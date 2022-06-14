Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Адлер.
Трансфер к месту старта в поселок Красная Воля.
Переход под рюкзаком 6 (шесть) км.
Установка лагеря в лесу.
Костер.
Обед и ужин на костре готовят дежурные.
Вечером посещение Воронцовских пещер.
Поход в каньон Царские ворота, посещение пещер Студенческая и Партизанская, веревочный курс.
Возможна организация веревочного курса для желающих.
Протяженность путешествия 9 (девять) км.
Поход с легким рюкзаком на весь день дорогой древних торговцев к развалинам Леснянской базилики, V-XI веков.
Придется немного попотеть на подъеме.
Возвращение назад через пещеры Долгая и Кабаний провал, 14 (четырнадцать) км.
Поход с легким рюкзаком по буковому лесу к истокам реки Псахо через лесной перевал (по состоянию группы можно посетить Ивановский водопад), 14 (четырнадцать) км.
Утром прогулка на вершину горы Ефрем.
Собираем лагерь.
Переход под рюкзаком к нижнему каньону реки Кудепста, 6 (шесть) км.
Установка лагеря.
Поход по каньону реки Псахо, посещение пещеры Колокольная, знакомство с летучими мышами.
Прогулка на 6-8 часов, протяженность маршрута 11 (одиннадцать) км.
Собираем лагерь.
Отправляемся в цивилизацию 2 (два) км. под рюкзаком.
Трансфер в аэропорта/ЖД вокзал Адлера.
Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Г. Сочи, п. Адлер, ул. Ленина 113 — стоянка автотранспорта слева от здания железнодорожного вокзала со стороны гор.
Вы можете присоединиться к группе в любой день программы, для этого Вам следует добраться к месту проведения программы самостоятельно или заказать дополнительный трансфер у организатора.
Тур предусматривает «дикий» отдых в палатке без удобств.