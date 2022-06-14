Туристические тропы прибрежного Сочи хороши в любое время года. Иногда, на лесных полянках удается позагорать даже в начале января. А первые подснежники и цикломены вы можете увидеть на склонах окрестных гор уже с конца декабря. Если же Вам хочется пройтись по снегу, то можно отправиться в любой из горных поселков: Солох-Аул, Красная Поляна, Барановка и там вдоволь насладиться морозным воздухом, мягким снегом и остальными прелестями зимнего туризма. В остальных случаях, вам на пешеходных маршрутах не понадобится теплая обувь – все они проходятся в кроссовках или легких треккинговых ботинках круглый год.

Побываем в знаменитом Олимпийском парке с его ледовыми дворцами, "Автомузеем Сочи", трассой Формулы-1 и набережной

Испытаем восторг от спуска в пещеру, прогулки над каменными обрывами и перехода реки в брод

Пройдем по маршруту "По реке Сочи", который оставит массу ярких воспоминаний и дюжину красочных фотографий

Погрузимся в жизнь маленького поселка, продегустируем Краснополянский нарзан, отведаем медовухи

Нас ждет увлекательное знакомство с историей города Сочи, его традициями, культурой и национальными особенностями

Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Сочи

Заезд в гостиницу. Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности. Сегодня нас ждет увлекательное знакомство с историей города Сочи, его традициями, культурой и национальными особенностями. Мы пройдем по главным улицам исторического центра города. Ощутим его аромат, восхитимся главными архитектурными достопримечательностями – зданиями Зимнего театра, Морского вокзала и Железнодорожного вокзала. Нам предстоит продегустировать знаменитый Сочинский нарзан и прогуляться по Приморской набережной. Отправляясь н экскурсию не забудте взять с собой фототехнику, дабы запечетлить самые памятные моменты своего пребывания в Сочи.

2 день Ущелье реки Агуры

Сегодня мы отправляемся в поход. Нас ждет посещение красивейшего ущелья реки Агуры. Мы будем лицезреть каскады Агурских водопадов, поднимемся на смотровую площадку Орлиных скал. Услышим легенду о герои Прометеи, и сможем сфотографироваться с это рукотворным изображением. Обед в полевых условиях – печем картошку и жарим сало на костре. Для самых отважных теоретический и практический курс по разведению костра. Общая протяженность маршрута — 6 км. Общий набор высоты — 400 м. Отметка начала маршрута — 60 м. Отметка конца маршрута — 60 м.

3 день Красная Поляна

Красная Поляна – жемчужина Кавказа. Маленький поселок лежит среди горных хребтов, словно капля росы на зеленых листьях. Горы Красной Поляны укрывают поселок от ветров и зноя, создавая уютную прохладу. Здесь тепло зимой и не жарко летом. Яростная Мзымта несет свои воды от вечных ледников, принося в Поляну прохладу. Сейчас Красная Поляна известна всему миру, как место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Но история этого места началась еще за долго до появления русских в Сочинском Причерноморье. Так давайте погрузимся в жизнь маленького поселка, отправляясь по старому Константиновскому шоссе от берега Черного моря к снегам Кавказа. Нам предстоит увидеть знаменитое ущелье Ах-Цу и ощутить на лице холодный ветер Красной Поляны. Мы продегустируем Краснополянский нарзан, отведаем медовухи. Посетим водопад Девичьи слезы с ювинильной водой. Кульминацией нашего путешествие станет подъем на канатной дороге на вершину горы Аибга.

4 день Поход по маршруту «По реке Сочи»

Поход по маршруту «По реке Сочи». Питание на маршруте (два перекуса). Отправление группы на маршрут в 7:00. Один из самых живописных уголков города Сочи ждет Вас в этом путешествии. Каскады водопадов, зеленые заросли рододендронов, быстрые реки и вечно зеленые самшиты создают атмосферу загадки и делают ущелье реки Сочи не похожимна другие уголки города. Активная прогулка по широкой натоптанной тропе оставит массу ярких воспоминаний и дюжину красочных фотографий. Нижний Ажекский водопад:

Общая протяженность маршрута — 12 км.

Общий набор высоты — 90 м.

Отметка начала маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.

Отметка середины маршрута (Нижний Ажекский Водопад) — 240 м.

Отметка конца маршрута (поселок Ореховка) — 150 м. Верхний Ажекский водопад:

Общая протяженность маршрута — 16 км.

Общий набор высоты — 290 м.

Отметка начала маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.

Отметка середины маршрута (Верхний Ажекский Водопад) — 280 м.

Отметка конца маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.

5 день Долина Мзымта – Бассейн Восточной Хосты

7:00 Отправление на маршрут. Нас ждет величественный буковый лес, старинная дорога, прохлада Ивановского водопада и еще мы побываем на настоящем перевале – сегодня мы пройдем лесными путями из долины реки Мзымта в бассейн Восточной Хосты. Технические характеристики Радиального маршрута: Общая протяженность маршрута — 11 км.

Общий набор высоты — 200 м.

Отметка начала маршрута — 210 м.

Отметка конца маршрута — 210 м. Технические характеристики Линейного маршрута: Общая протяженность маршрута — 12 км.

Общий набор высоты — 380 м.

Отметка начала маршрута — 210 м.

Отметка конца маршрута — 451 м.

6 день Навалишенское ущелье

9:00 Отправление группы на маршрут. Вам предстоит спуститься в пещеру. Пройти по горной тропе над каменными обрывами, перейти реку в брод. Вы готовы к приключениям? Тогда в путь. В теплое время года не забудте взять купальник. В гротах и ваннах каньона находятся тихие заводи в которых можно купаться. Питание на маршруте (перекус). Общая протяженность маршрута — 8,22 км. Общий набор высоты — 160 м. Отметка начала маршрута — 80 м. Отметка конца маршрута — 80 м.

7 день Олимпийский парк