Лесной лагерь в Сочи

Лесной лагерь в Сочи - это неделя активного отдыха в удаленном уголке Сочинского национального парка

5
3 отзыва
Лесной лагерь в Сочи – это неделя активного отдыха в удаленном уголке Сочинского национального парка.
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Лесной лагерь в Сочи
Ближайшие даты:
26
июн
03
июл
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17
июл
24
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побудем в дали от цивилизации и отдохнем от городской суеты;
  • получим первые навыки туризма: научимся разжигать костер, ставить палатку и пользоваться туристическим снаряжением;
  • посетим интересные и красивые достопримечательности района.

Программа тура по дням

1 день
Приезд, переход до Воронцовских пещер

Прибытие в Адлер.

Трансфер к месту старта в поселок Красная Воля.

Переход под рюкзаком 6 (шесть) км.

Установка лагеря в лесу.

Костер.

Обед и ужин на костре готовят дежурные.

Вечером посещение Воронцовских пещер.

2 день
Каньон Царские ворота, пещеры Студенческая и Партизанская, веревочный курс

Поход в каньон Царские ворота, посещение пещер Студенческая и Партизанская, веревочный курс.

Возможна организация веревочного курса для желающих.

Протяженность путешествия 9 (девять) км.

3 день
Базилика V-XI веков, пещеры Долгая и Кабаний Провал

Поход с легким рюкзаком на весь день дорогой древних торговцев к развалинам Леснянской базилики, V-XI веков.

Придется немного попотеть на подъеме.

Возвращение назад через пещеры Долгая и Кабаний провал, 14 (четырнадцать) км.

4 день
Верховья реки Псахо, Ивановский водопад

Поход с легким рюкзаком по буковому лесу к истокам реки Псахо через лесной перевал (по состоянию группы можно посетить Ивановский водопад), 14 (четырнадцать) км.

5 день
Гора Ефрем, каньон Кудепсты

Утром прогулка на вершину горы Ефрем.

Собираем лагерь.

Переход под рюкзаком к нижнему каньону реки Кудепста, 6 (шесть) км.

Установка лагеря.

6 день
Каньоны реки Псахо, пещера Колокольная

Поход по каньону реки Псахо, посещение пещеры Колокольная, знакомство с летучими мышами.

Прогулка на 6-8 часов, протяженность маршрута 11 (одиннадцать) км.

7 день
Отъезд

Собираем лагерь.

Отправляемся в цивилизацию 2 (два) км. под рюкзаком.

Трансфер в аэропорта/ЖД вокзал Адлера.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Трансферы по программе тура
  • Трехразовое питание на маршрутах (питание в день заезда – обед, ужин в день отъезда – завтрак в остальные дни программы – завтрак, обед и ужин)
  • Входные платы на объекты показа
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сочи и обратно
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная (флисовая) шапка;
  • перчатки флисовые;
  • грязезащитные бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • ходовой комплект одежды (спортивный костюм);
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80-100л;
  • рюкзак 20-25 литров;
  • сидушка;
  • трекинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки (обязательно!);
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды общим объемом до 1 литра;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • фототехника — по желанию;
  • аптечка индивидуальная;
  • купальные принадлежности: резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце — по желанию.
Какие требования к участникам?
  • для участия в туре не требуется особая спортивная форма;
  • на маршрут допускаются дети с 6 лет, для лиц младше 18 лет требуется сопровождение взрослых.
Возможно ли заказать дополнительные услуги?

Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где происходит встреча в первый день тура?

Г. Сочи, п. Адлер, ул. Ленина 113 — стоянка автотранспорта слева от здания железнодорожного вокзала со стороны гор.

Возможно ли уменьшить количество дней в туре?

Вы можете присоединиться к группе в любой день программы, для этого Вам следует добраться к месту проведения программы самостоятельно или заказать дополнительный трансфер у организатора.

Будут ли удобства в лагере?

Тур предусматривает «дикий» отдых в палатке без удобств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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