Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью

Туристические тропы прибрежного Сочи хороши в любое время года

5
3 отзыва
Туристические тропы прибрежного Сочи хороши в любое время года. Иногда, на лесных полянках удается позагорать даже в начале января. А первые подснежники и цикломены вы можете увидеть на склонах окрестных гор уже с конца декабря.

Если же Вам хочется пройтись по снегу, то можно отправиться в любой из горных поселков: Солох-Аул, Красная Поляна, Барановка и там вдоволь насладиться морозным воздухом, мягким снегом и остальными прелестями зимнего туризма.

В остальных случаях, вам на пешеходных маршрутах не понадобится теплая обувь – все они проходятся в кроссовках или легких треккинговых ботинках круглый год.
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Нас ждет увлекательное знакомство с историей города Сочи, его традициями, культурой и национальными особенностями
Красная Поляна
Красная Поляна
Погрузимся в жизнь маленького поселка, продегустируем Краснополянский нарзан, отведаем медовухи
Активная прогулка
Активная прогулка
Пройдем по маршруту "По реке Сочи", который оставит массу ярких воспоминаний и дюжину красочных фотографий
Навалишенское ущелье
Навалишенское ущелье
Испытаем восторг от спуска в пещеру, прогулки над каменными обрывами и перехода реки в брод
Олимпийский парк
Олимпийский парк
Побываем в знаменитом Олимпийском парке с его ледовыми дворцами, "Автомузеем Сочи", трассой Формулы-1 и набережной

Описание

Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Сочи

Заезд в гостиницу. Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности.

Обед. Выезд на экскурсию в 13.00.

Обзорная экскурсия по историческому центру города.

Вы посетите улицу Навагинскую, исторический парк Ривьера, Приморскую набережную.

Вы увидите здание железнодорожного вокзала, морского вокзала, Зимнего театра – три визитные карточки Сочи.

Возвращение в гостиницу.

Ужин. Свободное время

2 день

Ущелье реки Агуры

Сегодня мы отправляемся в поход.

Нас ждет посещение красивейшего ущелья реки Агуры.

Мы будем лицезреть каскады Агурских водопадов, поднимемся на смотровую площадку Орлиных скал.

Услышим легенду о герои Прометеи, и сможем сфотографироваться с это рукотворным изображением.

Обед в полевых условиях – печем картошку и жарим сало на костре.

Для самых отважных теоретический и практический курс по разведению костра.

Питание на маршруте (два перекуса). Ужин в гостинице. Свободное время.

Общая протяженность маршрута — 6 км.

Общий набор высоты — 400 м.

Отметка начала маршрута — 60 м.

Отметка конца маршрута — 60 м.

3 день

Красная Поляна

Красная Поляна – жемчужина Кавказа.

Маленький поселок лежит среди горных хребтов, словно капля росы на зеленых листьях.

Горы Красной Поляны укрывают поселок от ветров и зноя, создавая уютную прохладу.

Здесь тепло зимой и не жарко летом.

Яростная Мзымта несет свои воды от вечных ледников, принося в Поляну прохладу.

Сейчас Красная Поляна известна всему миру, как место проведения зимних Олимпийских игр 2014 года.

Но история этого места началась еще за долго до появления русских в Сочинском Причерноморье.

Так давайте погрузимся в жизнь маленького поселка, отправляясь по старому Константиновскому шоссе от берега Черного моря к снегам Кавказа.

Нам предстоит увидеть знаменитое ущелье Ах-Цу и ощутить на лице холодный ветер Красной Поляны.

Мы продегустируем Краснополянский нарзан, отведаем медовухи.

Посетим водопад Девичьи слезы с ювинильной водой.

Кульминацией нашего путешествие станет подъем на канатной дороге на вершину горы Аибга.

Питание – комплексный обед.

Ужин в гостинице. Свободное время.

4 день

Поход по маршруту «По реке Сочи»

Поход по маршруту «По реке Сочи».

Питание на маршруте (два перекуса).

Отправление группы на маршрут в 7:00.

Один из самых живописных уголков города Сочи ждет Вас в этом путешествии.

Каскады водопадов, зеленые заросли рододендронов, быстрые реки и вечно зеленые самшиты создают атмосферу загадки и делают ущелье реки Сочи не похожимна другие уголки города.

Активная прогулка по широкой натоптанной тропе оставит массу ярких воспоминаний и дюжину красочных фотографий.

Нижний Ажекский водопад:
Общая протяженность маршрута — 12 км.
Общий набор высоты — 90 м.
Отметка начала маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.
Отметка середины маршрута (Нижний Ажекский Водопад) — 240 м.
Отметка конца маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.

Верхний Ажекский водопад:
Общая протяженность маршрута — 16 км.
Общий набор высоты — 290 м.
Отметка начала маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.
Отметка середины маршрута (Верхний Ажекский Водопад) — 280 м.
Отметка конца маршрута (поселок Ореховка) — 150 м.

5 день

Долина Мзымта - Бассейн Восточной Хосты

7:00 Отправление на маршрут.

Нас ждет величественный буковый лес, старинная дорога, прохлада Ивановского водопада и еще мы побываем на настоящем перевале – сегодня мы пройдем лесными путями из долины реки Мзымта в бассейн Восточной Хосты.

Технические характеристики Радиального маршрута:

Общая протяженность маршрута — 11 км.
Общий набор высоты — 200 м.
Отметка начала маршрута — 210 м.
Отметка конца маршрута — 210 м.

Технические характеристики Линейного маршрута:

Общая протяженность маршрута — 12 км.
Общий набор высоты — 380 м.
Отметка начала маршрута — 210 м.
Отметка конца маршрута — 451 м.

6 день

Навалишенское ущелье

9:00 Отправление группы на маршрут.

Вам предстоит спуститься в пещеру.

Пройти по горной тропе над каменными обрывами, перейти реку в брод.

Вы готовы к приключениям?

Тогда в путь.

В теплое время года не забудте взять купальник.

В гротах и ваннах каньона находятся тихие заводи в которых можно купаться.

Питание на маршруте (перекус).

Отдых. Русская баня (сауна). Ужин. Свободное время.

Общая протяженность маршрута — 8,22 км.

Общий набор высоты — 160 м.

Отметка начала маршрута — 80 м.

Отметка конца маршрута — 80 м.

7 день

Олимпийский парк

Освобождение номеров.

Отправление группы на маршрут в 9:00.

Отправляемся на комфортабельном электропоезде в Олимпийский парк знакомиться с ледовыми дворцами.

Нас ждет прогулка по парку, посещение «Автомузея Сочи», трассы Формула-1.

Закончим мы свое путешествие на Олимпийской набережной.

Здесь самое чистое море, самый комфортабельные пляжи в Сочи.

Часто не далеко от берега проплывют дельфины и стоя на берегу Вы имеете возможность наблюдать этих умных животных в непосредственной близости.

Здесь мы с Вами прощаемся.

Можно позагорать, подышать морским воздухом или покупаться в Черном море.

Проживание

Тур предусматривает размещение в апартаментах ул. Голубые Дали дом 19 или в отеле «Атлантида» ул. Ленина дом 250 (номера с удобствами).

Групповой заезд, размещение в апартаментах или гостевом доме:

  • 7 дней – 35000 руб стоимость одной путевки;
  • 6 дней – 31650 руб стоимость одной путевки;
  • 5 дней – 26300 руб стоимость одной путевки;
  • 4 дня – 20350 руб стоимость одной путевки;
  • 3 дня – 15000 руб стоимость одной путевки.

Доплата за одноместное размещение – 9000 руб.

Индивидуальный тур в Сочи, размещение в апартаментах или гостевом доме. Один участник программы:

  • 7 дней – 65500 руб стоимость одной путевки;
  • 6 дней – 59550 руб стоимость одной путевки;
  • 5 дней – 49600 руб стоимость одной путевки;
  • 4 дня – 38250 руб стоимость одной путевки;
  • 3 дня – 28500 руб стоимость одной путевки.

Варианты проживания

Гостиница «Атлантида»

6 ночей

Отель «Атлантида» расположен в Адлере, в 3,2 км от аквапарка «Амфибиус». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До автобусной остановки, супермаркета и различных магазинов можно дойти за несколько минут.

В каждом номере гостиницы «Атлантида» есть шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется континентальный завтрак.

Гости отеля «Атлантида» могут воспользоваться услугами парикмахера, сделать маникюр и педикюр, макияж, также доступна услуга удаления волос, массаж и лазерная косметология.

Отель «Атлантида» находится в 9 км от керлингового центра «Ледяной куб» и в 10 км от дворца зимнего спорта «Айсберг». Расстояние до международного аэропорта Адлер-Сочи составляет 6 км.

Гостиница «Атлантида»Гостиница «Атлантида»Гостиница «Атлантида»Гостиница «Атлантида»

Апартаменты Голубые Дали, 19″

6 ночей

До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Апартаменты «На Голубых далях, 19» с кондиционером расположены в Адлере, в 1,8 км от центрального пляжа Адлера и в 7 км от ледовой арены «Шайба». В апартаментах работает бесплатный Wi-Fi, стойка регистрации открыта круглосуточно. Пляж «Коралл» находится в 1,3 км.

В апартаментах имеется 1 спальня, оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником, а также 1 ванная комната с ванной. В числе удобств — стиральная машина и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

У здания апартаментов оборудована детская игровая площадка.

Апартаменты «На Голубых далях, 19» находятся в 8 км от Большого ледового дворца и собора Святого Саркиса. Расстояние до международного аэропорта Адлер-Сочи составляет 8 км.

Апартаменты Голубые Дали, 19″Апартаменты Голубые Дали, 19″Апартаменты Голубые Дали, 19″Апартаменты Голубые Дали, 19″Апартаменты Голубые Дали, 19″Апартаменты Голубые Дали, 19″Апартаменты Голубые Дали, 19″

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице, номера с удобствами
  • Трансферы по программе тура
  • Трехразовое питание (питание на маршруте, завтраки и ужины в гостинице)
  • Прокат группового и специализированного личного снаряжения (снаряжение турист носит сам)
  • Пребывание в национальном парке на маршрутах: Агурское ущелье, Ивановский водопад и Навалишенский каньон
  • Услуги инструктора-проводника
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билет до г. Сочи и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы (ажекский лесопарк) – 200 руб.
  • Входные платы в Сочинский национальный парк: Агурское ущелье – 200 руб. Ивановский водопад – 200 руб. Навалишенский каньон – 200 руб.
  • Агурское ущелье – 200 руб.
  • Ивановский водопад – 200 руб.
  • Навалишенский каньон – 200 руб.
  • Баня – от 350 руб.
  • Билеты на канатную дорогу – от 1 950 руб.
  • Курортный сбор – 50 руб. /чел. /сутки
  • Прокат личного снаряжения
Место начала и завершения?
г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для походов:

  • теплая куртка или флис;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для брода (кроссовки);
  • рюкзак 20-25 л;
  • сидушка;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки; рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.


Для городских экскурсий:

  • удобная обувь на низкой подошве;
  • плащ или зонт;
  • панамка или шляпа;
  • кофта или куртка по сезону;
  • фототехника.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Уточнения по туру

Огромная просьба к туристам, отправляющимся на отдых в Сочи.

Дабы избежать казусных и некорректных ситуаций с такси, заказывайте трансферы у организаторов программы, или пользоваться проверенными поставщиками транспортной услуги.

Объекты размещения находятся в легкой транспортной доступности от аэропорта (3 автобусные остановки) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.

Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Для участия в туре требуется средняя физическая форма.

Дети младше 14 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.
А
23 авг 2022
Быстрый отклик на заявку, понятное описание тура и его оформление.

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