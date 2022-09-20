3 день

Красная Поляна

Красная Поляна – жемчужина Кавказа.

Маленький поселок лежит среди горных хребтов, словно капля росы на зеленых листьях.

Горы Красной Поляны укрывают поселок от ветров и зноя, создавая уютную прохладу.

Здесь тепло зимой и не жарко летом.

Яростная Мзымта несет свои воды от вечных ледников, принося в Поляну прохладу.

Сейчас Красная Поляна известна всему миру, как место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года.

Но история этого места началась еще за долго до появления русских в Сочинском Причерноморье.

Так давайте погрузимся в жизнь маленького поселка, отправляясь по старому Константиновскому шоссе от берега Черного моря к снегам Кавказа.

Нам предстоит увидеть знаменитое ущелье Ах-Цу и ощутить на лице холодный ветер Красной Поляны.

Мы продегустируем Краснополянский нарзан, отведаем медовухи.

Посетим водопад Девичьи слезы с ювинильной водой.

Кульминацией нашего путешествие станет подъем на канатной дороге на вершину горы Аибга.

Питание – комплексный обед.

Ужин в гостинице. Свободное время.