуктов со своего хозяйства, выращенных по принципу органического земледелия.
Уровень сложности. Необходимый уровень физической подготовки — средний, для людей регулярно занимающихся физкультурой, без заболеваний опорно-двигательного аппарата, коленей, тазобедренных суставов.
Программа тура по дням
Оздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моря
Начнём день с оздоровительной практики для тела на основе хатха-йоги (с 07:00 до 08:00).
После завтрака и до обеда каждый день у вас будет возможность совершать самостоятельные пешие прогулки по живописным окрестностям. Вы можете побродить по руслу легендарной реки Шахэ и искупаться в ней. Совсем недалеко от нашей базы находятся плантации самого северного чая в мире — до них также рекомендуем прогуляться. Можно уединиться в тени живописного горного ручья и насладиться звуками живой природы.
Ежедневно, в 13:30, транспорт будет доставлять вас к морю, чтобы вы могли подышать солёным воздухом и послушать умиротворяющий шум прибоя, полюбоваться перекатами волн и встретить закат на побережье. Затем — возвращение и ужин в 19:00.
Во время тура в ненавязчивой форме вы познакомитесь с базовыми принципами нутрициологии для построения здорового рациона питания.
Практики, прогулка, отдых на побережье
Сегодняшний и последующие дни пройдут по распорядку первого дня. Будем заниматься полезными практиками, оставлять время на прогулки, отдыхать на морском побережье и наслаждаться здоровой пищей.
За дополнительную плату можно отправиться на экскурсию к местной достопримечательности —Волконскому дольмену, единственному найденному в мире дольмену-монолиту: древние люди вырубили его в скале через миниатюрное отверстие. По версии учёных, его возраст достигает 4-5 тысяч лет. Огромный валун находится в живописном ущелье: вы полюбуетесь вековыми деревьями, попробуете воду из минерального источника и посмотрите на глыбы песчаника, вес которых более 50 тысяч тонн. Посетим и два других монолита поблизости. Вы узнаете о назначении, времени создания и строителях дольменов. Во время прогулки вы также увидите сероводородный источник, который использовали при строительстве, и места древних погребений, насладитесь видами со смотровой точки.
Йога и медитации, прогулка, отдых у моря
07:00-08:00 — хатха-йога.
08:30 — завтрак.
10:00 — прогулка по окрестностям.
13:00 — обед.
13:30 — трансфер к морю.
18:45 — трансфер от моря к дому.
19:00 — ужин.
Продолжение оздоровительных занятий и отдыха
07:00-08:00 — хатха-йога.
08:30 — завтрак.
10:00 — прогулка по окрестностям.
13:00 — обед.
13:30 — трансфер к морю.
18:45 — трансфер от моря к дому.
19:00 — ужин.
Хатха-йога, отъезд
Утром вас снова ждёт занятие по хатха-йоге, а после завтрака в 09:30 — отъезд до 12:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание (завтраки, обеды и ужины)
- Трансфер от ж. - д. станции "Якорная щель" или "Головинка"
- Утренние занятия суставной гимнастикой, йогой
- Ежедневный трансфер до моря и обратно
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до станции "Якорная щель" и "Головинка" или авиабилеты до Сочи и обратно
- Конная прогулка 1,5 часа - 1500 руб
- Автомобильно-пешеходная экскурсия, продолжительностью 4,5 часа «Древние мегалиты Западного Кавказа» - 4000 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Теплота и душевность Маши окружали нас от самого прибытия и до отъезда. Истории Мадина о культурном наследии Адыгов захватывали и будили воображение!))
Все очень чисто и эстетично. Еда вкусная и здоровая. Ценник в разумных пределах.))
Море и горы - все рядом и часть каждодневной программы.. Чистый воздух и горная речка там же. И приятная компания новых друзей!))
Я уже послала своих подруг по моим горячим следам… Не задумываясь приехала бы еще раз и сама! Спасибо вам, Маша и Мадин! 🙏😊
Приветы смешной собаке Бабе! ☺️
Мария добродушная, заботливая многогранная, и многорукая 😍, непонятно как всё успевает (йогу проведёт, еду вкусную и полезную приготовит, экскурсию проведёт, чистоту поддержит, каждому внимание уделит).
Отдельно зал для йоги, выставка исторических экспонатов, очень уютные комфортные домики, пахнущие деревом, спится сладко! Всё необходимое в нём есть!
Экскурсии и Марии и Мадина очень интересные! Горный ручей ❤️
Мадин заботливый хозяин, знаток истории своего народа! Оторваться от его находок и рассказов сложно! Только он расскажет истинную историю, покажет экспонаты, которым несколько тысяч лет. А ещё встретит, отвезёт, проводит, всегда доброжелательный, отзывчивый! 😍 Баба, ласковая, плюшевая антистресс собака - любовь с первого взгляда❤️ Свой огород, арбузы, инжир 😍
Встретили добродушно, провожали как родственницу! От души рекомендую любую программы ребят! Для женщин, которым нужна перезагрузка, рекомендую этот тур!
Мадин, Мария пусть ваши мечты сбываются и цели достигаются 🤗❤️🙌