Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых

Туристические тропы прибрежного Сочи хороши в любое время года. Иногда, на лесных полянках удается позагорать даже

5
3 отзыва
Туристические тропы прибрежного Сочи хороши в любое время года. Иногда, на лесных полянках удается позагорать даже в начале января. А первые подснежники и цикломены вы можете увидеть на склонах окрестных гор уже с конца декабря.

Если же Вам хочется пройтись по снегу, то можно отправиться в любой из горных поселков: Солох-Аул, Красная Поляна, Барановка и там вдоволь насладиться морозным воздухом, мягким снегом и остальными прелестями зимнего туризма.

В остальных случаях, вам на пешеходных маршрутах не понадобится теплая обувь – все они проходятся в кроссовках или легких треккинговых ботинках круглый год.
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
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Что вас ожидает 🤩

Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Нас ждет увлекательное знакомство с историей города Сочи, его традициями, культурой и национальными особенностями
Красная Поляна
Красная Поляна
Погрузимся в жизнь маленького поселка, продегустируем Краснополянский нарзан, отведаем медовухи
Активная прогулка
Активная прогулка
Пройдем по маршруту "По реке Сочи", который оставит массу ярких воспоминаний и дюжину красочных фотографий
Навалишенское ущелье
Навалишенское ущелье
Испытаем восторг от спуска в пещеру, прогулки над каменными обрывами и перехода реки в брод
Олимпийский парк
Олимпийский парк
Побываем в знаменитом Олимпийском парке с его ледовыми дворцами, "Автомузеем Сочи", трассой Формулы-1 и набережной

Описание

Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Сочи

Заезд в гостиницу.

Знакомство с гидом.

Инструктаж по безопасности.

Сегодня нас ждет увлекательное знакомство с историей города Сочи, его традициями, культурой и национальными особенностями.

Мы пройдем по главным улицам исторического центра города.

Ощутим его аромат, восхитимся главными архитектурными достопримечательностями – зданиями Зимнего театра, Морского вокзала и Железнодорожного вокзала.

Нам предстоит продегустировать знаменитый Сочинский нарзан и прогуляться по Приморской набережной.

Отправляясь н экскурсию не забудте взять с собой фототехнику, дабы запечетлить самые памятные моменты своего пребывания в Сочи.

2 день
Ущелье реки Агуры

Сегодня мы отправляемся в поход.

Нас ждет посещение красивейшего ущелья реки Агуры.

Мы будем лицезреть каскады Агурских водопадов, поднимемся на смотровую площадку Орлиных скал.

Услышим легенду о герои Прометеи, и сможем сфотографироваться с это рукотворным изображением.

Обед в полевых условиях – печем картошку и жарим сало на костре.

Для самых отважных теоретический и практический курс по разведению костра.

Общая протяженность маршрута — 6 км.

Общий набор высоты — 400 м.

Отметка начала маршрута — 60 м.

Отметка конца маршрута — 60 м.

3 день
Красная Поляна

Красная Поляна – жемчужина Кавказа.

Маленький поселок лежит среди горных хребтов, словно капля росы на зеленых листьях.

Горы Красной Поляны укрывают поселок от ветров и зноя, создавая уютную прохладу.

Здесь тепло зимой и не жарко летом.

Яростная Мзымта несет свои воды от вечных ледников, принося в Поляну прохладу.

Сейчас Красная Поляна известна всему миру, как место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года.

Но история этого места началась еще за долго до появления русских в Сочинском Причерноморье.

Так давайте погрузимся в жизнь маленького поселка, отправляясь по старому Константиновскому шоссе от берега Черного моря к снегам Кавказа.

Нам предстоит увидеть знаменитое ущелье Ах-Цу и ощутить на лице холодный ветер Красной Поляны.

Мы продегустируем Краснополянский нарзан, отведаем медовухи.

Посетим водопад Девичьи слезы с ювинильной водой.

Кульминацией нашего путешествие станет подъем на канатной дороге на вершину горы Аибга.

4 день
Поход по маршруту «По реке Сочи»

Поход по маршруту «По реке Сочи».

Питание на маршруте (два перекуса).

Отправление группы на маршрут в 7:00.

Один из самых живописных уголков города Сочи ждет Вас в этом путешествии.

Каскады водопадов, зеленые заросли рододендронов, быстрые реки и вечно зеленые самшиты создают атмосферу загадки и делают ущелье реки Сочи не похожимна другие уголки города.

Активная прогулка по широкой натоптанной тропе оставит массу ярких воспоминаний и дюжину красочных фотографий.

Нижний Ажекский водопад:
Общая протяженность маршрута — 12 км.
Общий набор высоты — 90 м.
Отметка начала маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.
Отметка середины маршрута (Нижний Ажекский Водопад) — 240 м.
Отметка конца маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.

Верхний Ажекский водопад:
Общая протяженность маршрута — 16 км.
Общий набор высоты — 290 м.
Отметка начала маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.
Отметка середины маршрута (Верхний Ажекский Водопад) — 280 м.
Отметка конца маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.

5 день
Долина Мзымта – Бассейн Восточной Хосты

7:00 Отправление на маршрут.

Нас ждет величественный буковый лес, старинная дорога, прохлада Ивановского водопада и еще мы побываем на настоящем перевале – сегодня мы пройдем лесными путями из долины реки Мзымта в бассейн Восточной Хосты.

Технические характеристики Радиального маршрута:

Общая протяженность маршрута — 11 км.
Общий набор высоты — 200 м.
Отметка начала маршрута — 210 м.
Отметка конца маршрута — 210 м.

Технические характеристики Линейного маршрута:

Общая протяженность маршрута — 12 км.
Общий набор высоты — 380 м.
Отметка начала маршрута — 210 м.
Отметка конца маршрута — 451 м.

6 день
Навалишенское ущелье

9:00 Отправление группы на маршрут.

Вам предстоит спуститься в пещеру.

Пройти по горной тропе над каменными обрывами, перейти реку в брод.

Вы готовы к приключениям?

Тогда в путь.

В теплое время года не забудте взять купальник.

В гротах и ваннах каньона находятся тихие заводи в которых можно купаться.

Питание на маршруте (перекус).

Общая протяженность маршрута — 8,22 км.

Общий набор высоты — 160 м.

Отметка начала маршрута — 80 м.

Отметка конца маршрута — 80 м.

7 день
Олимпийский парк

Освобождение номеров.

Отправление группы на маршрут в 9:00.

Отправляемся на комфортабельном электропоезде в Олимпийский парк знакомиться с ледовыми дворцами.

Нас ждет прогулка по парку, посещение «Автомузея Сочи», трассы Формула-1.

Закончим мы свое путешествие на Олимпийской набережной.

Здесь самое чистое море, самый комфортабельные пляжи в Сочи.

Часто не далеко от берега проплывют дельфины и стоя на берегу Вы имеете возможность наблюдать этих умных животных в непосредственной близости.

Здесь мы с Вами прощаемся.

Можно позагорать, подышать морским воздухом или покупаться в Черном море.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице (номера с удобствами).

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения:

  • в гостинице "Грин Хоста" – 45 900 руб., доплата за одноместное размещение – 18 900 руб.;
  • в гостинице "Грин Хоста" в период с 1.07 по 1.09 – 51 300 руб.;
  • в апартаментах "Голубые Дали, 19″ – 35 000 руб./чел. (размер доплаты при одноместном размещении уточняйте при бронировании).

Стоимость индивидуального тура – 65 500 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице, номера с удобствами
  • Трансферы по программе тура
  • Трехразовое питание (питание на маршруте, завтраки и ужины в гостинице)
  • Прокат группового и специализированного личного снаряжения
  • Пребывание в национальном парке на маршрутах: Агурское ущелье, Ивановский водопад и Навалишенский каньон
  • Баня
  • Услуги инструктора-проводника
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билет до г. Сочи и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы (ажекский лесопарк) – 200 руб.
  • Входные платы в Сочинский национальный парк: Агурское ущелье – 200 руб. Ивановский водопад – 200 руб. Навалишенский каньон – 200 руб.
  • Агурское ущелье – 200 руб.
  • Ивановский водопад – 200 руб.
  • Навалишенский каньон – 200 руб.
  • Баня – от 350 руб.
  • Билеты на канатную дорогу – от 1 950 руб.
  • Курортный сбор – 50 руб. /чел. /сутки
  • Прокат личного снаряжения
Место начала и завершения?
г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для походов:

  • теплая куртка или флис;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для брода (кроссовки);
  • рюкзак 20-25 л;
  • сидушка;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки; рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.


Для городских экскурсий:

  • удобная обувь на низкой подошве;
  • плащ или зонт;
  • панамка или шляпа;
  • кофта или куртка по сезону;
  • фототехника.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Уточнения по туру

Огромная просьба к туристам, отправляющимся на отдых в Сочи.

Дабы избежать казусных и некорректных ситуаций с такси, заказывайте трансферы у организаторов программы, или пользоваться проверенными поставщиками транспортной услуги.

Объекты размещения находятся в легкой транспортной доступности от аэропорта (3 автобусные остановки) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.

Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Для участия в туре требуется средняя физическая форма.

Дети младше 14 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Активный и насыщенный отдых по самым живописным местам в окрестностях Сочи. Колхидские леса, водопады, горные реки, захватывающие виды и невероятные эмоции от каждого дня! В этом туре Сочи открывается с новой стороны. Рекомендуем от всей души!
Спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательную и познавательную экскурсию на Красную Поляну и водителю Олегу за комфортную поездку во время экскурсии.
Отдельное огромное спасибо Сергею Викентьевичу за интереснейшие походы, за его внимательное отношение к каждому и за душевность! Мы узнали много нового, увидели красивейшие места и теперь знаем как за 10 минут можно приготовить в походе вкусные блюда и как преодолевать сложные подъемы с улыбкой на лице.
Очень рады, что наш отдых был таким активным и насыщенным!
О
9 июня 2022
Огромное Вам сердечное спасибо за организацию чудесного и великолепного отдыха в Сочи, незабываемые душевные впечатления от экскурсоводов.. С наилучшими пожеланиями Олег. .
Г
28 апр 2022
Отдых удался, несмотря на 2 дождливых дня!
Это был индивидуальный тур! (О чем не было написано, а жаль!).

Огромное спасибо Анне и гиду-экскурсоводу Сергею за красивое и интересное путешествие!
Оба доброжелательны, внимательны, грамотны, компетентны!
Хороший отель, хорошее питание и обслуживание.

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