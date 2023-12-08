Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Авторский тур в Сочи

Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций

4.5
6 отзывов
Вас ждёт порция заботы и персональный подход, отдых от жизни в суете городов и наполнение энергией от тишины, сбалансированного питания и прогулок на природе.

В тёплой женской компании — не более 3 человек — в 2 километрах от Чёрного моря вы поживёте в уютном доме на берегу реки и в окружении лесов.

Научитесь основам нутрициологии, чтобы уже дома иметь возможность продолжать заботиться о своём здоровье.

Снимите стресс с помощью расслабляющих и оздоровительных практик и зарядитесь положительными эмоциями.
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Ближайшие даты:
20
мая
3
июн
17
июн
1
июл
9
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендованный возраст участниц: 30-50 лет.
К участию в туре не допускаются участницы с ОРЗ в активной фазе (с симптомами: высокая температура, кашель, насморк).
Противопоказания к участию в туре:
наличие заболеваний неврологического характера,
проблемы опорно-двигательного аппарата (больные колени, тазобедренные суставы),
период менее 1 года после оперативного лечения,
состояния, требующие оперативного лечения.

Проживание. Одноместное размещение в бунгало экодома «Ветряная мельница» — комфортном, стильном и современном домике в окружении гор и леса на берегу реки.

Питание. В программу тура включено 3-разовое сбалансированное питание, построенное на основных принципах нутрициологии, с использованием продуктов со своего хозяйства, выращенных по принципу органического земледелия.

Уровень сложности. Необходимый уровень физической подготовки — средний, для людей регулярно занимающихся физкультурой, без заболеваний опорно-двигательного аппарата, коленей, тазобедренных суставов.

Программа тура по дням

1 день

Оздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моря

Начнём день с оздоровительной практики для тела на основе хатха-йоги (с 07:00 до 08:00).

После завтрака и до обеда каждый день у вас будет возможность совершать самостоятельные пешие прогулки по живописным окрестностям. Вы можете побродить по руслу легендарной реки Шахэ и искупаться в ней. Совсем недалеко от нашей базы находятся плантации самого северного чая в мире — до них также рекомендуем прогуляться. Можно уединиться в тени живописного горного ручья и насладиться звуками живой природы.

Ежедневно, в 13:30, транспорт будет доставлять вас к морю, чтобы вы могли подышать солёным воздухом и послушать умиротворяющий шум прибоя, полюбоваться перекатами волн и встретить закат на побережье. Затем — возвращение и ужин в 19:00.

Во время тура в ненавязчивой форме вы познакомитесь с базовыми принципами нутрициологии для построения здорового рациона питания.

Оздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моряОздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моряОздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моряОздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моряОздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моряОздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моряОздоровительные и расслабляющие практики, прогулка, отдых у моря
2 день

Практики, прогулка, отдых на побережье

Сегодняшний и последующие дни пройдут по распорядку первого дня. Будем заниматься полезными практиками, оставлять время на прогулки, отдыхать на морском побережье и наслаждаться здоровой пищей.

За дополнительную плату можно отправиться на экскурсию к местной достопримечательности —Волконскому дольмену, единственному найденному в мире дольмену-монолиту: древние люди вырубили его в скале через миниатюрное отверстие. По версии учёных, его возраст достигает 4-5 тысяч лет. Огромный валун находится в живописном ущелье: вы полюбуетесь вековыми деревьями, попробуете воду из минерального источника и посмотрите на глыбы песчаника, вес которых более 50 тысяч тонн. Посетим и два других монолита поблизости. Вы узнаете о назначении, времени создания и строителях дольменов. Во время прогулки вы также увидите сероводородный источник, который использовали при строительстве, и места древних погребений, насладитесь видами со смотровой точки.

Практики, прогулка, отдых на побережьеПрактики, прогулка, отдых на побережьеПрактики, прогулка, отдых на побережьеПрактики, прогулка, отдых на побережьеПрактики, прогулка, отдых на побережье
3 день

Йога и медитации, прогулка, отдых у моря

07:00-08:00 — хатха-йога.
08:30 — завтрак.
10:00 — прогулка по окрестностям.
13:00 — обед.
13:30 — трансфер к морю.
18:45 — трансфер от моря к дому.
19:00 — ужин.

Йога и медитации, прогулка, отдых у моряЙога и медитации, прогулка, отдых у моряЙога и медитации, прогулка, отдых у моряЙога и медитации, прогулка, отдых у моря
4 день

Продолжение оздоровительных занятий и отдыха

07:00-08:00 — хатха-йога.
08:30 — завтрак.
10:00 — прогулка по окрестностям.
13:00 — обед.
13:30 — трансфер к морю.
18:45 — трансфер от моря к дому.
19:00 — ужин.

Продолжение оздоровительных занятий и отдыхаПродолжение оздоровительных занятий и отдыхаПродолжение оздоровительных занятий и отдыха
5 день

Хатха-йога, отъезд

Утром вас снова ждёт занятие по хатха-йоге, а после завтрака в 09:30 — отъезд до 12:00.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание (завтраки, обеды и ужины)
  • Трансфер от ж. - д. станции "Якорная щель" или "Головинка"
  • Утренние занятия суставной гимнастикой, йогой
  • Ежедневный трансфер до моря и обратно
Что не входит в цену
  • Ж. - д. билеты до станции "Якорная щель" и "Головинка" или авиабилеты до Сочи и обратно
  • Конная прогулка 1,5 часа - 1500 руб
  • Автомобильно-пешеходная экскурсия, продолжительностью 4,5 часа «Древние мегалиты Западного Кавказа» - 4000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от аэропорта Сочи на ласточке - 1,5 часа, от станции "Лазаревская" или "Лоо" - 20-30 минут на ласточке). Возможен заезд в день накануне тура после 15:00 без дополнительной оплаты
Завершение: Ж. - д. станция "Головинка" или "Якорная щель", 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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2
1
1
О
8 дек 2023
Очень хорошая идея и все условия для отдыха. Но с Марией сложился конфликт,с её стороны категоричность и нетерпимость,не умение работать с людьми. Меня просто выпроводили с территории и даже не взяли денег за прожитые там три дня. То ли человек устал,то ли личные проблемы организатора…. но такого отношения ко мне у меня ещё за всю мою жизнь не было
Ирина
26 ноя 2023
Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи. Уникальная, обширная программа (йога, продышки, поездки по мощным, знаковым местам, вкусное питание, отзывчивые и внимательные организаторы). С радостью вернусь снова.
Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи.Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи.Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи.Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи.Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи.Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи.Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи.Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи.Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи.Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи.
Т
10 окт 2023
Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила, занималась с нами йогой, был ко всем отдельный подход. Мы любовались на потрясающие виды в окрестностях, проводили пешие прогулки, ездили на далмены. Домики очень красивые, уютные, чистота… все на сколько продумана до мелочей, вид из домика на горы. Отдельное спасибо Мадину за такое гостеприимство, рассказал историю этих краев, историю своих предков. Было очень интересно 👍
Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила,Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила,Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила,Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила,Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила,Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила,Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила,Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила,Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила,Это был потрясающий отдых, приехала с больным желудком… уехала со здоровым 👍 Мария очень вкусно готовила,
Галина
4 окт 2023
Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!
Теплота и душевность Маши окружали нас от самого прибытия и до отъезда. Истории Мадина о культурном наследии Адыгов захватывали и будили воображение!))
Все очень чисто и эстетично. Еда вкусная и здоровая. Ценник в разумных пределах.))
Море и горы - все рядом и часть каждодневной программы.. Чистый воздух и горная речка там же. И приятная компания новых друзей!))
Я уже послала своих подруг по моим горячим следам… Не задумываясь приехала бы еще раз и сама! Спасибо вам, Маша и Мадин! 🙏😊
Приветы смешной собаке Бабе! ☺️
Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!Тур превзошел все ожидания: организация и условия проживания на европейском уровне!
Е
27 сен 2023
Превзошёл мои ожидания💯! В сентябре была на программе «Женское счастье»- йога, медитация, правильное питание, экскурсии, душевный приём - настоящий Релакс.
Мария добродушная, заботливая многогранная, и многорукая 😍, непонятно как всё успевает (йогу проведёт, еду вкусную и полезную приготовит, экскурсию проведёт, чистоту поддержит, каждому внимание уделит).
Отдельно зал для йоги, выставка исторических экспонатов, очень уютные комфортные домики, пахнущие деревом, спится сладко! Всё необходимое в нём есть!
Экскурсии и Марии и Мадина очень интересные! Горный ручей ❤️
Мадин заботливый хозяин, знаток истории своего народа! Оторваться от его находок и рассказов сложно! Только он расскажет истинную историю, покажет экспонаты, которым несколько тысяч лет. А ещё встретит, отвезёт, проводит, всегда доброжелательный, отзывчивый! 😍 Баба, ласковая, плюшевая антистресс собака - любовь с первого взгляда❤️ Свой огород, арбузы, инжир 😍
Встретили добродушно, провожали как родственницу! От души рекомендую любую программы ребят! Для женщин, которым нужна перезагрузка, рекомендую этот тур!
Мадин, Мария пусть ваши мечты сбываются и цели достигаются 🤗❤️🙌
Превзошёл мои ожидания💯! В сентябре была на программе «Женское счастье»- йога, медитация, правильное питание, экскурсии, душевныйПревзошёл мои ожидания💯! В сентябре была на программе «Женское счастье»- йога, медитация, правильное питание, экскурсии, душевныйПревзошёл мои ожидания💯! В сентябре была на программе «Женское счастье»- йога, медитация, правильное питание, экскурсии, душевныйПревзошёл мои ожидания💯! В сентябре была на программе «Женское счастье»- йога, медитация, правильное питание, экскурсии, душевныйПревзошёл мои ожидания💯! В сентябре была на программе «Женское счастье»- йога, медитация, правильное питание, экскурсии, душевныйПревзошёл мои ожидания💯! В сентябре была на программе «Женское счастье»- йога, медитация, правильное питание, экскурсии, душевныйПревзошёл мои ожидания💯! В сентябре была на программе «Женское счастье»- йога, медитация, правильное питание, экскурсии, душевныйПревзошёл мои ожидания💯! В сентябре была на программе «Женское счастье»- йога, медитация, правильное питание, экскурсии, душевный
Ксения
21 сен 2023
Пятидневный релакс в компании гор, моря и душевных хозяев этого места! Идеальный график занятий и прогулок, глубокие знания Маши о питании и и умение вкусно готовить дадут возможность насладится здоровой и вкусной пищей! Физические нагрузки с элементами йоги и растяжки приведут в тонус ваш организм. Осталось такое приятное послевкусие от такого отдыха, что конечно же хочется вернуться!
Пятидневный релакс в компании гор, моря и душевных хозяев этого места! Идеальный график занятий и прогулок,Пятидневный релакс в компании гор, моря и душевных хозяев этого места! Идеальный график занятий и прогулок,Пятидневный релакс в компании гор, моря и душевных хозяев этого места! Идеальный график занятий и прогулок,Пятидневный релакс в компании гор, моря и душевных хозяев этого места! Идеальный график занятий и прогулок,Пятидневный релакс в компании гор, моря и душевных хозяев этого места! Идеальный график занятий и прогулок,Пятидневный релакс в компании гор, моря и душевных хозяев этого места! Идеальный график занятий и прогулок,

Тур входит в следующие категории Сочи

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