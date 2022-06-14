Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней
Заезд в гостиницу.
Знакомство с гидом.
Инструктаж по безопасности.
Сегодня нас ждет увлекательное знакомство с историей города Сочи, его традициями, культурой и национальными особенностями.
Мы пройдем по главным улицам исторического центра города.
Ощутим его аромат, восхитимся главными архитектурными достопримечательностями – зданиями Зимнего театра, Морского вокзала и Железнодорожного вокзала.
Нам предстоит продегустировать знаменитый Сочинский нарзан и прогуляться по Приморской набережной.
Отправляясь н экскурсию не забудте взять с собой фототехнику, дабы запечетлить самые памятные моменты своего пребывания в Сочи.
Сегодня мы отправляемся в поход.
Нас ждет посещение красивейшего ущелья реки Агуры.
Мы будем лицезреть каскады Агурских водопадов, поднимемся на смотровую площадку Орлиных скал.
Услышим легенду о герои Прометеи, и сможем сфотографироваться с это рукотворным изображением.
Обед в полевых условиях – печем картошку и жарим сало на костре.
Для самых отважных теоретический и практический курс по разведению костра.
Общая протяженность маршрута — 6 км.
Общий набор высоты — 400 м.
Отметка начала маршрута — 60 м.
Отметка конца маршрута — 60 м.
Красная Поляна – жемчужина Кавказа.
Маленький поселок лежит среди горных хребтов, словно капля росы на зеленых листьях.
Горы Красной Поляны укрывают поселок от ветров и зноя, создавая уютную прохладу.
Здесь тепло зимой и не жарко летом.
Яростная Мзымта несет свои воды от вечных ледников, принося в Поляну прохладу.
Сейчас Красная Поляна известна всему миру, как место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года.
Но история этого места началась еще за долго до появления русских в Сочинском Причерноморье.
Так давайте погрузимся в жизнь маленького поселка, отправляясь по старому Константиновскому шоссе от берега Черного моря к снегам Кавказа.
Нам предстоит увидеть знаменитое ущелье Ах-Цу и ощутить на лице холодный ветер Красной Поляны.
Мы продегустируем Краснополянский нарзан, отведаем медовухи.
Посетим водопад Девичьи слезы с ювинильной водой.
Кульминацией нашего путешествие станет подъем на канатной дороге на вершину горы Аибга.
Поход по маршруту «По реке Сочи».
Питание на маршруте (два перекуса).
Отправление группы на маршрут в 7:00.
Один из самых живописных уголков города Сочи ждет Вас в этом путешествии.
Каскады водопадов, зеленые заросли рододендронов, быстрые реки и вечно зеленые самшиты создают атмосферу загадки и делают ущелье реки Сочи не похожимна другие уголки города.
Активная прогулка по широкой натоптанной тропе оставит массу ярких воспоминаний и дюжину красочных фотографий.
Нижний Ажекский водопад:
Общая протяженность маршрута — 12 км.
Общий набор высоты — 90 м.
Отметка начала маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.
Отметка середины маршрута (Нижний Ажекский Водопад) — 240 м.
Отметка конца маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.
Верхний Ажекский водопад:
Общая протяженность маршрута — 16 км.
Общий набор высоты — 290 м.
Отметка начала маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.
Отметка середины маршрута (Верхний Ажекский Водопад) — 280 м.
Отметка конца маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.
7:00 Отправление на маршрут.
Нас ждет величественный буковый лес, старинная дорога, прохлада Ивановского водопада и еще мы побываем на настоящем перевале – сегодня мы пройдем лесными путями из долины реки Мзымта в бассейн Восточной Хосты.
Технические характеристики Радиального маршрута:
Общая протяженность маршрута — 11 км.
Общий набор высоты — 200 м.
Отметка начала маршрута — 210 м.
Отметка конца маршрута — 210 м.
Технические характеристики Линейного маршрута:
Общая протяженность маршрута — 12 км.
Общий набор высоты — 380 м.
Отметка начала маршрута — 210 м.
Отметка конца маршрута — 451 м.
9:00 Отправление группы на маршрут.
Вам предстоит спуститься в пещеру.
Пройти по горной тропе над каменными обрывами, перейти реку в брод.
Вы готовы к приключениям?
Тогда в путь.
В теплое время года не забудте взять купальник.
В гротах и ваннах каньона находятся тихие заводи в которых можно купаться.
Питание на маршруте (перекус).
Общая протяженность маршрута — 8,22 км.
Общий набор высоты — 160 м.
Отметка начала маршрута — 80 м.
Отметка конца маршрута — 80 м.
Освобождение номеров.
Отправление группы на маршрут в 9:00.
Отправляемся на комфортабельном электропоезде в Олимпийский парк знакомиться с ледовыми дворцами.
Нас ждет прогулка по парку, посещение «Автомузея Сочи», трассы Формула-1.
Закончим мы свое путешествие на Олимпийской набережной.
Здесь самое чистое море, самый комфортабельные пляжи в Сочи.
Часто не далеко от берега проплывют дельфины и стоя на берегу Вы имеете возможность наблюдать этих умных животных в непосредственной близости.
Здесь мы с Вами прощаемся.
Можно позагорать, подышать морским воздухом или покупаться в Черном море.
Тур предусматривает размещение в гостинице (номера с удобствами).
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения:
Стоимость индивидуального тура – 65 500 руб./чел.
Для походов:
Для городских экскурсий:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Огромная просьба к туристам, отправляющимся на отдых в Сочи.
Дабы избежать казусных и некорректных ситуаций с такси, заказывайте трансферы у организаторов программы, или пользоваться проверенными поставщиками транспортной услуги.
Объекты размещения находятся в легкой транспортной доступности от аэропорта (3 автобусные остановки) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.
Для участия в туре требуется средняя физическая форма.
Дети младше 14 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.