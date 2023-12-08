Начнём день с оздоровительной практики для тела на основе хатха-йоги (с 07:00 до 08:00).

После завтрака и до обеда каждый день у вас будет возможность совершать самостоятельные пешие прогулки по живописным окрестностям. Вы можете побродить по руслу легендарной реки Шахэ и искупаться в ней. Совсем недалеко от нашей базы находятся плантации самого северного чая в мире — до них также рекомендуем прогуляться. Можно уединиться в тени живописного горного ручья и насладиться звуками живой природы.

Ежедневно, в 13:30, транспорт будет доставлять вас к морю, чтобы вы могли подышать солёным воздухом и послушать умиротворяющий шум прибоя, полюбоваться перекатами волн и встретить закат на побережье. Затем — возвращение и ужин в 19:00.

Во время тура в ненавязчивой форме вы познакомитесь с базовыми принципами нутрициологии для построения здорового рациона питания.